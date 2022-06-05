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من‭ ‬بين‭ ‬الاستخدامات‭ ‬العديدة‭ ‬لروبوتات‭ ‬المحادثة‭ ‬إليك‭ ‬بعض‭ ‬التطبيقات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمجال‭ ‬لروبوتات‭ ‬المحادثة‭ ‬التعليمية‭. ‬يمكن‭ ‬للمؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬الاستخدام‭ ‬الآتية‭ ‬أن‭ ‬تنشر‭ ‬روبوتات‭ ‬المحادثة‭ ‬وتتوقع‭ ‬نتائج‭ ‬هائلة‭.‬

1‭. ‬دروس‭ ‬خصوصية‭ ‬شخصية‭ ‬افتراضية

يمكن‭ ‬لروبوتات‭ ‬الدردشة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أن‭ ‬تحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬شخصي‭ ‬بالطلاب‭ ‬وعاداتهم‭ ‬التعليمية‭. ‬حيث‭ ‬يمكنهم‭ ‬مراقبة‭ ‬نمط‭ ‬الدراسة‭ ‬واستهلاك‭ ‬المحتوى‭ ‬من‭ ‬كثب‭ ‬وبناءً‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬يمكنهم‭ ‬مساعدة‭ ‬الطلاب‭ ‬على‭ ‬التفوق‭ ‬في‭ ‬تخصصاتهم‭.‬

باستخدام‭ ‬أنظمة‭ ‬التدريس‭ ‬الذكية‭ ‬يمكن‭ ‬للمدارس‭ ‬تقديم‭ ‬تجارب‭ ‬تعليمية‭ ‬مخصصة‭. ‬لا‭ ‬يفهم‭ ‬كل‭ ‬الطلاب‭ ‬ويتعلمون‭ ‬بنفس‭ ‬الطريقة،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬بعضهم‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬إعاقات‭ ‬أو‭ ‬صعوبات‭. ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬كل‭ ‬طالب‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمواضيع‭ ‬التي‭ ‬يواجهون‭ ‬صعوبة‭ ‬فيها‭ ‬يمكن‭ ‬لروبوتات‭ ‬الدردشة‭ ‬تعديل‭ ‬خطة‭ ‬التعلم‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬كل‭ ‬طالب‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬اكتساب‭ ‬الطلاب‭ ‬أقصى‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬المعرفة‭ ‬في‭ ‬الفصل،‭ ‬وحتى‭ ‬في‭ ‬الخارج‭. ‬حيث‭ ‬تساعد‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المواد‭ ‬الدراسية‭ ‬عند‭ ‬الحاجة‭.‬

2‭. ‬مشاركة‭ ‬الطلاب

في‭ ‬خضم‭ ‬التعليم‭ ‬الافتراضي‭ ‬أثناء‭ ‬الوباء‭ ‬تقلصت‭ ‬مشاركة‭ ‬الطلاب‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬الحضيض‭. ‬لقد‭ ‬احتل‭ ‬التفاعل‭ ‬بين‭ ‬الطالب‭ ‬والمعلم‭ ‬ومشاركة‭ ‬الطلاب‭ ‬والطالب‭ ‬مقعدًا‭ ‬خلفيًا‭. ‬يحاول‭ ‬المعلمون‭ ‬إخراج‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديهم‭ ‬حتى‭ ‬يكتسب‭ ‬الطلاب‭ ‬المعرفة‭ ‬ويفهموا‭ ‬المواد‭ ‬الدراسية‭.‬

يمكن‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬روبوتات‭ ‬المحادثة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السيناريو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التفاعل‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬الطلاب‭ ‬وتوضيح‭ ‬استفساراتهم‭ ‬على‭ ‬الفور‭. ‬يمكن‭ ‬للطلاب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مساعدتها‭ ‬أثناء‭ ‬وبعد‭ ‬فصولهم‭ ‬الدراسية‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬التعلم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصة‭ ‬افتراضية‭.‬

