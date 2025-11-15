إيلاف من واشنطن: وفقاً لرسالة بريد الكتروني مسربة، زعم "تاجر الجنس" جيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال، والمتورط في تقديم الفتيات للأثرياء والنافذين مقابل المال، ذات مرة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان يزور قصره في بالم بيتش بانتظام - لكنه لم يحصل على تدليك قط، أي لم يمارس الجنس مع الفتيات، ولم يكن جزءًا من أي نشاط غير مشروع.

"كان ترامب على علم بذلك، وجاء إلى منزلي عدة مرات خلال تلك الفترة"، هذا ما كتبه إبستين في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى نفسه في الأول من فبراير (شباط) 2019، قبل أشهر من اعتقاله بتهمة الاتجار بالجنس وانتحاره في السجن، حيث قال :"لم يحصل على تدليك أبدًا."

لا يشرح البريد الإلكتروني - الذي أوردته صحيفة واشنطن بوست لأول مرة - ما يشير إليه "ذلك" وتم إصداره كجزء من حوالي 20 ألف صفحة من الوثائق من ملكية إبستين والتي نشرتها لجنة الرقابة في مجلس النواب.

ترامب يعرف كافة التفاصيل ولكن!

وفي رسالة بريد إلكتروني أخرى عام 2019 إلى الكاتب مايكل وولف، زعم إبستين أن ترامب "بالطبع كان يعرف عن الفتيات لأنه طلب من غيسلين التوقف"، في إشارة إلى صديقته المقربة و"المُصلحة" غيسلين ماكسويل.

وقال ترامب إنه كان يعرف إبستين اجتماعيا في بالم بيتش، وعزا الخلاف بينهما في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى صفقة عقارية وقيام إبستين بتوظيف موظفين بعيدا عن نادي ترامب مار إيه لاغو.

وقال ترامب للصحفيين في يوليو (تموز) 2019 عندما سُئل عما إذا كانت لديه شكوك في أن إبستين كان يعتدي على النساء القاصرات: "لم يكن لدي أي فكرة" .

وبحسب وثائق المحكمة التي تم الكشف عنها في يناير (كانون الثاني) ، فإن ترامب زار منذ عقود مضت منزل إسبشتاين لتناول العشاء بشكل متكرر، كما أشارت الوثائق إلى أن الأمير أندرو كان يحصل على جلسات تدليك "يومية" في المنزل.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن رسالة البريد الإلكتروني تم الكشف عنها، إلى جانب نحو 20 ألف صفحة من الوثائق من ممتلكات إبستين، والتي أصدرتها لجنة الرقابة في مجلس النواب يوم الأربعاء.

ترامب لم يحصل على تدليك أبداً

وبحسب السجلات غير المختومة، فإن ترامب لم يكن يبيت في الفندق مطلقًا، ولم يحصل على تدليك من إحدى فتيات إبستين، لكنه كان يتوقف أحيانًا لتناول وجبة طعام.

قال خوان أليسي، الذي عمل كبير خدم إبستين من عام ١٩٩١ إلى عام ٢٠٠٢: "كان يأتي لتناول العشاء. لم يجلس قط على المائدة. كان يأكل معي في المطبخ".

وسأل المحامي عن ترامب: "هل حصل على جلسات تدليك أثناء وجوده هناك؟" "لا" أجاب أليسي. "لأنه يملك منتجعًا صحيًا خاصًا به."

وقال ترامب إن الديمقراطيين "يحاولون إثارة خدعة جيفري إبستين مرة أخرى لأنهم على استعداد لفعل أي شيء على الإطلاق لصرف الانتباه عن مدى سوء أدائهم" فيما يتعلق بإغلاق الحكومة "والعديد من الموضوعات الأخرى".

"لا ينبغي أن تكون هناك أي انحرافات نحو إبستين أو أي شيء آخر، ويجب على أي جمهوري متورط أن يركز فقط على فتح بلدنا، وإصلاح الضرر الهائل الذي تسبب فيه الديمقراطيون!" كما كتب.