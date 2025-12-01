إيلاف من القاهرة: وجه المحامي والسياسي المصري الشهير، ورئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور رسالة حادة إلى الرأي العام المصري عبر حساباته بمنصات السوشيال ميديا، حيث أكد أنه يتأهب لعقد مؤتمر صحفي عالمي يكشف خلاله ما أطلق عليه تفاصيل فضائح الانتخابات البرلمانية في مصر والتي تجرى في الوقت الراهن.

وقال مرتضى منصور المعروف بتجازوه للخطوط الحمراء في مصر سياسياً واجتماعياً ورياضياً :"الي شعب مصر الكريم كنت قد اعلنت عن نيتي في اقامة مؤتمر صحفي عالمي لفضح ما اسموة زورا وبهتانا انها انتخابات برلمانية وهي في الحقيقة مسخـ رة ومهزلة غير مسبوقة في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية شاهدنا البلطـ جة والتـ زوير والتزييف وسرقة ارادة الامة بمعرفة بعض الفاسدين والمفسدين من بعض المرشحين ومعهم للاسف حفنة من المسؤولين".

وتابع :"وكنت حددت موعدا للمؤتمر يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر (كانون الأول) بإذن الله الساعة 7 مساء بمكتبي 41 شارع احمد عرابي المهندسين، ولكن نظرا لإيجابية أهلنا في ميت غمر وقراها وحسهم الوطني فمنذ اعلنت عن موعد المؤتمر ارسلوا لي عشرات الفيديوهات والمستندات الموثقة التي تفضٕـ ح المهزلة التي اسموها انتخابات ومازلوا حتي اليوم يمدوني بما لديهم من مستندات هامة لتكون تحت بصر الرئيس السيسي وانا اعرضها في مؤتمر الصحفي".

وأكمل :"لذلك قررت تأجيل عقد المؤتمر 3 ايام فقط ليقام يوم الخميس الموافق ٤ ديسمبر الساعة 7 مساء في مكتبي الكائن 41 شارع احمد عرابي .وسيبدء المؤتمر برسالة الي الرئيس عبد الفتاح السيسي اناشدة فيها انقذ مصر ياسيادة الرئيس من عواقب دخولها الي نفق مظلم لايعلم الا الله عواقبة. النفق الذي مصمم بعضا من الفاسدين والمفسدين ادخال مصر فيه".

واختتم مرتضى منصور :"سيادة الرئيس سأعرض بالمستندات أدلة كل حرف يصدر مني في المؤتمر وأرجوا من سيادتك التحقيق الفوري شعب مصر طيب وأصيل لايستحق أن يتم بيع إرادتة لبعض الفاسدين". سيادة الريس حضرتك أول من حذرت واعترضت علي مهزلة الانتخابات البرلمانية وكل الشرفاء تشجعوا لانقاذ وطننا من مستنقع فساد وتزوير وبلطجة وتزييف إرادة أمة نحن واثقون من عشقك لوطنك مصر ولن تترك شعبها يهان في وجودك"، ... موعدنا الخميس إن شاء الله".