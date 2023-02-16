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وقد أدرك المرشد عندها أن ابتعاده عن الإدارة اليومية لشؤون البلاد، بسبب وضعه الصحي الدقيق، نتج عنه صراع بين مراكز القوى في الجمهورية الإسلامية، أصبح، مع إعدام أكبري، صراعاً دموياً خطيراً. وقد نما إلى المرشد أن إبراهيم رئيسي علم بزيارة علي لاريجاني له عند اندلاع ثورة النساء أو انتفاضة مهسا أميني، التي انتقد فيها أداء رئيسي في معالجة الأحداث، فأمر بالإسراع بتنفيذ حكم إعدام أكبري انتقاماً وترهيباً للاريجاني الذي كان صديقه المقرب، وبذلك ضرب بنصيحة المرشد له عرض الحائط.

تقول المصادر نفسها إن علي خامئني طلب من ابنه مجتبى أن يصطحب علي لاريجاني لعقد اجتماع عاجل معه، وتمّت تلبية الطلب في اليوم نفسه. قال المرشد للاريجاني الذي ترأس البرلمان الإيراني سابقاً إنه أخطأ بتقييمه لأداء رئيسي، رغم الشكوى التي أبلغها إليه.

وسأل لاريجاني عن تصوره للحل، أجاب أنه يعتقد أن العنف ليس الحل، لأنه يولِّد يأساً وحقداً وغضباً، ما يؤدي إلى عنف مضاد. أكمل لاريجاني أن أول عمل يجب أن يحصل إطلاق سراح آلاف المعتقلين بأمر منه كمرشد أعلى، وليس من إبراهيم رئيسي، الذي فقد ثقة معظم الناس، ومن بعد ذلك يجب إنهاء الإجراءات الأمنية المتشددة التي يقوم بتنفيذها جهاز «الباسيج»، وإعادة الإنترنت وجميع وسائل التواصل الاجتماعي.

يقول النشطاء إن قوات الأمن قتلت أكثر من 520 شخصاً، من بينهم عشرات الأطفال، واحتجزت أكثر من 19000 شخص. بعد الاعتقالات غير القانونية والمحاكمات المتحيزة، أصدر القضاء أحكاماً صارمة، بما في ذلك عقوبة الإعدام على المتظاهرين.

كان دانيال أغيلي، البالغ من العمر 19 عاماً، يكتب على الجدران لدعم الاحتجاجات النسائية في طهران، في 11 أكتوبر (تشرين الأول)، عندما تصدت له القوات المسلحة واعتقلته.

حسبما تسرب، فإنه خلال الـ48 ساعة الأولى من احتجازه، ضربه سجانوه باستمرار، ولم يعطوه أي شيء ليأكله أو يشربه.

ثم تُرك في البرد لساعات، مع دلو من الثلج على جسده.

ست مرات على الأقل، وضع المحققون مسدس صاعقة على رقبة أجيلي حتى أُغمي عليه، لبضع دقائق، واعتُقد أنه مات.

بعد انتهاء اجتماع خامنئي - لاريجاني الذي دام وقتاً طويلاً، على الرغم من نصيحة الأطباء بعدم إجهاد المرشد، اتصل خامنئي بإبراهيم رئيسي، وطلب منه الحضور إلى منزله لاجتماع مهم، وقد ألغى رئيسي مواعيده، وتوجه إلى منزل خامنئي، وكان اجتماعاً قصيراً أبلغ فيه المرشد الأعلى قراره بإطلاق سراح الموقوفين جميعاً، ودون استثناء، وفوراً، ورَفْع جميع الإجراءات الأمنية الاستثنائية، وبقي رئيسي واقفاً خلال اللقاء، وخرج منه وقد بدت على وجهه معالم مَن يصاب بصدمة. وقد تم تنفيذ أوامر المرشد على الفور، وصدر بيان تم تعميمه على جميع وكالات الأخبار.

وتكررت قراءته في نشرات الأخبار التلفزيونية، لتأكيد تعليمات علي خامنئي. ولقد رحَّب بعض المنتفضين بقرار خامنئي، ولكن التزمت الغالبية صمت الرفض لمعالجات آنية لا تطال جوهر المشكل، وهو النظام المتحجّر.

