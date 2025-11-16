إيلاف من واشنطن: اتُهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بممارسة الجنس الفموي مع الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون بناءً على تفسير رسائل البريد الإلكتروني التي تم الكشف عنها لإبستين.

أرسل مارك إبستين، شقيق جيفري إبستين ، مرتكب الجرائم الجنسية الشهير ، بريدا إلكترونيا أشار إلى صور لترامب وهو "يمارس الجنس مع بوبا". وبوبا هو لقب شائع لبيل كلينتون.

ورغم أن "بوبا" هو لقب معروف للرئيس الأميركي السابق، قال مارك إبستين لمجلة نيوزويك إن هذا الفرد ليس كلينتون، رغم أنه لم يوضح من هو بوبا، وفقاً لما نقلته "جيروزاليم بوست" عن الصحافة والمصادر الأميركية الأحد.

يوم السبت، سخر برنامج "ساترداي نايت لايف" (SNL) من الوضع. وأشار المشهد إلى تردد ترامب في الكشف عن رسائل إبستين الإلكترونية، وعدد المرات التي شوهد فيها وهو يتواصل اجتماعيًا مع مرتكب الجرائم الجنسية، رغم ادعائه عدم معرفته بأي شيء عن هذه الجرائم في جزيرته.

"أنا لا أخفي أي شيء تقريبًا - فقط ما يكفي لجعل الأمر مثيرًا للشكوك إلى حد كبير".

سأنشر جميع ملفات إبستين، تابع ترامب في برنامج ساترداي نايت لايف. هذا رائع. كل ملف سيكون معروضًا للبيع بسعر زهيد جدًا، 800 دولار. هذه لقطة شاشة مطبوعة رائعة وفريدة من نوعها، بدقة منخفضة جدًا. طلبتُ للتو اللقطة التي تقول: "هل لدى بوتين صورة ترامب وهو يضاجع بوبا؟" أعجبتنا هذه الصورة.

وقد أصدر الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، رسائل بريد إلكتروني قالوا إنها أثارت تساؤلات جديدة حول علاقات ترامب بجيفري إبستين ومدى معرفته بإساءة إبستين للفتيات القاصرات، في حين أدى أداء اليمين الدستورية لديمقراطي جديد إلى بدء معركة جديدة في الكونغرس بشأن المزيد من الإفصاحات.

وتتضمن مجموعة رسائل البريد الإلكتروني التي تم نشرها في وقت سابق من يوم الأربعاء رسالة تعود إلى عام 2011 إلى ماكسويل وصف فيها إبستين ترامب بأنه "ذلك الكلب الذي لم ينبح"، مضيفًا أن ترامب "قضى ساعات في منزلي" مع أحد ضحاياه، الذي تم حجب اسمه.

اسم ترامب يظهر بشكل متكرر في فضيحة إبستين

في وقت لاحق من ذلك اليوم، نشر الجمهوريون مجموعةً من 20 ألف وثيقة متعلقة بإبستين، يظهر فيها اسم ترامب بشكل متكرر، وإن كان ذلك عادةً في سياق مسيرته السياسية أو مزاعم سلوكه الجنسي.

في إحدى المراسلات، أشار إبستين إلى صديقة تبلغ من العمر 20 عامًا "أعطاها لدونالد" عام 1993، وتحدث عن صور "دونالد وفتيات يرتدين البكيني في مطبخي"، مع أنه من غير الواضح ما إذا كان يمزح.

نشر الديمقراطيون رسائل بين إبستين والمؤلف مايكل وولف وجيسلين ماكسويل، وهي سيدة مجتمع بريطانية تقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا بتهم تتعلق بدورها في تسهيل الاتجار الجنسي بإبستين.

في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وولف عام 2019، كتب إبستاين، وهو مدان بارتكاب جرائم جنسية، أن ترامب "كان يعرف عن الفتيات"، على الرغم من أنه لم يكن من الواضح ما تعنيه هذه العبارة.

