عبد الله سليمان الطليان

يعد مترو العاصمة الرياض نقلة حضارية تعانق المستقبل، ولكنه يحتاج إلى إعادة تفكير في بعض المسارات من ناحيتين أولاً حجم زيادة الإقبال على بعض المحطات والتي تحتاج إلى توفير قاطرة أكثر استيعاباً للركاب مستقبلاً، وثانياً لاحظت في مسارات معينة التي تمر من أحياء قديمة مدى التشوّه البصري من خلال أسطح المنازل وبقايا معدات أو أثاث التي تعطي منظراً سلبياً عن العاصمة الغالية التي تشهد تطوراً كبيراً في مجالات متعددة وصارت مقصداً من كافة أنحاء العالم رغبة في الاقتصاد والمال والسياحة والثقافة، ولذلك أتمنى أن يكون لهذا معالجة مناسبة من قِبل أمانة العاصمة.

أتمنى كذلك ربط محافظتي الخرج بهذا المترو، فهي أصبحت الآن قريبة من العاصمة مع التداخل العمراني، وكذلك الكثافة السكانية للمحافظة، فهي تعتبر بعد العاصمة من ناحية عدد السكان الذين فيهم الكثير من يتردد يومياً على العاصمة، لقد كان هناك محطة القطار التابعة لـ(سار) والتي جهزت تجهيزاً كاملاً، ولكنها واجهت عقبات لبعدها عن مركز المحافظة، فالمحطة تقع في شرق المحافظة بمسافة بعيدة، سوف يكون المترو هو الحل من أجل التخفيف من الزحمة داخل العاصمة، وكذلك تلوث الجو وتوفير المال والوقت.