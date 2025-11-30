تقدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه قضايا فساد منذ سنوات، بطلب عفو رسميّ إلى الرئيس إسحق هرتسوغ، وفق ما أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي الأحد.

وقال مكتب هرتسوغ في بيان، "يعلم مكتب الرئيس بأن هذا الطلب استثنائي وينطوي على تبعات كبيرة. وبعد أن يتلقى جميع الآراء ذات الصلة، سينظر الرئيس في الطلب بمسؤولية وصدق".

ونقل الطلب، أميت حداد، محامي نتنياهو إلى مكتب هرتسوغ الذي نشر الطلب ويتضمن 111 صفحة.

وبعيد تقديم الطلب، اعتبر نتنياهو في كلمة مصورة له، أن قضايا الفساد التي يحاكم بسببها تؤدي إلى انقسامات.

وقال نتنياهو الذي يحاكم منذ العام 2020، "استمرار المحاكمة يمزّقنا من الداخل، ويثير انقسامات حادّة، ويعمّق الشرخ".

وأضاف "أنا واثق، كما يعتقد كثر في الأمة، بأن إنهاء المحاكمة فوراً سيساعد كثيراً في خفض حدّة التوتر وتعزيز المصالحة الواسعة التي بلادنا في أمس الحاجة إليها".

ووفق الإجراءات المتبعة سينقل الطلب إلى دائرة العفو في وزارة العدل التي ستقوم بجمع الآراء المهنية من السلطات المختصة على أن تنقل إلى المستشارة القانونية للرئيس الإسرائيلي التي ستعد توصية إضافية قبل أن يتخذ هرتسوغ قراره النهائي، وفق ما أوردت صحيفة جيروزاليم بوست.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، موجهاً حديثه لهرتسوغ، "لا يمكنكم منح نتنياهو عفواً دون الاعتراف بالذنب" و"الانسحاب من الحياة السياسية".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وجّه رسالة إلى هرتسوغ هذا الشهر طالباً منه إصدار عفو عن نتنياهو، الذي نفى مراراً ارتكاب أي مخالفات في ثلاث قضايا ضده.