في رسالة بريد إلكتروني أخرى من عام 2019، قال إبستاين إن ترامب "زار منزلي مرات عديدة" و"لم يتلقَّ تدليكًا قط". كانت هذه الرسالة جزءًا من مجموعة وثائق نشرتها لجنة في الكونغرس بقيادة الجمهوريين في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

نفى ترامب بشدة وبشكل مستمر معرفته بالاتجار الجنسي الذي مارسه إبستين. وقال إنه وإبستين، الذي انتحر في زنزانة بسجن مانهاتن عام 2019، كانا صديقين قبل أن ينشب خلاف بينهما.

الأثرياء والنافذين يتحكمون في قضية إبستين

لقد طاردت قضية إبستين ترامب لعدة أشهر، مما أثار استياء حتى أنصاره السياسيين، الذين يعتقدون أن الحكومة كانت تخفي علاقات إبستين مع الأثرياء والأقوياء والذين كانوا ينتقدون بشكل غير عادي وزارة العدل لعدم إصدار المزيد من المعلومات حول قضية إبستين.

واتهم ترامب الديمقراطيين يوم الأربعاء بنشر رسائل البريد الإلكتروني لصرف الانتباه عن الإغلاق الحكومي القياسي الذي استمر 43 يومًا.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" بعد ظهر الأربعاء: "يحاول الديمقراطيون إثارة خدعة جيفري إبستين مرة أخرى لأنهم على استعداد لفعل أي شيء لصرف الانتباه عن مدى سوء أدائهم فيما يتعلق بالإغلاق، والعديد من الموضوعات الأخرى".

وجاءت هذه الإفصاحات في اليوم الذي أدت فيه النائبة الديمقراطية أديليتا جريجالفا اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب مايك جونسون، مما وفر الأغلبية لإجبار مجلس النواب على التصويت على إصدار جميع السجلات غير السرية المتعلقة بإبستين، وهو الأمر الذي قاومه جونسون وترامب حتى الآن.

البيت الأبيض يقول بعد نشر رسائل إيبستين: "ترامب لم يرتكب أي خطأ"

واتهمت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت الديمقراطيين بحذف اسم الضحية في رسائل البريد الإلكتروني التي تم نشرها لأن الضحية كانت فيرجينيا جيوفري، التي توفيت منتحرة في أبريل (نيسان) وكانت قد وصفت ترامب بأنه صديق دون أن تتهمه بأي مخالفات في مذكراتها بعد وفاتها.

وقال ليفيت يوم الأربعاء: "هذه الرسائل الإلكترونية لا تثبت شيئا على الإطلاق سوى حقيقة أن الرئيس ترامب لم يرتكب أي خطأ".

وقال أربعة من كل عشرة جمهوريين فقط في استطلاع للرأي أجرته رويترز مع إبسوس في أكتوبر (تشرين الأول) إنهم يوافقون على تعامل ترامب مع ملفات إبستين - وهو أقل بكثير من التسعة من كل عشرة الذين يوافقون على أدائه العام في البيت الأبيض.

وتواصل ترامب ومسؤولون آخرون في إدارته مع النائبتين الجمهوريتين لورين بويبرت ونانسي ميس لمحاولة إقناعهما بإزالة اسميهما من العريضة التي من شأنها إجبار التصويت على إصدار جميع الملفات، وفقًا لتقارير أكسيوس ووسائل إعلام أخرى.

وقالت بويبرت للصحفيين إنه "لم يكن هناك أي ضغط" عندما التقت بمسؤولي البيت الأبيض لمناقشة الأمر يوم الأربعاء، مضيفة أنها ظلت داعمة للعريضة. وقالت المتحدثة باسم المنظمة سيدني لونج إن مايس، التي تحدثت علناً عن تجربتها كناجية من الاعتداء الجنسي، لن تزيل اسمها من العريضة "بسبب قصتها الشخصية".

كلينتون وإبستين وترامب.. دائرة الفضيحة تتشكل