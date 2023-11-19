رحل عن عالمنا الفاني قبل عدة ايام أخ عزيز وصديق كريم هو السيد غازي عبدالجواد الذي يعد أحد القيادات المصرفية البارزة والذي تولى قيادة أكبر مؤسستين مصرفيتين في المملكة هما بنك الخليج الدولي والمؤسسة العربية المصرفية (بنك ABC حاليا).

وقد تبوأ منصب المدير العام لبنك الخليج الدولي منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي ولنحو عقد من الزمان، كانت المملكة آنذاك في ذروة صعودها كمركز مصرفي ومالي عالمي، وقد استطاع من خلال قيادته للبنك ان يضعه في طليعة اللاعبين في الصناعة المصرفية الاقليمية والعربية والعالمية، وشهد البنك على يده تطوير الخدمات المصرفية الدولية الحديثة وبناء علاقات مصرفية دولية وطيدة اسهمت في تعزيز سمعة مركز البحرين المصرفي.

ومنذ منتصف التسعينات تولى منصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية، التي كانت تعد آنذاك أكبر مؤسسة مصرفية في البحرين وتمتلك شبكة كبيرة من البنوك المصرفية العالمية التابعة لها وذلك لنحو عقد من الزمان. ولعل أبرز سمات هذه المرحلة ما شهدته المنطقة من توترات سياسية وعسكرية في العام 2003، وتأثر القطاع المصرفي في المنطقة بهذه التطورات، لكن المرحوم غازي عبدالجواد استطاع ان يعبر بالمؤسسة العربية المصرفية الى بر الأمان، خاصة انها كانت تمتلك تواجدا في العديد من البلدان التي تأثرت بهذه التوترات

ونحن عندما نستذكر هذه الاحداث، لنعتبرها شاهدا اخر على متانة الصناعة المصرفية في المملكة وصمودها بوجه مختلف الاعاصير الاقليمية والدولية التي شهدناها خلال العقود الخمسة الماضية.

الاخ العزيز المرحوم غازي عبدالجواد يمتلك خبرة اكاديمية ومصرفية طويلة، حيث انه كان لديه بكالوريوس في العلوم السياسية، وماجستير في العلاقات الدولية، وهو كان أيضا زميل المعهد القانوني للمصرفيين (المملكة المتحدة) وعضو لجنة التسيير بمعهد التمويل الدولي بواشنطن، ولجنة التسيير لبرنامج القيادة الاستراتيجية للإدارة التنفيذية الخليجية والعديد من اللجان الاستشارية الأخرى.

لم تكن علاقتي بالمرحوم غازي عبدالجواد علاقة عمل خلال فترتي رئاسته لبنك الخليج الدولي والمؤسسة العربية المصرفية، بل علاقة اخوة وصداقة وثيقة خاصة اثناء عملي معه في المؤسسة وعملنا معا على مختلف المشاريع الكبيرة التي اثمرت عن تقدم ونجاح مسيرة المؤسسة، وكان دوما يمتلك الآراء المتوازنة والحصيفة، وتوطدت علاقاتنا الاخوية طوال السنوات الماضية وكنا على تواصل دائم حتى اخر ايامه.

رحم الله الأخ العزيز المرحوم غازي عبدالجواد واسكنه فسيح جناته.