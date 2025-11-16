إيلاف من القدس: قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات، ريم السالم، يوم الجمعة، إنه "لم يتوصل تحقيق مستقل إلى وقوع عملية اغتصاب في عملية السابع من أكتوبر (تشرين الأول)"، على الرغم من تقرير الأمم المتحدة الذي أوضح استخدام حماس للعنف الجنسي خلال مذبحة السابع من أكتوبر.

"لم يصفق أي فلسطيني للاغتصاب في غزة"، هذا ما كتبه السالم خلال تبادل على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن القضية القانونية الجارية ضد الجنود الإسرائيليين المتهمين بالاعتداء الجنسي على سجين فلسطيني في مركز احتجاز سدي تيمان .

وفي شهر مارس (آذار) من العام الماضي ، نفت ريم السالم أيضًا معرفتها بأن إسرائيل كانت ضحية لهجمات صاروخية متكررة من قبل حماس وحزب الله، حيث شنت هذه الجماعات غارات جوية على المجتمعات المدنية في جميع أنحاء إسرائيل.

كما شاركت في تقرير في فبراير (شباط) 2024 مع فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، والذي يتهم جيش الدفاع الإسرائيلي بالاعتداء الجنسي على النساء الفلسطينيات .

وعندما سُئلت في ذلك الوقت في مقابلة مع برنامج هزينور على القناة 13، من أين حصلت على معلوماتها لهذا التقرير، قالت السالم إن "المعلومات ذات المصداقية المعقولة" جاءت من مصادر لم تستطع الاستشهاد بها ومن منظمة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان غير الربحية.

إسرائيل تؤكد حدوث اعتداءات جنسية

في فبراير (شباط) 2024، زار وفد من خبراء الأمم المتحدة، بمن فيهم براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات الصراع، إسرائيل، حيث قالوا إنهم عثروا على أدلة قوية على أن حماس اغتصبت واعتدت جنسياً على الرهائن والضحايا أثناء وبعد الهجوم. وتم التوصل إلى هذه النتائج بعد مراجعة شاملة لأكثر من 50 ساعة من اللقطات المصورة، و5000 صورة، و34 مقابلة مستقلة، وفقاً لتقرير "جيروزاليم بوست".

"أكد تسعة خبراء من الأمم المتحدة، من بينهم متخصصون مدربون على إجراء المقابلات الآمنة والأخلاقية مع الناجين والضحايا وشهود جرائم العنف الجنسي، وأخصائي في الطب الشرعي، ومحلل معلومات رقمية ومفتوحة المصدر،" أن حماس اغتصبت وارتكبت أعمال عنف جنسي أخرى.

ووجد الفريق أيضًا "أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن العنف الجنسي المرتبط بالصراع قد وقع في مواقع متعددة خلال هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول)، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي في ثلاثة مواقع على الأقل، وهي: موقع مهرجان نوفا الموسيقي ومحيطه، والطريق 232، وكيبوتس رييم".

كما توصل تحقيق أجرته جمعية مراكز أزمة الاغتصاب في إسرائيل إلى أدلة مهمة على أن حماس استخدمت الاعتداء الجنسي كسلاح حرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

بعد تحليل شهادات سرية وعلنية، وروايات شهود عيان، ومقابلات مع ضحايا، ومسعفين، وشهود عيان، نشرت المنظمة تقريرًا يُسلّط الضوء على كيفية اغتصاب حماس للضحايا، وفي بعض الحالات، اغتصابها جماعيًا. في بعض الحالات، اغتُصبت ضحايا حماس أمام عائلاتهن لتعظيم الصدمة والإذلال الذي لحق بهن.

المغتصبات تم قتلهن

وقالت الصحافة الإسرائيلية إن معظم من تعرضن لاعتداءات جنسية على يد عناصر حماس لاحقًا، تم قتلهن، والبعض منهمن أثناء عملية الاغتصاب. وعُثر على جثث آخرين لاحقًا، وقد بُترت أعضاؤهن التناسلية لدرجة يصعب معها التعرف عليها، أو غُرست فيها أسلحة.

وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من تأكيد ريم السالم على عدم وجود أدلة على العنف الجنسي أثناء غزو حماس، فقد أدرج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حماس في القائمة السوداء للتقرير السنوي عن العنف الجنسي المرتبط بالصراع في أغسطس (آب).

وتتكون القائمة السوداء على وجه التحديد من الأطراف "المشتبه بها بشكل موثوق في ارتكابها أو مسؤوليتها عن أنماط الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي في حالات النزاع المسلح".