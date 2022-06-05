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من بين الاستخدامات العديدة لروبوتات المحادثة إليك بعض التطبيقات الخاصة بالمجال لروبوتات المحادثة التعليمية. يمكن للمؤسسات التعليمية التي تحتاج إلى مساعدة في أي من حالات الاستخدام الآتية أن تنشر روبوتات المحادثة وتتوقع نتائج هائلة.
1. دروس خصوصية شخصية افتراضية
يمكن لروبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أن تحظى باهتمام شخصي بالطلاب وعاداتهم التعليمية. حيث يمكنهم مراقبة نمط الدراسة واستهلاك المحتوى من كثب وبناءً على ذلك يمكنهم مساعدة الطلاب على التفوق في تخصصاتهم.
باستخدام أنظمة التدريس الذكية يمكن للمدارس تقديم تجارب تعليمية مخصصة. لا يفهم كل الطلاب ويتعلمون بنفس الطريقة، بل إن بعضهم يعاني من إعاقات أو صعوبات. لتلبية احتياجات كل طالب فيما يتعلق بالمواضيع التي يواجهون صعوبة فيها يمكن لروبوتات الدردشة تعديل خطة التعلم بما يتناسب مع احتياجات كل طالب والتأكد من اكتساب الطلاب أقصى قدر من المعرفة في الفصل، وحتى في الخارج. حيث تساعد الطلاب في جميع المواد الدراسية عند الحاجة.
2. مشاركة الطلاب
في خضم التعليم الافتراضي أثناء الوباء تقلصت مشاركة الطلاب لتصل إلى الحضيض. لقد احتل التفاعل بين الطالب والمعلم ومشاركة الطلاب والطالب مقعدًا خلفيًا. يحاول المعلمون إخراج أفضل ما لديهم حتى يكتسب الطلاب المعرفة ويفهموا المواد الدراسية.
يمكن أن تساعد روبوتات المحادثة في هذا السيناريو من خلال التفاعل المستمر مع الطلاب وتوضيح استفساراتهم على الفور. يمكن للطلاب الحصول على مساعدتها أثناء وبعد فصولهم الدراسية والتأكد من عدم التنازل عن التعلم من خلال منصة افتراضية.
التفاعل بين الطلاب الآن يتمثل في تبادل الرسائل عبر منصات التواصل الاجتماعي من حين إلى آخر. يمكن لروبوتات الدردشة تغيير الموقف وتحسين مشاركة الطلاب.
3. دعم الطلاب
من المتوقع أن يتوسع التعلم الإلكتروني العالمي بمعدل نمو سنوي بنسبة 9.1% بحلول عام 2026. يختار الأشخاص التدريب والدورات التدريبية للشركات عن بُعد حتى لا يحتاجوا إلى استراحة من وظائفهم وعائلاتهم لتحسين المهارات.
يتطلب هذا النمو استراتيجية دعم طلابية قوية للمؤسسات التعليمية. يجب تحديد أولويات استفسارات الطلاب قبل التسجيل وأثناء الدورة وبعد الدورة التدريبية وحلها على الفور.
يمكن أن تساعد روبوتات المحادثة التعليمية بشكل كبير في توفير دعم ممتاز للطلاب وتقديم حلول فورية لشكوك وتساؤلات الطلاب.
4. مساعد للمعلم
موظفو المؤسسات التعليمية، وخاصة المعلمين، مثقلون بالأعباء والإرهاق في العمل بعد ساعات عملهم لمجرد تقديم تجارب تعليمية ممتازة لطلابهم. معظم المهام التي يقوم بها المعلمون متكررة. على سبيل المثال، تتبع حضور الطلاب أو تسجيل الاختبارات أو إرسال المهام إلى الطلاب.
يمكن تنفيذ المهام المتكررة بسهولة باستخدام روبوتات المحادثة كمساعدة للمعلمين. باستخدام الذكاء الاصطناعي يمكن لبرامج الدردشة الآلية مساعدة المعلمين في تبرير عملهم دون إرهاقهم كثيرًا.
5. رفيق إداري
بالنسبة إلى الطلاب المحتملين وكذلك الحاليين، يمكن أن تكون روبوتات المحادثة التعليمية رفقائهم الإداريين. بدلاً من زيارة المكتب والانتظار في طوابير طويلة للعثور على بعض الإجابات، يعد إرسال الرسائل النصية عبر روبوتات المحادثة لحل الاستفسارات خيارًا أفضل.
6. المساعدة الاستباقية
يمكن تدريب روبوتات المحادثة في مجال التعليم بشكل شامل لمساعدة الطلاب بشكل استباقي في الحصول على إجابات حتى قبل أن يسألوا. المساعدة فيما يتعلق بالمدفوعات، أو إضافة وحدة جديدة إلى المنهج الدراسي، أو موعد نهائي، كل هذا يمكن أن يكون استباقيًا ويمكن أن يكون مفيدًا لتجربة طالب أفضل.
7. جمع الملاحظات
اقتباس مشهور من كين بلانشارد، «التغذية الراجعة هي فطور الأبطال» لا يمكن أن تخطئ. يعد جمع التعليقات على أساس يومي في غاية الأهمية، بغض النظر عن المجال الذي ينتمي إليه.
بالنسبة إلى المؤسسات التعليمية، هناك الكثير لتجميع التعليقات عليه. من المعلمين إلى المنهج الدراسي ومستوى النظافة، يمكن للمدارس جمع المعلومات حول جميع الجوانب.
8. الاختبار والتقييم
التقييم أمر بالغ الأهمية لكل من الطلاب والمؤسسات التعليمية. على الرغم من سهولة تقييم الأسئلة المتعددة الخيارات والإجابات المكونة من كلمة واحدة بواسطة برامج مختلفة، فإن الإجابات الشخصية لا تزال بحاجة إلى مساعدة بشرية.
باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي يمكن تقييم جميع استجابات الطلاب وتسجيلها تلقائيًا. يمكن للمدرسين الاعتماد بشكل كامل على التكنولوجيا وملء بطاقات أداء الطلاب وفقًا للنتائج التي تم إنشاؤها بواسطة روبوتات الدردشة الذكية.
9. تحليل مشاعر الطلاب
يعد فهم مشاعر الطلاب أثناء الفصول الدراسية وبعدها أمرًا مهمًا جدًا للمعلمين. إذا انتهى الأمر بالطلاب إلى التشتت وعدم الفهم في الموضوعات الدراسية فإن كل الجهود التي يبذلها المعلمون تذهب سدى.
تتفهم روبوتات الدردشة المشاعر، ومن ثم يمكنها مساعدة المعلمين في تعديل وتحسين ممارسات التدريس الخاصة بهم لتوفير تجارب تعليمية أفضل وتوضيح شكوك الطلاب على الفور.
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