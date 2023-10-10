- تسير المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة نحو المستقبل لصناعة غد أفضل ولترسيخ ريادتها على الصعيد الدولي، من خلال مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، عبر جهود حثيثة ومتواصلة تبذلها السعودية منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهم الله-.

- حققت المملكة في عام 2023 فقط إنجازات عدة من خلال حراك يسابق الزمن، فنشاهد ونقرأ بشكل يومي ولله الحمد والمنة العديدمن التطورات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضاية والسياحية وغيرها في الشأن السعودي الداخلي والخارجي وماهو مدعاة للفخر، فعلى سبيل المثال لا الحصر وذلك لأنه لن تكفينا المساحة لسرد جميع الانجازات، تم إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة، بمواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، لتنويع الاقتصاد السعودي، وتحسين البيئة الاستثمارية في البلاد لتعزيز مكانة المملكة بجعلها وجهة استثمارية عالمية رائدة.

- وعلى الصعيد الرياضي أحدثت المملكة تغييراً جذرياً للغة كرة القدم فتم بناء قطاع رياضي فعال، والعالم بأكملة أصبح يشاهد الدوري السعودي ويرغب في الحضور للملاعب للتمتع بالاتقان الكروي وذلك من خلال مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية واستقطاب النجوم العالميين في كرة القدم إلى الأندية السعودية، فتحقق التميز للأندية السعودية وهو ما نراه بشكل يومي.

- كما تم اطلاق أول رحلة تاريخية سعودية إلى محطة الفضاء الدولية، وكان على متنها أول رائدة فضاء سعودية «ريانة برناوي» ورائد الفضاء السعودي «علي القرني، وهو ما يؤكد الحرص والدعم اللا محدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة -حفظها الله- وهو حجر الأساس خلف هذه القفزات العالية في مجال الفضاء والتي تساهم في رفع مكانة المملكة و وضع بصمتها على خارطة الدول التي تتسابق إلى الفضاء.

- انطلاقاً من مكانة المملكة عالمياً كمصدر للطاقة الموثوقة تجتهد بشكل دائم لاستدامتها مع التأكيد على حماية البيئة ودعمها بشكل استثنائي، وتم تحقيق هذه المكتسبات من خلال العديد من المبادرات التي تم الأعلان عنها مسبقاً كمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، في إطار مواكبة مجريات التغيّر المناخي عالميا، ومن أبرز هذه الجهود الحد من ظاهرة التصحر ومنع الاحتطاب والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد وتطويرها، ودعم الممارسات الصديقة للبيئة لتكون بيئة متصالحة مع الطبيعة.

- كما كان اعلان سمو ولي العهد - حفظه الله -، لاعتماد المستهدفات الإستراتيجية لعام 2030 للمحميات الملكية تأكيدأ على هذا الاهتمام الجلي في الحياة الفطرية والبيئة. وذلك من خلال التركز على حماية الحياة الفطرية وأنشطة التشجير وتعزيز السياحة البيئية وتوفير فرص العمل، و ترنوا هذه المستهدفات الاستراتيجية الشاملة للمحميات الملكية المعتمدة حديثا للمساهمة في دعم جهود المملكة المستدامة للحفاظ على البيئة من خلال المشاركة في أهداف مبادرة السعودية الخضراء لحماية 30% من المناطق البرية والبحرية لغاية عام 2030.

- وسخرت القيادة الرشيدة كل الإمكانيات لزيادة المساحات الخضراء في السعودية والتي بدورها ستؤثر بشكل إيجابي على جودة حياة المواطنين وترتقي بواقعهم وتصنع مستقبلهم وبيئتهم.. مشاريع ضخمة تضفي الجمال على أراضي المملكة فمثلا مشروع المربع الجديد يهدف لرفع مستوى جودة الحياة من خلال المساحات الخضراء، وتوفير مسارات للمشي، وتعزيز المفاهيم الصحية والرياضية والأنشطة المجتمعية.

- تلخص إنجازات المملكة العربية السعودية لعام 2023 في كافة المجالات المتمثلة في سلسلة من المشاريع الاقتصادية والتنموية والتي ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، للبلاد ومع استمرار الطموح والعمل الدؤب من خلال الجهود المستمرة لتحقيق التطور والازدهار..والقادم أجمل بإذن الله.