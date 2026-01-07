يحتاج ما جرى في فنزويلا خلال الأيام القليلة الماضية إلى متسع من الوقت لفهم أبعاد المشهد، والذي لن يخرج غالباً، عن كونه نوعاً من الانقلاب الناعم، تمت فيه التضحية بالرئيس نيكولاس مادورو بصورة أو بأخرى.

غير أنه بات في حكم المؤكد أن الولايات المتحدة ماضية قدماً في طريق عهد جيوسياسي جديد، يتجاوز فنزويلا، لينتشر في أرجاء الكاريبي كافة أول الأمر، وحول العالم تالياً لضمان النفوذ الأميركي الذي يسعى لتحقيق نوع من الإمبريالية المتوارية في مشاهد انعزالية مغشوشة، ربما حاولت استراتيجية الأمن القومي الأميركية الأخيرة، تسويقها للعالم.

فنزويلا حكماً لن تكون الأولى والأخيرة ضمن مغامرات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ولعل المؤتمر الصحافي الذي عُقد السبت الماضي، بحضور ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيغسيث، يشي بأن كوبا محطة قادمة، وكولومبيا ستنال نصيبها من الفوضى غير الخلاقة.

في هذا السياق، تبدو الحاجة الماسة إلى حضور البحرية الأميركية، وهي التي حاصرت فنزويلا منذ شهرين؛ كي تكتمل لعبة الشطرنج الإدراكية في أميركا اللاتينية.

نهار الاثنين الثاني والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن الرئيس ترمب عن توجه بلاده لبناء سفن حربية حديثة من فئة «يو إس ديفاينت»، ستكون الأسرع والأكبر والأقوى، بمائة مرة من أي سفينة حربية تم بناؤها على الإطلاق.

الأسطول البحري الأميركي الجديد، يسميه ترمب «الأسطول الذهبي»، وسفنه ستحمل صواريخ كروز نووية، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تسليح سفن سطحية بمثل هذه الأسلحة منذ الحرب الباردة.

المخطط الترمبي، يقضي بالبدء سريعاً في بناء ما لا يقل عن 25 سفينة حربية من هذه النوعية، ودعا إلى وضع جدول زمني طموح لتسلمها في غضون سنتين ونصف السنة.

يحاجج سيد البيت الأبيض بأن مقدرات الولايات المتحدة البحرية تتراجع، في حين تتعاظم قدرات الصين واليابان وكوريا الجنوبية البحرية؛ ما يمكن أن يشكل طعنة نافذة للانتشار الأميركي المعولم.

يبدو جلياً، أنه على الرغم من سباق الفضاء السائر والدائر بأسرع ما يمكن بين القوى القطبية الكبرى، روسيا وأميركا والصين، فإن البحار ومن يمخر عبابها بقوة، ستكون له الكلمة العليا إلى وقت بعيد.

لعبت البحرية الأميركية دوراً بالغ الأهمية في ترفيع قدر الولايات المتحدة، إلى المرتبة الأولى في حاضرات أيامنا، ضمن القوى البحرية المعاصرة، كما أنها تعدّ واحدة من أقوى قوات البحرية عبر التاريخ، من اليونانية إلى الفارسية، مروراً بالصينية ثم البريطانية.

كتبت البحرية الأميركية تاريخاً بمداد من الذهب في المحيط الهادئ، حيث كان لزاماً عليها أن تواجه المكاسب التي حققتها اليابان من الفلبين إلى جزر سليمان. وفي المحيط الأطلسي، كانت البحرية الأميركية مسؤولة عن التخفيف من تهديد الغواصات الألمانية، وإجراء غزوات لشمال أفريقيا وإيطاليا وفرنسا.

هل اليوم تبدو الولايات المتحدة في حاجة إلى مراجعة أوراق هذه القوة البحرية، في ضوء أكثر من تحدٍ، يبدأ من عند إدراك ظهور تقنيات عسكرية حديثة تجعل الكثير من ركائز أسلحة البحرية الأميركية معطلاً في طريق حروب أميركا الجديدة؟

مؤخراً، بعث الجنرال جون فيراري، الخبير العسكري الأميركي البارز، رسالة إلى رئيس العمليات البحرية الأميركية الجديد، ناصحاً إياه بالتحول إلى «استراتيجية البحار السبعة في آن واحد».

المصطلح مجازي ويطلق على جميع بحار العالم المعروفة، وقد وُجد منذ القدم، وأقدم ظهور معروف له كان قبل الميلاد نحو عام 2300 قبل الميلاد، ثم تبناه الإغريق واستخدموه بكثرة.

تفيد هذه الاستراتيجية بالتحول من فكرة أسطول أميركي ضخم مؤلف من 355 سفينة، وحاملات طائرات، يمكن للصينيين إغراق أفضلها بصاروخ فرط صوتي، إلى قوة بحرية ثعلبية رشيقة الحركة، قادرة على السيطرة على البحار السبعة جميعها في آن واحد، من خلال أعداد كبيرة من القطع البحرية الذاتية التشغيل، الصغيرة الحجم، ذات شبكة متصلة بالأقمار الاصطناعية، الزهيدة التكلفة مقارنة بالمليارات المطلوبة لصناعات السفن التقليدية، السريعة الإنتاج، توفر القوة والمرونة والقدرة القتالية على مجابهة ومواجهة أحلام الصين القائمة والقادمة بنوع خاص.

حسب هذه الاستراتيجية، لا تحتاج أميركا إلى أسطول «الحرب القصيرة الواحدة»، الذي تصورته إدارة بايدن، بل إلى أسطول أكثر عدداً وانتشاراً، قادر على السيطرة الكاملة على ساحات المعارك في البحار والمحيطات المحيطة بالقارات الست؛ تحقيقاً لمنطلقات حكم إدارة ترمب «السلام من خلال القوة».

القصة إذن ليست فنزويلا ولا الكاريبي، بل إعادة تموضع في النصف الغربي من العالم، وإعادة ترتيب الأوراق البحرية بنوع خاص للعودة من جديد إلى بقية المسكونة.

الخلاصة... اليانكي البحري لا يضيع.