إيلاف من واشنطن: أطلق البيت الأبيض قسما جديدا على موقعه الرسمي ينتقد علناً ويصنف المنظمات الإعلامية والصحفيين الذين يزعم أنهم قاموا بتشويه التغطية.

في أعلى الصفحة ، كُتب: "مُضلِّل. مُتحيز. مُكشوف". وُصِفَت صحف بوسطن غلوب وسي بي إس نيوز والإندبندنت بـ "مُخالفو الإعلام لهذا الأسبوع"، مُتَّهمةً إياهم بتصوير تصريحات ترامب حول ستة مُشرِّعين ديمقراطيين نشروا فيديو يُشجِّع العسكريين على عدم اتباع الأوامر غير القانونية.

نشأ الجدل بعد أن اتهم ترامب الديمقراطيين بـ"السلوك التحريضي الذي يُعاقب عليه بالإعدام" على مواقع التواصل الاجتماعي. كما أعاد نشر بيانٍ تضمن عبارة: "اشنقوهم".

وفقًا للموقع، "ألمح الديمقراطيون ووسائل الإعلام الكاذبة، بشكلٍ مُضلِّل، إلى أن الرئيس ترامب أصدر أوامر غير قانونية لأفراد الخدمة. جميع الأوامر التي أصدرها الرئيس ترامب قانونية. من الخطر على أعضاء الكونغرس الحاليين التحريض على العصيان في الجيش الأمريكي، وقد دعا الرئيس ترامب إلى محاسبتهم".

قاعة العار.. ماذا تضم؟

تضم الصفحة الإلكترونية التي قد تكون الأولى في تاريخ الميديا السياسية بالدول الديموقراطية، أيضًا "قاعة عار المجرمين"، التي تضم صحف واشنطن بوست، وسي بي إس نيوز، وسي إن إن، وإم إس إن بي سي (المعروفة الآن باسم إم إس ناو). يمكن للزوار تصفح قاعدة بيانات قابلة للبحث تضم مقالات، بالإضافة إلى أسماء الصحفيين الذين كتبوها. تُصنف كل قصة تحت تصنيفات مثل "التحيز"، أو "سوء الممارسة"، أو "جنون اليسار".

وتصنف قائمة المتصدرين حاليا صحيفة واشنطن بوست في المركز الأول، بينما احتلت شبكتا MSNBC وCBS News المركزين الثاني والثالث.

ومن بين مقالات صحيفة واشنطن بوست المذكورة تقرير من وقت سابق من هذا الشهر يفيد بأن خفر السواحل الأمريكي سيتوقف عن تصنيف الصليب المعقوف وحبال المشنقة كرموز للكراهية، وهو الإجراء الذي تراجع عنه خفر السواحل بعد نشر المقال.

أقرّت صحيفة واشنطن بوست بالتراجع السريع في مقال لاحق . وفي تغطيتها لمتتبع الأخبار الجديد، نقلت الصحيفة عن متحدث داخلي قوله: "تفخر صحيفة واشنطن بوست بصحافيتها الدقيقة والمتأنية".

هؤلاء يراهم البيت الأبيض "مضللون"

وإلى جانب أولئك الذين تم تحديدهم كمخالفين أسبوعيين، أدرجت صفحة البيت الأبيض أيضًا وكالة أسوشيتد برس، وصحيفة نيويورك تايمز، وصحيفة وول ستريت جورنال، وبوليتيكو، وأكسيوس ضمن القائمة الطويلة من المنافذ التي تتهمها بالتحيز أو التضليل.

يُعد إطلاق الصفحة الإلكترونية أحدث تصعيد في هجمات ترامب المستمرة على وسائل الإعلام. ويأتي ذلك في أعقاب دعاوى قضائية ضد صحيفتي وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز، وتسويات قانونية مع شبكتي ABC و CBS ، وإشاراته المتكررة إلى كبرى وسائل الإعلام بوصفها " عدو الشعب ".

في الأسابيع الأخيرة، كثف ترامب أيضًا هجماته الشخصية على الصحفيات. ففي وقت سابق من هذا الشهر، وصف مراسلة بلومبيرغ نيوز بـ"الخنزير الصغير" خلال اشتباك على متن طائرة الرئاسة بعد استجواب الرئيس بشأن ملفات إبستين.

وبعد أيام، وبعد أن واجه ترامب أسئلة من مراسل قناة ABC News حول مقتل جمال خاشقجي وفضيحة إبستين، رد ترامب ووصف المراسل بأنه "شخص فظيع".

في الأسبوع الماضي، وصف ترامب في منشور على موقع Truth Social مراسلة صحيفة نيويورك تايمز بأنها "مراسلة من الدرجة الثالثة قبيحة من الداخل والخارج"، وذلك في أعقاب مقال شاركت في تأليفه والذي أشار إلى أن الرئيس يعاني من نقص الطاقة في عامه الثمانين.

