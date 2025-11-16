إيلاف من واشنطن: قالت مارغوري تايلور غرين ، حليفة الحزب الجمهوري منذ فترة طويلة والتي دافعت بشدة في السابق عن دونالد ترامب وحركته "ماغا - لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، يوم السبت إنها تلقت اتصالات من شركات أمنية خاصة "بتحذيرات بشأن سلامتي" بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة أنه يسحب دعمه وتأييده لممثل جورجيا.

وفي منشور على موقع X، قالت غرين إن "مجموعة من التهديدات ضدي يتم تغذيتها وتحريضها من قبل أقوى رجل في العالم"، دون الإشارة إلى ترامب بالاسم، مضيفة أنه "الرجل الذي دعمته وساعدته في الفوز بالانتخابات".

قالت غرين إن "الخطاب العدواني الذي يهاجمني أدى= إلى تهديدات بالقتل وإدانات متعددة لرجال تطرفوا بسبب نفس الخطاب الموجه إليّ الآن، وهذه المرة من رئيس الولايات المتحدة".

ووفقاً لـ"الغارديان" لم تحدد غرين أي تهديدات تلقتها من شركات أمنية، لكنها قالت: "بصفتي امرأة، أتعامل مع تهديدات الرجال بجدية. لدي الآن فهم بسيط للخوف والضغط الذي تشعر به النساء ضحايا جيفري إبستين وعصابته".

وقالت غرين أيضًا "هناك عدوانه ضدي تغذيها الطبيعة السامة لمتصيديه المتطرفين على الإنترنت (الذين يتقاضون أجورًا)، وهذا أمر صادم تمامًا للجميع".

ويأتي هذا الاتهام في إطار مزاعم ترامب ومسؤولي إدارته بأن الديمقراطيين استخدموا "ممثلين مدفوعي الأجر" في الاحتجاجات.

(ترامب يقبل غرين في أيام التوافق الكبير بينهما)

في منشورات لاحقة على X ، نشرت غرين مخططًا لارتفاع فواتير البقالة المتوسطة ، واصفة إياه بأنه "التحذير النهائي لجميع زملائي الجمهوريين" وقارنت بين ضغوط تكاليف المعيشة والتصويت في الكونغرس على إصدار المزيد من ملفات إبستين الأسبوع المقبل.

وحذرت قائلةً: "إذا تم التصويت بـ"لا" يوم الثلاثاء لنشر ملفات إبستين، فستواجهون غضبًا شديدًا من أميركا. الجمهوريون لا يحظون بدعم النساء، وهذا خير مثال على ذلك".

حرب كلامية متصاعدة

هذا المنشور هو الأحدث في حرب كلامية متصاعدة مع ترامب، لا سيما بشأن نشر وثائق حكومية تتعلق بتاجر الجنس جيفري إبستين ، والتي تدعمها غرين. ومن المتوقع أن يُجري رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، تصويتًا الأسبوع المقبل لتحديد ما إذا كان سيتم نشر جميع الاتصالات والوثائق غير السرية.

"مارغوري غرين "الخائنة" عارٌ على حزبنا الجمهوري العظيم!"، ثار ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد يوم من إنهاء دعمه لغرين، واصفًا إياها بـ"مارغوري الغريبة الأطوار"، ومؤكدًا أنه سيدعم منافسًا لها في انتخابات التجديد النصفي المقبلة "إذا ترشح الشخص المناسب".

وفي وقت سابق من يوم السبت، نشرت غرين على موقع X أنها لم تعتقد أبدًا أنها ستكون في موقف "القتال من أجل الإفراج عن ملفات إبستين، والدفاع عن النساء اللاتي كن ضحايا للاغتصاب، والقتال من أجل كشف شبكة النخب الغنية القوية التي من شأنها أن تتسبب في هذا، ولكن ها نحن ذا".

اندلع الخلاف بين غرين وترامب، والذي كان يتصاعد منذ أشهر، إلى العلن حيث وجدت نفسها تعارض ترامب في سلسلة من القضايا، بما في ذلك المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، والإغلاق الحكومي، وما يسمى "ملفات إبستين".

هذا دفع ترامب لاتهام غرين بـ"التوجه نحو اليسار المتطرف" بعد أن طرحت سلسلة من الآراء المخالفة لرأي التيار السائد في "ماغا". وكتب ترامب أن كل ما سمعه من غرين في الأشهر الأخيرة هو "شكوى، شكوى، شكوى!"، مضيفًا: "لا أستطيع تحمّل مكالمة مجنونة ثرثارة كل يوم".

ترامب وخلافاته مع حلفاء له

سبق لترامب أن خاض حروبًا كلامية مع حلفاء سياسيين موالين له، بمن فيهم إيلون ماسك ، ليعود ويصالحهم بعد فترة هدوء. ومثل ماسك، يبدو أن معارضة غرين الجديدة متجذرة فيما يعتبرانه تخفيفًا لفلسفة ترامب السياسية "أمريكا أولًا"، بما في ذلك التعامل مع مشاريع صنع السلام الخارجية.

يعود مسار استياء غرين إلى شهر مايو (آيار) على الأقل، عندما أعلنت أنها لن تترشح لمقعد في مجلس الشيوخ، وهاجمت المانحين والمستشارين الجمهوريين الذين خشوا من عدم فوزها. ثم صرّحت لاحقًا بأنها لن تترشح لمنصب حاكم ولاية جورجيا، وهاجمت ما وصفته بالنظام السياسي "الجيد" في الولاية.

وفي يونيو (حزيران)، انحازت إلى المعارضين لماجا، بما في ذلك تاكر كارلسون، بشأن الجهود الأميركية المحتملة لتغيير النظام في إيران.

لكن مع تصاعد الجدل حول ملفات إبستين في الأشهر الأخيرة، عارضت إحجام الإدارة عن نشر الوثائق والفيديوهات كاملةً. في سبتمبر (أيلول)، صرحت برغبتها في فضح "شبكة إبستين للاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال"، وطلبت من الناس أن يتذكروا أنها "ليست ميولًا انتحارية" في حال حدوث مكروه لها.

في وقت سابق من هذا الشهر، انتقدت غرين حزبها بشدة خلال ظهورها على برنامج The View، ووصفت الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأنه "محرج" لعدم انعقاده لأكثر من شهر، وقالت إنها "تعبت حقًا من المنافسة الشديدة في واشنطن العاصمة بين الرجال".

عندما سُئلت عما إذا كانت تخطط للانضمام إلى الحزب الديمقراطي، قالت إن كلا الحزبين السياسيين قد فشلا، ودعت النساء إلى التدخل وقيادة البلاد. وأضافت: "علمنا الأحمر والأبيض والأزرق يُمزّق إربًا إربًا. وأعتقد أن الأمر يتطلب نساءً ناضجات لإعادة نسجه".