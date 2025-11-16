إيلاف من القدس: أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مجدداً تصريحات تصعيدية. وقال في منشور على حسابه في إكس اليوم الأحد، إن "السياسة الإسرائيلية واضحة.. لن تكون هناك دولة فلسطينية".

كما أضاف أن القوات الإسرائيلية "ستبقى على قمة جبل الشيخ" الذي يشرف على دمشق وسهل البقاع اللبناني والجولان المحتل، و"المنطقة العازلة ضمن الحدود السورية".

وكانت القوات الإسرائيلية توغلت منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، داخل المنطقة العازلة وجبل الشيخ على الحدود السورية، وأقامت مواقع ونقاطاً عسكرية عدة، فضلاً عن مراصد مراقبة استخباراتية.

إلى ذلك، شدد كاتس على أنه "سيتم تفكيك كافة الأنفاق في قطاع غزة حتى آخر نفق، وسيتم نزع سلاح حماس ضمن مناطق الخط الأصفر من قبل الجيش الإسرائيلي، وفي قطاع غزة القديم بواسطة القوة الدولية أو الجيش الإسرائيلي".

وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، وجها، مساء السبت، انتقاداتهما لأي تحرك دولي من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما هاجما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، واتهماه بالصمت والعجز السياسي.

فيما تواصل الإدارة الأميركية مساعيها لحل أزمة مقاتلي حماس العالقين في أنفاق رفح جنوب القطاع الفلسطيني من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وسط رفض تل أبيب خروج المحاصرين دون إعلان استسلامهم وتسليم أسلحتهم.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يكرر فيها كاتس تهديداته بأن القوات الإسرائيلية ستبقى في جبل الشيخ أو داخل الأراضي التي احتلتها جنوب لبنان، فقد سبق أن أكد ذلك مراراً في السابق.