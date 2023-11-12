المجالات الثقافية بالبحرين كثيرة ومتعددة، ومن يلامس تلك المجالات يرى فيها روح الأبداع والتميز والعطاء الوطني، ومن تلك المجالات نرى مجال الفن والرسم والنحت والمكعبات، وهي مجالات واسعة ومتنوعة، وتحمل رسالات إنسانية وحضارية راقية، لذا يفخر الفرد وهو يرى رواد الفن وهم يجوبون بفنونهم الكثير من الدول.

ومن الشخصيات التي تسعد لرؤيتها ورؤية أعمالها الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، فمع مكانته ومسئولياته فإنه كذلك فنان ذو مشاعر مرهفة، وأخلاق عالية في الكلمة والعبارة، وارتقى بفنه إلى مستوى التميز والإبداع حتى تبوأ منصب رئيس المجلس الوطني للفنون في البحرين، وأصبح محور ارتكاز لهذا الفن الجميل حيث يحيط به فنانو البحرين والخليج والمنطقة العربية، بل وتجاوز تلك الحدود ليبلغ مستوى العالمية، ليس لنفسه فقط، ولكن لكل من يحيط به في مجال الفن.

بمنطقة الجيزة بجمهورية مصر العربية دشن فعاليات المعرض الدولي السنوي تحت عنوان (الأبد هو الآن)، فقد شهدت الأهرامات بمنطقة الجيزة الأعمال الفنية الراقية والذي أقامها برعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية والثقافة واللجنة الوطنية المصرية لمنظمة اليونسكو بمشاركة 14 فنانًا من مختلف دول العالم، وجاءت الأعمال الفنية المعاصرة والتركيبات النحتية لعمل تجانسًا مع أهرامات الجيزة التاريخية.

النسخة الثالثة جاءت رسالتها لطرح تساؤل كبير وهو التكنولوجيا والتغيير الثقافي التي يشهدها العالم، وبين التراث الثقافي والتنوع التي يشهدها الفن المعاصر، وجاء المعرض في الفضاء المقابل للأهرامات (احدى العجائب السبع) ليؤكد على حضور الأبداع المعاصر في قلب الحضارة الفرعونية القديمة، حيث قدم الفنانون أعمالاً فنية معاصرة استخدم فيها (ألياف زجاجية، صلب، حجر، رخام) ليعطي جمالاً في حضور الأهرامات.

لقد قدم الفنان الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة مشروعه الفني المتميز (أجزاء من متاهة)، وهو مجسم ذو زوايا مختلفة ومنقوش عليه زخارف مستوحاة من كتاب (برج بابل) للكاهن والباحث الألماني أثناسيوس كيرشر، وقد حظي بأعجاب الفنانين والحضور المشارك، وهو العمل المستوحى من تاريخ مصر العظيم.

لقد شهد المعرض إقبالاً كبيرًا من الجمهور المصري والفنانين العالميين والزوار، خاصة وأن مكان المعرض هو ساحة تستقطب السياح أمام الأهرامات، لقد أثبت الفنان البحريني على قدرته في تطويع أعماله الفنية خدمة للإنسانية التي تحتاج اليوم لترجمة القيم والمبادئ التي تدعو للسلام والتسامح والمحبة.

من هنا فإن عنوان المعرض (الأبد هو الآن) هي رسالة لكل الفنانين في العالم بأن التاريخ البشري بكل ما فيه من آمال وآلام هو حاضر اليوم أمامنا عند أعتاب أهرامات الجيزة، لذا الشكر والتقدير للشيخ راشد بن خليفة آل خليفة والفريق المصاحب له لإيصال رسالة البحرين الحضارية والتي يقودها جلالة الملك المعظم إلى العالم.