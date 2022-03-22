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يذكرنا مقال في «بوليتيكو» أن «الصحافيين يحبون الحروب». إنها تجلب لهم القراء وبالتالي الشهرة. الحرب الأوكرانية زادت الإقبال على موقع «بي بي سي» في روسيا 253 في المائة. جمهور «فوكس نيوز» و«سي إن إن»، ارتفع 50 في المائة. الصحافيون يحبون الكوارث: الأعاصير الهائلة، الزلازل، أحداث الطيران، الأوبئة.

الحروب تزود الصحافيين مادة لا تنضب. موت وفظاعات ومجاعات. لكن هم أيضاً يُقتلون، خصوصاً في ساعات شجاعتهم. ثلاثة من مراسلي «الأسوشييتد برس» قتلوا في تمزيق مدينة ماريوبول.

ثمة شراكة واضحة هنا ومنافع مشتركة. الخبر أو (الصور المثيرة) يجتذب الناس أكثر من سواه، والمحرر ينشره في مكان أبرز من سواه، والقارئ ينتبه إليه قبل سواه. الحرب صحافة قائمة بذاتها داخل الصحافة. فعندما تكون حرب قائمة لا يعود أي نبأ آخر يعرف الصفحة الأولى أو مقدمة النشرة. ويتبارى المراسلون في إثارة إعجاب رؤسائهم ورؤساء منافسيهم معاً. إنها مناسبة زيادة الرواتب والعروض المادية السخية من المنافسين.

أظهر المراسلون العرب في القنوات الرئيسية مهارة واضحة. وعملوا عملاً متقناً مثل أفضل المراسلين الأجانب. وكان المؤسف غياب المراسل الكاتب. الظاهرة الأكثر إبدعاً كانت ضيوف البرامج الإخبارية، خصوصاً من العرب المقيمين في روسيا أو أوكرانيا أو مناطق اللجوء. وخصوصاً بين النساء. وأعتقد أن بعض الباحثات تفوق تفوقاً مهنياً هائلاً على الأنداد من جميع الجنسيات. وثمة شابة واحدة على الأقل تجاوزت جميع الضيوف من موسكو أو واشنطن أو مراكز التحليل الأخرى.

كان كثيرون من العرب يكرهون نظرية «العولمة»، ويربطونها بالسيطرة الأميركية. بل إن بعضهم زاوج بين العولمة والأمركة. وكنا نقول لهم إن السذاجة في هذا الأمر كارثية، لأن الكون عندما بلغ مرحلة العولمة الحتمية لم يطلب الإذن من أحد. وأن أهم مظاهر العولمة - آنذاك - هو الطاقة، والطاقة عربية. وكم تبدو العولمة حاضرة اليوم وأنت تسمع الخبراء العرب يتحدثون بمعرفة كلية عن شؤون روسيا وأوكرانيا والقضايا التي لا نعرف عنها شيئاً.

عالم واحد وصغير. اشتعلت الحرب في أوكرانيا فنشأت أزمة قمح وغذاء في كل مكان. وضربت أزمة النفط بيوت الفقراء ومدافئهم في فرنسا. واهتز الاقتصاد الغربي. وتحرك الوضع السياسي في الشرق الأوسط. انفجرت في أوكرانيا فتململت في سوريا. وتأهبت جيوش العالم.

مضى الزمن الذي كانت فيه أخبار الحروب تنقل على ظهور البغال أو حمام الزاجل. الآن يخاطب السيد زيلينسكي الكونغرس الأميركي «لايف» من مخبئه في كييف. وينقلب العالم في لحظات. وتتحول أوكرانيا من بحث في الجمال السلافي إلى بحوث في احتمالات الحرب العالمية.