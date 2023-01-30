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حاول جنابك، أن توضّب هذه المكعّبات حسب ألوانها: سوناك ريشي، رجل من الهند. نديم الزهاوي رجل من العراق. الأول يقيم في 10 داوننغ ستريت، مقر رئاسة الوزراء في بريطانيا العظمى. الثاني يقيم في مقر زعامة المحافظين. الأول يطرد الثاني من منصبه. إلى أين يذهب الزهاوي من هناك؟ لا تحاول أن تحزر، وتوفيراً للوقت سوف أبلغ جنابك بأن المستر زهاوي، المطرود من زعامة حزب تشرشل، وماكميلان، وثاتشر، وغلادستون، فعل ما يفعله أي عاقل في الناس. لقد عاد إلى منزله. ومنزله، حفظك الله، يقع في مدينة ستراتفورد أون آيفون، حيث ولد وعاش ومات كبير القوّالين، السيد وليم شكسبير. أو المستر إذا شئت. لكن بعد أن انتخب سكان ستراتفورد السيد زهاوي بأكثرية عشرين ألف صوت، أصبح من الممكن أن يُلقّب أبناؤها بالسادة، كما أصبح من الممكن القول السيد هاملت والسيد ماكبث، وخصوصاً السيد عطيل ببشرته الحارقة وقلبه المحترق خلف الآنسة ديّدَمونة.



ممتع هذا العالم أحياناً. ما أن طرد الهنود جيش اللوردات حتى لحقوا بهم إلى قلب الأميرالية وموقع الحكم. وما أن طرد العراقيّون الإنجليز، حتى أرسلوا مندوباً عنهم مباشرة إلى مهد شكسبير، من دون المرور بأحياء لندن وحدائقها، التي يفتقدها المرء أينما كان في الدنيا، خصوصاً بعد أسابيع قليلة عندما تطلع زهور «الدافوديل» من مخابئها.

ليس ببساطة أصبحت بريطانيا أم المسرح بعد اليونانيين.



وهو غالباً مسرح اللامعقول، والحقائق المستبعدة، وتعدد الألوان الجميلة على ظهور البط في بحيرات الحدائق. كلما ازداد المرء علماً، اغتنى معرفة، وكلما كثُر علمه ومعرفته قلّت عنصريته. وإلى عقود قليلة خلت، كان ممنوعاً على «المُلوّنين» في بريطانيا دخول بعض المطاعم. وثمّة نصيحة شهيرة للسيد وينستون تشرشل يوم اقترح إبادة الأفارقة بالرصاص الحي. لكن الأرض تدور، ومع كل دورة تتقدم الناس قليلاً، إلا في ديارنا السعيدة. فالإنسان مقسّم إلى طوائف وجهات وألوان. وأهلاً بمواكب الأهل يحلّون بين ظهرانينا هنا، ويلمعون ويبرعون، فتكون زها حديد سيدة الهندسة، ويكون زهاوي زعيم حزب المحافظين، ولو إلى حين، بل حتى لو أقدم على طرده السيد سوناك ريتشي.



قد تلمس في الانشغال بلعبة الليغو السياسية، حنيناً مبطّناً إلى لندن. وهذا صحيح. ولطالما شعرت بالحنين إلى مجلس اللوردات، ومجلس العموم، وقصر باكنغهام، والمتحف البريطاني، وجناح الأنتيكا في هارودز، ونادي السيارات. وقد يتساءل بكل حق إن كان لي أي علاقة بكل هذه الأمور. والجواب طبعاً لا. لكن ليس ما يمنع أن أحن إليها. ألم يطرد السيد ريتشي السيد زهاوي من زعامة حزب المحافظين؟