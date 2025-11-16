Getty Images

تصاعدت الخلافات بين دونالد ترامب وعضو الكونغرس الجمهورية مارجوري تايلور غرين لتتحول إلى نزاع علني، مما يشير إلى انهيار العلاقات بين الرئيس الأمريكي وأحد أشد المدافعين عنه.

ووصف ترامب يوم الجمعة، غرين بـ"المجنونة"، في منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إنه يجب إقصاؤها من منصبها في انتخابات العام المقبل. ويوم السبت، وصفها بـ"الخائنة".

وتساءلت غرين مؤخراً عمّا إذا كان ترامب لا يزال يضع "أمريكا أولاً"، وانتقدت تعامله مع ملفات جيفري إبستين.

ويأتي هذا الخلاف في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب الأمريكي للنظر في ما إذا كان سيتم نشر الملفات للعامة، حيث قال رئيس المجلس مايك جونسون إنه سيطرح مشروع القانون للتصويت الأسبوع المقبل.

ويُعرف مشروع القانون باسم "قانون شفافية ملفات إبستين"، ويهدف إلى إلزام وزارة العدل بنشر جميع السجلات والوثائق والاتصالات والمواد التحقيقية غير السرية المرتبطة بجيفري إبستين.

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن التصويت قد يجري يوم الثلاثاء.

"كل ما أراه من مارجوري المجنونة هو الشكوى، الشكوى، الشكوى!"، هذا ما نشره ترامب مساء الجمعة، مدعياً أنها انقلبت عليه بعد أن اقترح عدم ترشحها لمنصب حاكم أو عضو مجلس الشيوخ في ولايتها جورجيا.

وقال ترامب: "لقد أخبرت غرين الكثيرين أنها مستاءة من توقفي عن الرد على مكالماتها الهاتفية"، مضيفاً: "لا أستطيع تحمّل مكالمات شخص يهذي كالمجنون كل يوم".

وتعهد بدعم أي منافس جمهوري ينافسها في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، عندما تكون مرشحة لإعادة الانتخاب، قبل أن يكثف هجماته عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت من منزله في فلوريدا.

وكتب: "مارجوري غرين الخائنة عار على حزبنا الجمهوري العظيم!".

وتأتي هذه المنشورات بعد أيام من انتقادات غرين، التي قالت إن ترامب لا يبذل جهداً كافياً لخفض التكاليف على الناخبين. كما نددت بقراراته الأخيرة بشأن النزاعات الخارجية وسياسات التعريفات الجمركية.

وانتقدت أيضاً بشدة نهجه في التعامل مع ملفات إبستين.

ويُعد هذا التحول ملحوظاً بالنسبة لنائب وقفت إلى جانب ترامب خلال فضائح متعددة، أبرزها أحداث الشغب في الكابيتول عام 2021 عندما اقتحم أنصار ترامب المجلس التشريعي الأمريكي في محاولة لمنع هزيمته في الانتخابات.

كما دافع الرئيس الأمريكي بشدة عن غرين عندما اتُهمت بالترويج لنظريات مؤامرة معادية للسامية.

وغرين واحدة من أربعة أعضاء جمهوريين فقط في مجلس النواب انضموا إلى الديمقراطيين في توقيع عريضة تطالب بنشر ملفات إبستين الأسبوع الماضي.

ويوم الجمعة، نشرت غرين على موقع "إكس"، أن ترامب يحاول منع الجمهوريين الآخرين من التصويت لصالح عريضة إبستين.

وكتبت "يُهاجمني -ترامب- بشدة ليُخيف جميع الجمهوريين الآخرين قبل تصويت الأسبوع المقبل لنشر ملفات إبستين". وأضافت: "من المُدهش حقاً مدى حرصه على منع نشر ملفات إبستين، حتى يصل إلى هذا المستوى" من الهجوم.

وعادت إلى "إكس" يوم السبت، لتقول إن ترامب جعلها هدفاً لتهديدات "يُغذّيها ويُحرّضها أقوى رجل في العالم".

كما كتبت: "بصفتي جمهورية، وأصوت بأغلبية ساحقة لصالح مشاريع قوانين الرئيس ترامب وأجندته، فإن عدوانه عليّ.. صادم تماماً للجميع".

وأضافت في إحدى منشوراتها: "أنا لا أعبد دونالد ترامب ولا أخدمه. أنا أعبد الله، يسوع هو مخلصي، وأخدم منطقتي الانتخابية GA14 والشعب الأمريكي".

بدوره، قال روبرت موران، الخبير الاستراتيجي الجمهوري السابق، إنه من الواضح أن الرئيس الأمريكي لا يريد نشر ملفات إبستين، وإنه "يحاول الضغط" على غرين.

وأعرب موران عن شكوكه في أن يؤثر هذا الخلاف على شعبية ترامب نظراً للانقسام الشديد في صفوف الناخبين، لكنّه قال إنه من المحتم نشر الملفات في نهاية المطاف.

وأضاف: "الكثير من ناخبيه متشككون في السلطة، ولذلك يريدون محاسبة المسؤولين عنها، ويدعمون نشر هذه الملفات".

ولطالما واجه ترامب انتقادات من كلا الحزبين بسبب تعامله مع ملفات وزارة العدل الأمريكية المتعلقة بإبستين، الممول المالي الراحل والمُدان في قضايا الاعتداء على الأطفال.

وكان ترامب صديقاً لإبستين لسنوات، لكن الرئيس الأمريكي قال إن خلافاً نشب بينهما في أوائل الألفية الثانية، وتحديداً قبل عامين من اعتقاله. وينفي ترامب باستمرار أي مخالفات تتعلق بإبستين.