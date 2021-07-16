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الإمارات فازت بجدارة باستضافتها لإكسبو 2020. هذا الملف والحدث التاريخي يُعد بالنسبة لها مفتاحاً لبوابة عام 2071، القرن الذي خطته جاهزة من الآن. النجاح كان حليف هذا الحدث منذ البدايات، وقد أنجزت دبي في 2019 رصد الموازنة اللازمة للدفع بالحدث نحو الصدارة. هذا الاستنتاج أكد عليه المدير العام لدائرة المالية في حينه حيث صرح بأن مشاريع البنية التحتية و«إكسبو 2020»، تحتل صدارة أولويات الموازنة العامة لدبي.

موازنة العام المالي 2020 الأكبر في تاريخ دبي بإجمالي نفقات 66.4 مليار درهم، لتلبية طموحات الإمارة في تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم إقامة «إكسبو 2020 دبي»، لتكون الدورة الاستثنائية والأبرز في تاريخ أضخم معارض العالم وأعرقها.

ما الميزة الإضافية لإكسبو 2020 دبي مقارنة بكل دوراتها التي اقتربت من قرن ونصف منذ أول معرض أقيم في تاريخ العالم؟ فهو ليس معرضاً عابراً لستة أشهر فحسب، بل مدينة مستدامة بكامل بنيتها التحتية من شبكات للطرق وفق أرقى المستويات العالمية مع كل وسائلها المتقدمة. المعرض يتضمن أيضاً سلسلة فنادق تناسب كل شرائح المجتمع المحلي والسياحي، ومراكز تجارية وكل ما يوفر احتياجات سبل التعايش الإنساني.

ونظراً للمكانة العالمية لهذا المعرض تتنافس الدول في استضافته ما قبل الحدث بفترة زمنية طويلة نسبياً. فعلى سبيل المثال لا الحصر، كوريا الجنوبية تطالب أعضاء المكتب الدولي للمَعارض من الآن بدعم مدينة «بوسان» في استضافة إكسبو 2030 العالمي.

ولم يغب هذا الحدث العام عن عين القيادة الواعية بالدولة لحظة، ففي المقابلة التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مع تلفزيون الصين المركزي، نقلاً عن الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي بـ«تويتر»: (إكسبو 2010 الذي نظمته الصين كان ممتازاً.. وقد تعلمنا منه وسنضيف عليه. بعد أن تعلمنا من إكسبو 2010 في شنغهاي، وعدنا العالم بأن يكون إكسبو 2020 هو الأفضل في العالم، وهناك الكثير من المفاجآت. وأدعوكم وأدعو كل الشعب الصيني لزيارة إكسبو 2020).

وكلما اقترب موعد هذا الحدث الحضاري على مستوى العالم الذي سيحل ضيفاً عزيزاً على الإمارات في قلب دبي، أكدنا جاهزيتنا لهذه الفعالية العالمية، حيث بادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على «تويتر»، قائلاً: (بدأ العد التنازلي لإكسبو.. أكبر حدث تستضيفه الإمارات.. الأيادي متحدة.. القلوب متوحدة.. فريق العمل الإماراتي يعمل بروح واحدة، سنسطر قصة جديدة للإمارات، سنستضيف العالم.. وسندهش الشعوب).

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قال على «تويتر»:(مع أخي محمد بن راشد.. الإمارات ترحب بالعالم في إكسبو دبي 2020.. محطة جديدة مرتقبة في مسيرة نهضتنا الحضارية).

وقد بدأت بشائر الافتتاح ترسخ أقدامها وتعلن عن محتوياتها، ومن ذلك افتتاح «جناح الاستدامة» الذي بلغت تكلفته مليار درهم، أمام الزوار المحليين والدوليين لتشجيعهم وإيقاد الحماس فيهم لما هو آت من مشاريع مبهرة للانطلاق بالمعرض نحو تحقيق أهدافها.

وفي سبتمبر 2020، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد، ولي عهد دبي، في تغريدة على «تويتر»:(زرت اليوم مسار«إكسبو 2020» لمترو دبي.. تعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ألا نسمح للمتغيرات أن تحوّل مسار أهدافنا.. الظرف العالمي الراهن لم يبعدنا عن مواصلة الاستعداد لاستقبال ضيوفنا ضمن أفضل حدث في تاريخ أعرق المعارض الدولية وأضخمها بجهود فريق نفخر بإنجازاته).

الاستعداد لهذا الحدث التاريخي فرصة جديدة تؤكد الإمارات من خلالها جدارتها في التواصل مع عالمها وتعزيز رؤيتها الإنسانية المتسامحة ونقلها لآفاق عالمية.