إيلاف من لندن: زار العهد البريطاني الأمير ويليام أمير ويلز أطفالاً مصابين بأمراض خطيرة من غزة يتلقون العلاج من هيئة الخدمات الصحية الوطنية بعد إجلائهم إلى المملكة المتحدة.

صرح قصر كنسينغتون بأن الأمير ويليام "تأثر بالشجاعة" التي أظهروها بعد أن عانوا من تجارب "لا ينبغي لأي طفل أن يواجهها".

في مايو، أصبح طفلان من غزة أول من سافر إلى المملكة المتحدة لتلقي رعاية طبية متخصصة. وبدأ العمل على بدء عمليات إجلاء أخرى لتلقي العلاج المتخصص من هيئة الخدمات الصحية الوطنية في الخريف.

وأكدت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أنه تم نقل خمسين طفلاً وعائلاتهم المباشرة إلى المملكة المتحدة حتى 21 نوفمبر.

وقال متحدث باسم قصر كنسينغتون: "التقى صاحب السمو الملكي أمير ويلز مؤخرًا بعدد من أطفال غزة الذين يتلقون حاليًا رعاية متخصصة في المملكة المتحدة". وأضاف: "أراد الأمير أن يُقدم لحظة من الراحة لهؤلاء الشباب الذين عانوا من تجارب لا ينبغي لأي طفل أن يواجهها".

وأضاف البيان: "أعرب ويليام أيضًا عن امتنانه العميق لفرق هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تقدم رعاية استثنائية خلال هذه الفترة العصيبة".

وأضاف: "لقد تأثر صاحب السمو الملكي بشجاعة الأطفال وعائلاتهم، وتفاني الفريق الذي يدعمهم باحترافية وإنسانية".

وفي عام ٢٠١٨، زار الأمير مخيمًا للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ليصبح أول فرد من العائلة المالكة يقوم بزيارة رسمية إلى المنطقة.

رعاية في بيئة آمنة

وقال متحدث باسم الحكومة إن ٥٠ مريضًا وأفراد أسرهم المباشرين "يتلقون الآن الرعاية في بيئة آمنة ومرحبة".

وتابع: "بعد وقف إطلاق النار، حان الوقت لزيادة المساعدات وضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية إلى غزة، حتى تتمكن العائلات من الحصول على الرعاية الصحية التي تحتاجها. ونحن على أهبة الاستعداد لمواصلة تقديم الدعم الصحي لأهالي غزة".

وفي وقت سابق من هذا العام، أشاد الأمير ويليام بالعاملين في المجال الإنساني خلال زيارة إلى حديقة غانرزبري، غرب لندن، بمناسبة إطلاق أول نصب تذكاري عالمي للعاملين في المجال الإنساني.

وقال: "نحن شهود على المعاناة المروعة لضحايا الحرب والعنف؛ من أوكرانيا إلى السودان، ومن ميانمار إلى هايتي، بل وفي معظم أنحاء الشرق الأوسط. وللأسف، في أماكن أخرى كثيرة".

وتابع: "ومع ذلك، فإن وجود العاملين في المجال الإنساني، مثل أولئك الموجودين في غزة، يُجسّد ترابطًا إنسانيًا مشتركًا حتى في أحلك الظروف".