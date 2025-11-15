إيلاف من واشنطن: تقول نائبة الكونغرس الأميركي تايلور جرين إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يهاجمها بسبب دعمها للمطالبات الكونجرسية بأن تنشر الإدارة ملفات المتاجرين بالجنس، وتحديداً جيفري إبستين.



وقال الرئيس الأميركي الجمعة، إنه سحب تأييده لحليفته الرئيسية مارجوري تايلور جرين بعد سلسلة من الخلافات، ووصفها بأنها "مجنونة ثرثارة".

ويمثل هذا صدعًا غير عادي في حركة ترامب "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" (MAGA) قبل عام من انتخابات التجديد النصفي الأميركية، حيث يواجه ترامب انتقادات متزايدة داخل الحركة بسبب تكلفة المعيشة، وفضيحة جيفري إبستين، وسياساته الخارجية، بما في ذلك دعم إسرائيل.

وقال ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "أسحب دعمي وتأييدي لعضوة الكونغرس مارجوري تايلور جرين، كل ما أراه من "مارغوري" المجنونة هي الشكوى، الشكوى، الشكوى!"

وقال ترامب إنه سيكون منفتحًا على دعم خصم إذا قرر الجمهوريون في ولاية جورجيا خوض تحدٍ أساسي ضد جرين، قائلاً إن الناس هناك "سئموا منها ومن تصرفاتها، وإذا ترشح الشخص المناسب، فسيحظى بدعمي الكامل والراسخ. لقد اتجهت نحو أقصى اليسار".

جرين ردت سريعًا على منصة X قائلًا: "أنا لا أعبد ولا أخدم دونالد ترامب". وأكدت أن ترامب يهاجمها كعقاب - وتحذير للجمهوريين الآخرين - لأنها تدعم جهود الكونغرس الأمريكي للمطالبة من الإدارة بالإفراج عن ملفات التحقيق الكاملة في قضية إبستين.

ويأتي الانقسام في وقت حساس بالنسبة لترامب، بعد الخسائر الفادحة التي تعرض لها في الانتخابات خارج العام في وقت سابق من هذا الشهر والتي تسببت في قلق الجمهوريين قبل عام من انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

ظهرت علامة مبكرة على الخلاف بين جرين وترامب عندما قالت إن تدخل ترامب نيابة عن إسرائيل في حربها التي استمرت 12 يومًا مع إيران في يونيو (حزيران)، والتي قصفت خلالها الولايات المتحدة المواقع النووية الإيرانية، كان على خلاف مع أيديولوجية الرئيس المعلنة "أميركا أولاً".

كما خالفت جرين آراء الجمهوريين الآخرين خلال الصيف عندما وصفت الحرب في غزة بأنها "إبادة جماعية"، وهي التهمة التي تنفيها إسرائيل بشدة.

كما انتقدت جرين الرعاية الصحية وخاصة أزمة تكلفة المعيشة، مطالبة ترامب بالتركيز على "الجبهة الداخلية" بدلا من السياسة الخارجية وصفقات السلام.

فضيحة إبستين

ولعل أكثر مجالات النقد حساسية كانت موقف غرين من فضيحة إبستين، التي سعى البيت الأبيض إلى تصويرها على أنها خدعة ضد ترامب من قبل الديمقراطيين.

وقد تورط ترامب في الفضيحة مرة أخرى في الأيام الأخيرة بعد أن أصدر الكونغرس الأميركي مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني لممول تجارة الجنس المشينة والتي تشير إلى أن ترامب "كان يعرف عن الفتيات" و"قضى ساعات" مع إحدى ضحايا إبستين في منزل المتحرش بالأطفال الراحل، الذي توفي منتحرًا في السجن خلال فترة ولاية ترامب الأولى، في عام 2019.

بعد أن أصبحت صوتًا رائدًا يدعو إلى العدالة لضحايا مرتكب الجرائم الجنسية سيئ السمعة خلال الصيف، كانت جرين هذا الأسبوع واحدة من عدد قليل من المتمردين من حركة MAGA الذين دعموا دعوة الديمقراطيين للتصويت لدفع ترامب إلى إصدار ملفات تتعلق بتحقيق إبستين.

وقالت جرين في منشورها على موقع X ليلة الجمعة: "وبالطبع، فإنه يلاحقني بشدة ليجعل من نفسه عبرة لجميع الجمهوريين الآخرين قبل التصويت الأسبوع المقبل لنشر ملفات إبستين".

وأضافت: "من المدهش حقًا مدى صعوبة قتاله لمنع ظهور ملفات إبستين، حتى أنه يصل إلى هذا المستوى".

وقد أثار التحول المفاجئ لغرين تكهنات بأنها تستعد للترشح لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2028، على الرغم من أنها رفضت ذلك باعتباره "ثرثرة لا أساس لها من الصحة".

اشتهرت غرين بتعليقاتها اللاذعة تجاه الديمقراطيين والصحافيين، وكانت قد صنعت اسمها في السابق كمدافعة شرسة عن سياسات ترامب.

كما تبنت نظريات تروج لها حركة QAnon حول عصابة من المتحرشين بالأطفال الشيطانيين الذين يديرون الولايات المتحدة، واقترحت أن إسرائيل متورطة في اغتيال الرئيس الأميركي السابق جون كينيدي، وفي عام 2018 أكدت أن حرائق الغابات في كاليفورنيا أشعلتها ليزر فضائي تسيطر عليه سلالة روتشيلد المصرفية اليهودية.