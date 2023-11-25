عرضت كندا والاتحاد الأوروبي الجمعة دعمهما "الثابت" لأوكرانيا في محاربة الغزو الروسي وتعهدا مكافحة تغير المناخ قبل أيام فقط من قمة حول هذا الموضوع.

وقال زعماء كندا والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك "سنبقى إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت". وأضافوا "سنعمل على تلبية احتياجات أوكرانيا العسكرية والدفاعية الفورية" وضمان تلبية احتياجاتها الأمنية "على المدى الطويل".

ترودو

واغتنمت أوتاوا الفرصة لإعلان زيادة مساعداتها لكييف. وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال مؤتمر صحافي في مدينة سان جان على ساحل المحيط الأطلسي إن "كندا ستتبرع بأكثر من 11 ألف بندقية هجومية وأكثر من تسعة ملايين خرطوشة".

أوروبا

وأبدى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال استعداد الاتحاد الأوروبي لبذل "المزيد في الأسابيع المقبلة" لدعم كييف.

من جهتها، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالتزام أوتاوا تجاه أوكرانيا حتى قبل بدء الحرب في شباط/فبراير 2022. وقالت إن "كندا وقفت إلى جانب أوكرانيا قبل العدوان الروسي"، مضيفة أن تدريب كندا للقوات الأوكرانية كان "أساسيا" لمقاومة كييف في بداية النزاع.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي درّب حتى الآن 30 ألفا من أصل 40 ألف عسكري لدعم جهود أوكرانيا، موضحة أن المفوضية الأوروبية ستعلن "قريبا" كيف تعتزم استخدام الإيرادات الناتجة عن الأصول الروسية التي جمدتها.

تحالف أخضر

كما أبدى الاتحاد الأوروبي اهتمامه بالمعادن النادرة من كندا، الدولة الغربية "الوحيدة" التي "تمتلك كل المواد الأولية اللازمة لصناعة بطاريات الليثيوم".

وقالت فون دير لايين "أود أن أدعو كندا بحرارة للانضمام إلى نادي المواد الخام النادرة الذي سنطلقه خلال (مؤتمر) كوب 28" الذي ينطلق بعد أيام في دبي.

كذلك، أعلن القادة إنشاء تحالف أخضر بين كندا والاتحاد الأوروبي لتعزيز تعاونهم في مكافحة تغير المناخ، ولا سيما في ما يتعلق بسوق الكربون والهيدروجين الأخضر.

وشكر ترودو للاتحاد الأوروبي مساعدته خلال "أسوأ موسم حرائق غابات على الإطلاق" الصيف الماضي في كندا، مؤكدا من جهة ثانية بيع قاذفات مياه إلى أوروبا. وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها ستمول شراء 12 طائرة جديدة وأنها طلبت 12 طائرة أخرى.

تعاون اقتصادي

وأشار القادة الأوروبيون أيضا إلى أنهم ناقشوا "العواقب" التي ستترتب على كندا والاتحاد الأوروبي من جراء "قانون خفض التضخم"، خطة المناخ الرئيسية للرئيس الأميركي جو بايدن.

ينص هذا القانون على تخصيص 370 مليار دولار من الاستثمارات في مكافحة تغير المناخ، خصوصا في هيئة حوافز وإعانات لمشاريع في الولايات المتحدة.

وشدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على حاجة مجموعة السبع إلى تطوير نموذج تنافسي قائم على "قواعد متكافئة".

أفق أوروبا

كما تم الإعلان عن عضوية كندا في برنامج "أفق أوروبا"، أكبر برنامج للبحث والابتكار في العالم، بالإضافة إلى اتفاقية جديدة محتملة "في مجال المنافسة".

ومن شأن هذه الاتفاقية أن تؤدي إلى تعاون أفضل بين هيئات مراقبة المنافسة في أوتاوا وبروكسل.

والتقى الزعماء الثلاثة في المقاطعة الواقعة في أقصى شرق كندا في إطار قمة كندا والاتحاد الأوروبي التي عقدت دورتها السابقة في حزيران/يونيو 2021 في بروكسل.

والتقى الزعماء الثلاثة في المقاطعة الواقعة في أقصى شرق كندا في إطار قمة كندا والاتحاد الأوروبي التي عقدت دورتها السابقة في حزيران/يونيو 2021 في بروكسل.