التفاعل‭ ‬بين‭ ‬الطلاب‭ ‬الآن‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬الرسائل‭ ‬عبر‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬من‭ ‬حين‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭. ‬يمكن‭ ‬لروبوتات‭ ‬الدردشة‭ ‬تغيير‭ ‬الموقف‭ ‬وتحسين‭ ‬مشاركة‭ ‬الطلاب‭.‬

3‭. ‬دعم‭ ‬الطلاب

من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتوسع‭ ‬التعلم‭ ‬الإلكتروني‭ ‬العالمي‭ ‬بمعدل‭ ‬نمو‭ ‬سنوي‭ ‬بنسبة‭ ‬9‭.‬1‭%‬‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2026‭. ‬يختار‭ ‬الأشخاص‭ ‬التدريب‭ ‬والدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬للشركات‭ ‬عن‭ ‬بُعد‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يحتاجوا‭ ‬إلى‭ ‬استراحة‭ ‬من‭ ‬وظائفهم‭ ‬وعائلاتهم‭ ‬لتحسين‭ ‬المهارات‭.‬

يتطلب‭ ‬هذا‭ ‬النمو‭ ‬استراتيجية‭ ‬دعم‭ ‬طلابية‭ ‬قوية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬التعليمية‭. ‬يجب‭ ‬تحديد‭ ‬أولويات‭ ‬استفسارات‭ ‬الطلاب‭ ‬قبل‭ ‬التسجيل‭ ‬وأثناء‭ ‬الدورة‭ ‬وبعد‭ ‬الدورة‭ ‬التدريبية‭ ‬وحلها‭ ‬على‭ ‬الفور‭.‬

يمكن‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬روبوتات‭ ‬المحادثة‭ ‬التعليمية‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬دعم‭ ‬ممتاز‭ ‬للطلاب‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬فورية‭ ‬لشكوك‭ ‬وتساؤلات‭ ‬الطلاب‭.‬

4‭. ‬مساعد‭ ‬للمعلم

موظفو‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية،‭ ‬وخاصة‭ ‬المعلمين،‭ ‬مثقلون‭ ‬بالأعباء‭ ‬والإرهاق‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬عملهم‭ ‬لمجرد‭ ‬تقديم‭ ‬تجارب‭ ‬تعليمية‭ ‬ممتازة‭ ‬لطلابهم‭. ‬معظم‭ ‬المهام‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬المعلمون‭ ‬متكررة‭. ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬تتبع‭ ‬حضور‭ ‬الطلاب‭ ‬أو‭ ‬تسجيل‭ ‬الاختبارات‭ ‬أو‭ ‬إرسال‭ ‬المهام‭ ‬إلى‭ ‬الطلاب‭.‬

يمكن‭ ‬تنفيذ‭ ‬المهام‭ ‬المتكررة‭ ‬بسهولة‭ ‬باستخدام‭ ‬روبوتات‭ ‬المحادثة‭ ‬كمساعدة‭ ‬للمعلمين‭. ‬باستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يمكن‭ ‬لبرامج‭ ‬الدردشة‭ ‬الآلية‭ ‬مساعدة‭ ‬المعلمين‭ ‬في‭ ‬تبرير‭ ‬عملهم‭ ‬دون‭ ‬إرهاقهم‭ ‬كثيرًا‭.‬

5‭. ‬رفيق‭ ‬إداري

بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الطلاب‭ ‬المحتملين‭ ‬وكذلك‭ ‬الحاليين،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬روبوتات‭ ‬المحادثة‭ ‬التعليمية‭ ‬رفقائهم‭ ‬الإداريين‭. ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬المكتب‭ ‬والانتظار‭ ‬في‭ ‬طوابير‭ ‬طويلة‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الإجابات،‭ ‬يعد‭ ‬إرسال‭ ‬الرسائل‭ ‬النصية‭ ‬عبر‭ ‬روبوتات‭ ‬المحادثة‭ ‬لحل‭ ‬الاستفسارات‭ ‬خيارًا‭ ‬أفضل‭.‬

