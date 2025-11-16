إيلاف من القاهرة: أثار رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية السابق جون برينان، نقاشا واسعا بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بعد حديثه عن تجربته في تدخين "الحشيش" أثناء وجوده في مصر.

مدير CIA السابق: كنت أدخن الحشيش في مصر وأضعه بالشيشة



• تابع الآن سلسلة جون برينان في الصندوق الأسود حصرياً على شاشا 🔻 https://t.co/HymbfzohUz pic.twitter.com/9XGoktPXZa — القبس (@alqabas) November 15, 2025

وأوضح برينان، خلال مقابلة مع صحيفة "القبس" الكويتية (بودكاست مع عمار تقي) نشرت السبت، أنه استعاد ذكريات تجواله في شوارع خان الخليلي وسوق الذهب، ووسط القاهرة، وكتب في مذكراته عن زياراته للسوق وتدخينه للشيشة التي كانت تحتوي على الحشيش.

وأضاف أنه في تلك الفترة بدأ بتدخين السجائر، إلا أنه أقلع عن هذه العادة منذ زمن طويل، مشيرا إلى أنهم كانوا يخلطون الحشيش مع التبغ داخل السجائر.

وكان ذلك يتم برفقة أصدقائه المصريين والأميركيين وغيرهم، معتبرا أن هذه الممارسة كانت جزءا من الثقافة السائدة آنذاك، حيث كانوا يتجهون لوسط المدينة كل ليلة خميس للاجتماع وتدخين الحشيش، كما كانت تلك التجربة وسيلة له لممارسة اللغة العربية.