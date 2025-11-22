إيلاف من لندن: عزيزي الصحفي.. لا جدوى من التظاهر بأن التغيير لا يحدث أو حدث بالفعل، أو أنه يمكن تجنبه للأبد، علينا أن نعترف بالتغيير ثم نبدأ في معرفة المخاطر التي يجب علينا مواجهتها، والحديث هنا عن قدرة الذكاء الاصطناعي على العمل صحفياً نيابة عن البشر أو بدلاً منهم.

لقد كانت فكرة خدمة الجمهور جزءًا لا يتجزأ من مهنة الصحافة منذ إنشاء هذه المهنة، سواء كان الأمر يتعلق بمعلومات ذات مصداقية عالية لإعلام المواطنين، أو الإثارة والقيل والقال، فإن غرف الأخبار والمحررين كانوا يضعون رغبات واحتياجات جماهيرهم، النبيلة والدنيئة، في مقدمة أذهانهم.

لكن هذه العلاقة تتغير بطرق مهمة وخطيرة - وهو التغيير الأحدث خلال خمسين عاماً من الاضطرابات التي أحدثتها التكنولوجيا في وسائل الإعلام والحياة العامة.

دعني أشرح لك.

إذا كنت تستخدم محرك بحث مثل غوغل، فستلاحظ مؤخرًا أنه عند طلب معلومات حول موضوع ما، يُعرض عليك ملخص دقيق للحقائق الرئيسية في أعلى نتائج البحث، تتوفر روابط لمزيد من المعلومات إذا رغبت، ولكن معظم المستخدمين راضون عن الملخص.

ويتم كتابة الملخص بواسطة الذكاء الاصطناعي - الروبوتات - الذي يجمع بين عمل البشر، بما في ذلك عمل الصحفيين، لصياغة النقاط الرئيسية.

هذا يعني انخفاض عدد الأشخاص الذين يتصفحون وسائل الإعلام الإخبارية بحثًا عن الأخبار. حتى الآن، لا يزال هذا التوجه محدودًا، لكن الجميع يتوقع ازدياده.

وهذا بدوره يُقوض نماذج الأعمال الإعلامية. فانخفاض عدد المتابعين لموقع صحيفة ما، أو تطبيق المؤسسة الإعلامية يعني انخفاض عدد المشتركين، وبالتالي انخفاض عدد المعلنين الراغبين في الدفع للوصول إلى هذا الجمهور المتناقص.

دعونا نتجاهل، مؤقتًا، مسألة دقة الملخصات المُولدة بواسطة الروبوتات، لأن معظمها دقيق بما فيه الكفاية.



ويرجع ذلك إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي - مثل غوغل و OpenAI وغيرهما - توقع صفقات مع شركات الإعلام تسمح لها باستخدام المحتوى الذي يكتبه الصحفيون، بما في ذلك عقود من أرشيفات الوسائط، لتدريب روبوتاتها وتغذيتها.

وقّعت معظم شركات الإعلام الكبرى اتفاقياتٍ ما، ومن السهل فهم السبب. فقد تعرّضت نماذج أعمال الإعلام لضغوطٍ متكررة، بل وانهيارات، نتيجة لموجات متتالية من التغيّر التكنولوجي.

إن المال المعروض لترخيص المحتوى لشركات الذكاء الاصطناعي لا يُقاوم تقريبًا. عندما يفعل الجميع ذلك، من يجرؤ على التراجع؟ وتضع شركات الإعلام الأخلاقية شروطا لاتفاقياتها من خلال تحذيرات تهدف إلى منحها قدرا من السيطرة وحماية سمعتها.

لكن هذا قد يُخفي الآلية الكامنة وراء ذلك - أي خلل في العلاقة بين الصحفيين وجمهورهم، أي انتقال السلطة من العلامات التجارية الإعلامية إلى العلامات التجارية للذكاء الاصطناعي وأصحابها.

الذكاء الاصطناعي حديث العهد، وتطوره سريع جدا، لدرجة أن الحمقى فقط هم من يُصدرون تنبؤات واثقة. ربما تكون هناك فقاعة، وربما تنفجر . ربما يظهر نموذجٌ مختلفٌ خلال أشهر.

ولكنني أخشى أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فقد تنتقل المنظمات الإعلامية بسرعة كبيرة من نموذج التعامل بين الشركات والجمهور إلى نموذج التعامل بين الشركات. وستتدخل شركات الذكاء الاصطناعي بين الصحفيين والجمهور. ومن الأسهل بكثير الاستعانة بمصادر خارجية للتقنية الكبرى، مما يزيد من هيمنتها وسيطرتها.

من يشتري الصحيفة؟ ومن يشاهد قنوات الأخبار؟

وفقا لتقرير الأخبار الرقمية السنوي الصادر عن جامعة كانبيرا، فإن 22% من الأستراليين يدفعون اليوم مقابل الأخبار، وهذا يوحي بوجود ولاء للعلامة التجارية. لكن من الواضح أن نسبة 22% لا تقترب حتى من الأغلبية. في الماضي، كانت معظم الأسر تشتري الصحف. أما الآن، فلم تعد وسائل الإعلام التجارية عالية الجودة تجارة "جماهيرية"، بل أصبحت خدمةً للنخبة.

