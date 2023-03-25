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الصين ظاهرة بشرية وتاريخية خاصة. لها مقاييسها الذاتية في كل شيء. يجتمع فيها الصبر والأسرار الذكية. زيارة الرئيس شي جينبينغ إلى موسكو مؤخراً، عبّرت عن العقل الصيني بأبعاده السياسية البراغماتية، وأهدافه الاقتصادية المصلحية المحددة. قبل وصول الرئيس الصيني القديم الجديد إلى موسكو، أطلق مبادرة للسلام بين روسيا وأوكرانيا. المبادرة لم تؤيد روسيا ولم تدنها. الرئيس شي جينبينغ حمل معه ملفاً كبيراً يحتوي على مشروعات لاتفاقيات تعاون اقتصادية بين البلدين. روسيا تخوض حرباً ساخنة طويلة في أوكرانيا، وزيارة الرئيس الصيني إلى موسكو سبقتها عاصفة قانونية وسياسية موجهة نحو الرئيس فلاديمير بوتن شخصياً، حيث صار ملاحقاً من محكمة الجنايات الدولية باعتباره مجرم حرب، وفي أثناء وجود الرئيس الصيني في موسكو، كان رئيس وزراء اليابان في كييف.



الاستقبال الرسمي الكبير للرئيس الصيني في موسكو، والمهرجان البروتوكولي المعدّ بدقة، كان رسالة ثنائية عبّرت عن موقف صيني - روسي به أكثر من رسالة. روسيا حققت ما أرادت، ولكن الصين غنمت أربع عشرة اتفاقية تعاون اقتصادية مع روسيا.



الحديث عن نظام دولي جديد، انطلق منذ سنوات، محوره العمل على تجاوز أحادية القطب الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية. الصين لها فهمها الخاص للنظام الدولي. لها مسيرة خاصة في عالم ما قبل الحرب العالمية الثانية، وما بعدها. عانى الوطن الصيني الكبير حروباً واحتلالات ومجاعات، من حرب الأفيون البريطانية، ومروراً بحروب أهلية، إلى قيام دولة الصين الحديثة على يد ماو تسي تونغ. جزيرة تايوان كانت ممثل الصين في الأمم المتحدة، والعضو الدائم بمجلس الأمن المتمتع بحق الفيتو. هونغ كونغ محمية بريطانية. طالبت بها الصين الشعبية على مدى عقود.



في النهاية، حلت الصين الشعبية محل دولة الصين الوطنية في مجلس الأمن، وعادت هونغ كونغ إلى الصين الشعبية، وفق صيغة دولة واحدة بنظامين. الصين اليوم عينها على تايوان أي فورموزا، وهي واثقة بأنها ستصل إليها، كما وصلت إلى مقعد الصين في الأمم المتحدة، وإلى هونغ كونغ.



تشخيص العلاقات الصينية - الأميركية، ومع دول أوروبا وكندا، يحتاج إلى مقياس خاص. الصين لها خلافات مع الكتلة الغربية، لكنها ليست في صراع معها. هناك علاقات اقتصادية واسعة ومهمة للطرفين. والسندات الصينية في الولايات المتحدة الأميركية، لها تأثيرها الفاعل في الاقتصاد الأميركي. عندما حاول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، التحرش بحركة التجارة بين البلدين، اكتشف حقائق لم يعها، واستيقظ على نواقيس تفاصيل، كانت غائبة عنه.

الحديث عن نظام دولي جديد، لا يخلو من مفاهيم مراوغة، تغيب عنها الموضوعية. النظام الدولي مفهوم وُلد من رحم الحروب. اتفاقية وستفاليا سنة 1648 كانت بنت حرب الثلاثين سنة الأوروبية، التي كلفت القارة العجوز ملايين القتلى. كانت بداية البداية لمفهوم الدولة القومية، بعد حروب غذتها المذاهب الدينية، والصراع على الحدود. عصبة الأمم التي وُلدت من رحم الحرب العالمية الأولى، كانت المشروع الأهم لتأسيس نظام دولي جديد، يعمل على تكريس السلام العالمي، ويمنع الحروب وويلاتها.

فشل الكيان الدولي الجديد، وانفجرت أكبر حرب في التاريخ البشري، وهي الحرب العالمية الثانية، التي أنجبت منظمة الأمم المتحدة. صنعها المنتصرون، وهيمنوا عليها عبر ميثاق أعطى للمنتصرين قوة التحكم في الجسم الجديد من قمرة قيادته، مجلس الأمن الذي يحكمه الأعضاء الخمسة المالكون حق الفيتو. يتواصل الحديث اليوم عن ضرورة تخليق نظام دولي جديد، قائم على تعددية الرؤوس.



السؤال، من هي الرؤوس الجديدة التي ستقود النظام الدولي الجديد المنشود؟ روسيا ترى أنها قد صارت خارج قمرة القيادة في عالم اليوم. نعم، هذه حقيقة لأن روسيا اليوم، غير روسيا القرن الماضي عندما كانت إمبراطورية، تضم جزءاً من جمهوريات آسيا، وتتحكم في نصف أوروبا، ولها أتباع في بقاع كثيرة في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. النظام العالمي عبر القرون صنعته قوة السلاح، وكتبه حبر الدماء. الحروب العالمية، صارت شبه مستحيلة منذ اختراع السلاح النووي. إذن، ما هو الرحم الذي سيلد النظام العالمي الجديد، الذي سيحل محل ما هو قائم ؟ الصين تعرف الجواب.



هناك قول منسوب للزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ. عندما سُئل عن رأيه في الثورة الفرنسية. سأل هو سائله: متى كانت هذه الثورة؟ أجابه السائل: كانت منذ مائتي سنة. قال ماو تسي تونغ: ما زال الوقت مبكراً لإبداء الرأي فيها.



الصين تعلم علم اليقين أن النظام الدولي الجديد لن تلده حرب عالمية. بل سيكون نتاج قوة مختلفة عن ما سبقها. الاقتصاد هو السلاح الذي يحيي ولا يقتل. الصين اليوم هي القوة الاقتصادية الصاعدة بمتوالية هندسية، وهي أكبر مصدر في العالم. لها وجود مالي ضارب في كل الدنيا. باشرت في مشروعها العالمي المعروف بطريق الحرير. تتوسع بقوتها الناعمة في كل أنحاء أفريقيا، أرض الخامات وسوق الاستهلاك، وستكون المخزن البشري الكبير في العقود المقبلة. لن تدخل في حرب مسلحة مع أي قوة. لن تهاجم تايوان لتضمها إليها، إنما ستنتظر التمرة حتى يكتمل نضجها وتسقط لتلتقطها كما التقطت تمرة هونغ كونغ. اليوم، الغرب هو الشجرة الأقوى بأغصانها المجنزرة عسكرياً ومالياً، الأوروبية واليابانية والأميركية. الصين مدافعها الصبر المجنزر بقوة اقتصادية تصعد وتتسع، تحدوها بنية عسكرية دفاعية هائلة.



النظام الدولي الجديد، سيكون مختلفاً عما سبقه من أنظمه. سيكون نظاماً أفقياً يقوم على أعمدة جديدة، هي اقتصاد التقنية والتعاون الإقليمي، والسيطرة على تحديات البيئة. الصين لا تنافس على قيادة العالم، ويكرر زعماؤها القول، أن بلادهم دولة نامية.

الصين سلاحها الضارب العاقل، هو الصبر المبدع والمنتج.