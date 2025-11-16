إيلاف من بغداد: وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتسهيل دخول المشجعين الإماراتيين إلى العراق لحضور مباراة المنتخبين العراقي والإماراتي الثلاثاء في ملعب مدينة البصرة، وهي مباراة الحسم للتأهل للملحق النهائي لبلوغ مونديال 2026، بعد أن انتهت المباراة الأولى التي أقيمت في أبوظبي بالتعادل 1-1.

وقد أعلن حساب الحكومة العراقية عبر منصة 'إكس' عن اهتمام رئيس الوزراء بتسهيل دخول الجماهير الإماراتية ، وذلك قبل المباراة المنتظرة التي تأتي ضمن إياب الملحق الآسيوي المؤهل لخوض ملحق عالمي آخر .

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن الحكومة العراقية أصدرت أيضا تعليمات بتسهيل أمور الجمهور الإماراتي فيما يخص تأشيرات الدخول .

وكانت مباراة الذهاب في أبوظبي انتهت بالتعادل 1-1.وأعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن توفير 8 طائرات خاصة لنقل الجمهور إلى البصرة .