للالتفاف على هذه الثورة ضد طريقة حكمه، يتصرَّف رئيسي تصرفَ مسؤولٍ يعمل على تثبيت دور ونفوذ إيران بين الدول الكبرى المناهضة للولايات المتحدة. يدّعي أنه فوق كل هذه «المناوشات الشخصية»، ويعمل وكأن مجرد غبار علق بثيابه، والحاجة فقط إلى تمرير يديه لتعود ثيابه برّاقة.

وها هو قد توجه إلى الصين، يوم الثلاثاء الماضي، في رحلة تستغرق 3 أيام. هذه أول زيارة دولة يقوم بها رئيسي إلى الصين، وأول زيارة دولة لرئيس إيراني منذ 20 عاماً، ومن المتوقَّع أن تؤدي إلى تعميق العلاقات بين الشريكين السياسيين والاقتصاديين اللذين يعارضان الهيمنة الغربية التي تقودها الولايات المتحدة على الشؤون الدولية.

الصين مشترٍ رئيسي للنفط الإيراني. وفي عام 2021، وقَّعت مع إيران اتفاقية تعاون استراتيجي بمليارات الدولارات، مدتها 25 عاماً، تغطي الأنشطة الاقتصادية الرئيسية؛ من النفط والتعدين إلى الصناعة والنقل والزراعة.

لكلا البلدين علاقات متوترة مع الولايات المتحدة، ويسعيان إلى إظهار نفسيهما كثقل موازن للقوة الأميركية إلى جانب روسيا.

وكانت واشنطن اتهمت إيران ببيع مئات الطائرات من دون طيار الهجومية إلى روسيا لمساعدتها في حربها على أوكرانيا، وفرضت عقوبات على المديرين التنفيذيين لشركة تصنيع طائرات من دون طيار إيرانية. في الوقت نفسه، ازدادت العلاقات بين موسكو وبكين قوة.

على كلٍّ، فإن ما أدركه علي خامنئي بعد إعدام أكبري أن معركة وراثته أصبحت دموية، وأن عليه العمل لانتقال سلطاته في الوقت المتبقي من حياته، وإلا فإن النظام برمته سيكون في خطر الزوال لتدخل إيران في المجهول. فالديمقراطية الإيرانية بدعة، رغم الانتخابات البرلمانية، والنظام شمولي أوتوقراطي بامتياز؛ إذ إن انتقاء رئيس الجمهورية أمر منوط بالمرشد الأعلى ولا أحد غيره، والأخير يدّعي شرعية مستمدة من الله.

وعليه، فإن غياب المرشد يخلق فراغاً في أهم مراكز النظام على الإطلاق، ومن هنا نفهم مدى حدة الصراع على مركز المرشد الأعلى. وترف الوقت لم يعد متوفراً لعلي خامنئي، لأنه ناهز الـ86 عاماً من العمر، ويعاني من وضع صحي دقيق جداً، وأضحى لا يملك الحضور الوازن الذي تمتع به منذ أن تسلَّم زمام الأمور من سلفه، روح الله مصطفى الخميني، ولأكثر من أربعين عاماً.

هناك الكثير من المراقبين الذين يشككون في إمكانية ترتيبه لانتقال سلس وسلمي لسلطاته في هذه المرحلة؛ فالمحافظون المتشددون، ومِن ضمنهم إبراهيم رئيسي، يملكون القوة المسلحة، وهم ينتظرون الفرصة للانقضاض على أركان النظام، الذين يتطلعون إلى نهج جديد يواكب العصر، وتطلعات الشباب، ويشابه التغييرات الثورية التي حصلت في بعض مجتمعات المنطقة، مثل المملكة العربية السعودية. هذا الانقسام بين أركان النظام يصعب منع اصطدامه، بعد غياب خامنئي، إذ عندها سيدخل نظام الملالي في صراع حاد تتداخل فيه عدة أحزاب وقوى وقضايا داخل إيران وفي المنطقة.