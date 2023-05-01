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الحرب هذه الأيام في السودان أبريل 2023 تتجه إلى الحرب الأهلية لأن الصراع بين قوتين عسكريتين مدججتين بالسلاح، تتجاذبها قوى عالمية ويمكن في مرحلة من مراحل النزاع تغذيتهما بالسلاح من أطراف إقليمية ودولية، وبالمقابل الشعب يريد حكومة مدنية لا عسكرية.

وهنا سنخسر بلدا وشعبا عربيا كريما، كما أن العرب سيخسر أهم البحار والممرات المائية التجارية البحر الأحمر.

فقد كنت قد أشرت في المقال السابق إلى أن:

(من أهم ولايات السودان ولاية البحر الأحمر، كونها المنفذ والميناء الوحيد للسودان على البحر الأحمر، وهي التي من خلالها يتم إجلاء البعثات الدبلوماسية والجاليات الأجنبية، لأن عاصمة الولاية مدينة بورتسودان تعد الميناء البحري على البحر الأحمر، والمطار الجوي البعيد عن المعارك في العاصمة الخرطوم. تقع ولاية البحر الأحمر في شمال شرق السودان، وتعتبر ولاية البحر الأحمر المنفذ البحري الوحيد بساحل طوله 780 كيلومترا على البحر الأحمر، وتبعد عن العاصمة الخرطوم مسافة 675 كيلومترا، وتعتبر البوابة الشرقية للسودان تقع في الساحل الإفريقي للبحر الأحمر جنوب محافظة جدة على الشاطئ السعودي المقابل، وهنا يأتي الدور السعودي الذي تؤديه لدول العالم من مساعدة الجاليات الاجنبية لإجلائهم جوا وبحرا من بورتسودان إلى المطار والقاعدة البحرية بجدة).

بالنسبة للمملكة فإن حدودنا مع السودان حدود مقابلة في البحر الأحمر، فالسعودية على الشواطئ الشرقية العربية، والسودان على الشواطئ الغربية الأفريقية للبحر الأحمر، وتطل السودان على البحر الأحمر من خلال ولاية واحدة هي ولاية البحر الأحمر، كما سبق أن تم اتفاق بين السعودية والسودان بشأن الاستغلال المشترك للثروة الطبيعية في المنطقة المشتركة بينهما في البحر الأحمر.

من حيث الإحصاءات فإن السعودية على الطرف المقابل لشواطئ السودان:

- طول ساحل المملكة على خليج العقبة والبحر الأحمر نحو 2600كيلومتر منها نحو 180 كم على خليج العقبة .

- يقع ساحل المملكة على خليج العقبة والبحر الأحمر ضمن أراضي (5) مناطق إدارية للمملكة من الشمال إلى الجنوب: تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، عسير، جازان.

- عدد الجزر التابعة للمملكة على البحر الأحمر وخليج العقبة نحو (1150) جزيرة تمثل (89 %) من مجمل جزر المملكة.

- أكبر الجزر السعودية في البحر الأحمر مساحة جزيرة فرسان في منطقة جازان تبلغ (380) كيلومترا مربعا، وتعد جزيرتا ثيران 62 كم مربع، وصنافير 25 كم مربع على مدخل خليج العقبة أكبر الجزر السعودية مساحة شمالي البحر الأحمر.

- أعمق نقطة في البحر الأحمر تقع وسط البحر إلى الجنوب الغربي من مدينة جدة، يصل عمقها إلى نحو (2900) مترا.

- يبلغ طول البحر الأحمر من مضيق باب المندب جنوبا إلى رأس محمد شمالا نحو (2040) كم، وأقصى عرض للبحر الأحمر (400) كم.