يحصل من لا يدفعون على معلوماتهم من القنوات التلفزيونية المجانية (التي لا تزال مهمة، وإن كانت تتراجع بسرعة)، أو من منصات التواصل الاجتماعي (التي لا تزال تنمو)، أو من المنافذ المجانية العديدة، بما في ذلك المؤثرون ومقدمو البرامج الصوتية والحزبيون السياسيون.

يتجنب بعض الناس الأخبار تمامًا . في هذا البلد، يمكننا أن نكون ممتنين لأن المنافذ المجانية تشمل هيئات البث العامة، التي تحظى بثقة واسعة وتلتزم بمعايير الدقة والحياد.

أكثر من أي وقت مضى، تعتمد وسائل الإعلام الإخبارية المتميزة على علاقاتها مع الجمهور لضمان أهميتها ونجاحها المالي. ومع ذلك، قد تتخلى هذه المؤسسات، في صفقاتها مع شركات الذكاء الاصطناعي، عن العناصر التي تعتمد عليها هذه العلاقة.

هل يهم إذا كان الصحفيون يقومون بالبحث وكتابة المحتوى لاستخدامه من قبل شركات الذكاء الاصطناعي، بدلاً من تقديمه كخدمة مباشرة للجمهور؟.

هذه هي مخاطر صحافة الذكاء الاصطناعي

- أولًا: وبشكل أكثر وضوحا، إذا لم تخدم الصحافة مصالح من يتحكمون بالذكاء الاصطناعي، فقد لا يُنشر المحتوى، أو قد يُشوه أو يُخفى. وقد رأينا ذلك يحدث بالفعل في بعض نتائج البحث التي تقدمها شركة "جروك" التابعة لإيلون ماسك .

- ثانيًا: نفقد إحدى أهم فوائد الوصول إلى صفحة الويب أو التطبيق أو القناة الخاصة بموقع إعلامي. ستتعرف على أشياء لم تفكر في السؤال عنها، مُعدة بعناية فائقة من قِبل أشخاص ذوي حكمة.

من ناحية أخرى، لا يُجيب النموذج المُهيمن عليه الذكاء الاصطناعي إلا على أسئلة حول مواضيع مُحددة، أو على ما يُخمنه عنك من خلال عمليات بحثك السابقة. ولا يُبالي بك كمواطن.

- ثالثًا: إذا فقدت شركات الإعلام علاقتها المباشرة بجمهورها، فستصبح أكثر عرضة للهجوم. ما مدى احتمالية أن يعرف الجمهور أو يهتم، ناهيك عن الدفاع عن مؤسسة إعلامية أزعجت الحكومة، إذا كانت المعلومات التي أنتجتها تُستهلك بشكل رئيسي كجزء من مزيج من مصادر متعددة؟

وهل يمكن أن يستمر الشعور بالواجب العام والغرض العام، الذي لا يزال يحفز أفضل غرف الأخبار والصحافيين، إذا انقطعت العلاقة المباشرة مع الجماهير أو ضعفت؟ لا جدوى من التظاهر بعدم حدوث التغيير، أو بإمكانية تجنبه. لكن لا بدّ من معالجة المخاطر.

على المؤسسات الإعلامية أن تنخرط في هذا المجال، وأن تحمي علامتها التجارية بتقديم محتوى عالي الجودة. عليها أن تُسهل البحث في هذا المحتوى، بما في ذلك أرشيفاتها. عليها أن تُوفر للمشتركين روبوتات أسئلة وأجوبة خاصة بهم. هذا ما يحدث بالفعل في العديد من المؤسسات الإعلامية، ولكن ربما ليس بالسرعة الكافية.

ربما تتمكن هيئات البث العامة في العالم من التعاون لبناء محركات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، والمدربة على المواد التي تم التحقق من صحتها، وتبقى في أيدي الجمهور. وربما يشعر الجمهور بعدم الرضا.

ربما يُقدر الناس العمل الأصلي، والعميق، والمُتقن، ويدفعون ثمنه. حيث تُشكل المقابلات الصحفية، والملاحظات والتحليلات العميقة، واستطلاعات الرأي، وآراء البشر جوهر الصحافة.

مفتاح الثقة

إن العلاقة بين الصحفي والجمهور هي مفتاح الثقة والقدرة على لفت الانتباه إلى القضايا غير المريحة والأخبار غير المرغوب فيها. فهو أمر بالغ الأهمية لفكرة الجمهور، وللمصلحة العامة. إن خسارتنا لها تكون على مسؤوليتنا الخاصة.

أعدت "إيلاف" هذه المادة نقلاً عن "الغارديان".. مقال كتبته مارغريت سيمونز، وهي صحفية مستقلة ومؤلفة حائزة على جوائز عدة، وهي زميلة فخرية رئيسية في مركز تطوير الصحافة، وعضو في مجلس إدارة صندوق سكوت، المالك لمجموعة غارديان الإعلامية.