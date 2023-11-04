وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى كييف السبت لمناقشة توسيع الاتحاد الأوروبي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي.

وقالت على منصة إكس "أنا هنا لمناقشة مسار انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي" ونشرت صورة لها مع زيلينسكي مضيفة أنهما سيناقشان أيضا "الدعم المالي لإعادة بناء أوكرانيا ديموقراطية عصرية مزدهرة".

ويتعين على المفوضية أن تصدر في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر تقريرها بشأن التقدم الذي أحرزته أوكرانيا ومولدافيا وجورجيا، واتخاذ القرار بشأن إطلاق مفاوضات الانضمام، قبل قمة دول الاتحاد في بروكسل في 14 و15 كانون الأول/ديسمبر.

الدعم العسكري

وتعتزم فون دير لايين في زيارتها السادسة إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022، مناقشة "الدعم العسكري" الأوروبي لأوكرانيا، فضلاً عن "الحزمة الثانية عشرة من عقوبات" الاتحاد الأوروبي على روسيا التي هي قيد الإعداد، حسبما قالت لمجموعة "يوربيان نيوزروم" التي تضم وكالات أنباء من بينها فرانس برس.

وقالت للصحافيين السبت إن "الرسالة الأهم هي تأكيد الحرص على وقوفنا إلى جانب أوكرانيا مهما طال الزمن".

وتأتي الزيارة وسط قلق من احتمال تراجع الدعم لأوكرانيا في وقت يخطف الشرق الأوسط الاهتمام الدولي.

وأضافت فون دير لايين أن زيارتها كانت مقررة "منذ وقت طويل" وبأنها زيارة طبيعية تسبق تقديم تقرير بشأن توسيع الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا للصحافيين هذا الاسبوع إن كييف على مسار الوفاء بالتزاماتها لفتح مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي، وأقرت فون دير لايين في أيلول/سبتمبر أن كييف قامت ب"خطوات كبيرة" في مسعى الانضمام للاتحاد.

ويدرس الاتحاد الأوروبي حاليا مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا، وتقديم حزمة مساعدات طويلة الأمد لدعم أوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو (54 مليار دولار).

وتؤيد جميع دول الاتحاد ال27 تقريبا تقديم مساعدة لأوكرانيا، باستثناء المجر وسلوفاكيا.