6‭. ‬المساعدة‭ ‬الاستباقية

يمكن‭ ‬تدريب‭ ‬روبوتات‭ ‬المحادثة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬بشكل‭ ‬شامل‭ ‬لمساعدة‭ ‬الطلاب‭ ‬بشكل‭ ‬استباقي‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬إجابات‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسألوا‭. ‬المساعدة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمدفوعات،‭ ‬أو‭ ‬إضافة‭ ‬وحدة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬المنهج‭ ‬الدراسي،‭ ‬أو‭ ‬موعد‭ ‬نهائي،‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬استباقيًا‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مفيدًا‭ ‬لتجربة‭ ‬طالب‭ ‬أفضل‭.‬

7‭. ‬جمع‭ ‬الملاحظات

اقتباس‭ ‬مشهور‭ ‬من‭ ‬كين‭ ‬بلانشارد،‭ ‬‮«‬التغذية‭ ‬الراجعة‭ ‬هي‭ ‬فطور‭ ‬الأبطال‮»‬‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تخطئ‭. ‬يعد‭ ‬جمع‭ ‬التعليقات‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬يومي‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الأهمية،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬المجال‭ ‬الذي‭ ‬ينتمي‭ ‬إليه‭.‬

بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية،‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬لتجميع‭ ‬التعليقات‭ ‬عليه‭. ‬من‭ ‬المعلمين‭ ‬إلى‭ ‬المنهج‭ ‬الدراسي‭ ‬ومستوى‭ ‬النظافة،‭ ‬يمكن‭ ‬للمدارس‭ ‬جمع‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬جميع‭ ‬الجوانب‭.‬

8‭. ‬الاختبار‭ ‬والتقييم

التقييم‭ ‬أمر‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الطلاب‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التعليمية‭. ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬سهولة‭ ‬تقييم‭ ‬الأسئلة‭ ‬المتعددة‭ ‬الخيارات‭ ‬والإجابات‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬كلمة‭ ‬واحدة‭ ‬بواسطة‭ ‬برامج‭ ‬مختلفة،‭ ‬فإن‭ ‬الإجابات‭ ‬الشخصية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة‭ ‬بشرية‭.‬

باستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتعلم‭ ‬الآلي‭ ‬يمكن‭ ‬تقييم‭ ‬جميع‭ ‬استجابات‭ ‬الطلاب‭ ‬وتسجيلها‭ ‬تلقائيًا‭. ‬يمكن‭ ‬للمدرسين‭ ‬الاعتماد‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وملء‭ ‬بطاقات‭ ‬أداء‭ ‬الطلاب‭ ‬وفقًا‭ ‬للنتائج‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤها‭ ‬بواسطة‭ ‬روبوتات‭ ‬الدردشة‭ ‬الذكية‭.‬

9‭. ‬تحليل‭ ‬مشاعر‭ ‬الطلاب

يعد‭ ‬فهم‭ ‬مشاعر‭ ‬الطلاب‭ ‬أثناء‭ ‬الفصول‭ ‬الدراسية‭ ‬وبعدها‭ ‬أمرًا‭ ‬مهمًا‭ ‬جدًا‭ ‬للمعلمين‭. ‬إذا‭ ‬انتهى‭ ‬الأمر‭ ‬بالطلاب‭ ‬إلى‭ ‬التشتت‭ ‬وعدم‭ ‬الفهم‭ ‬في‭ ‬الموضوعات‭ ‬الدراسية‭ ‬فإن‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬المعلمون‭ ‬تذهب‭ ‬سدى‭.‬

تتفهم‭ ‬روبوتات‭ ‬الدردشة‭ ‬المشاعر،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يمكنها‭ ‬مساعدة‭ ‬المعلمين‭ ‬في‭ ‬تعديل‭ ‬وتحسين‭ ‬ممارسات‭ ‬التدريس‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬لتوفير‭ ‬تجارب‭ ‬تعليمية‭ ‬أفضل‭ ‬وتوضيح‭ ‬شكوك‭ ‬الطلاب‭ ‬على‭ ‬الفور‭.‬