طرح مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات تساؤلًا مهمًا للغاية بعنوان: «هل ستخرج جماعة الإخوان من معادلات العلاقات الدولية؟». السؤال الذي يحاول المركز الإجابة عليه في دراسة طويلة لم يكن اعتباطيًا أو على سبيل المصادفة أو إعادة إثارة الجدل حول تلك الجماعة الإرهابية أو غيرها من الجماعات الإسلامية، بل هو ناتج عن معطيات دولية وإقليمية تدفعنا جميعًا لهذا السؤال، بل لسؤال أكبر وهو: هل انتهت جماعة الإخوان إلى الأبد؟

الدراسة تؤكد أن القراءة المتعمّقة لتاريخ العلاقات بين العالم والدول العربية تشير إلى أن المستعمر القديم والقوى التي كانت مهيمنة لوقت قريب لم تتوقف يومًا عن استخدام تلك الجماعات لتحقيق مصالحها، فهى تلعب على وتر (التدين) من أجل وأد الحركات الوطنية الاستقلالية، وتفكيك الدول وإعادة تشكيلها، وإفشال الدولة الوطنية العربية، وإجهاض الحداثة بشكل عام.

فقد كشفت وثائق بريطانية، رُفعت عنها السرية مؤخرًا، أن بريطانيا استخدمت الإخوان المسلمين في حربها السرية ضد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والرئيس الإندونيسى أحمد سوكارنو، فيما هندست الإمبراطورية التي غربت عنها الشمس (بريطانيا) لنشأة باكستان عام 1947، وكان من أهم عناصر تحقيق ذلك بنجاح هو استخدامها «الإسلاموية الباكستانية»، والتى كانت لها علاقات ممتدة بالإخوان في مصر.

وبالمثل اعترفت هيلارى كلينتون، المرشحة للرئاسة الأمريكية سابقًا، بأن الحكومة الأمريكية ووكالات الاستخبارات أنشأت الجماعات الإسلامية وموَّلتها، وفى القلب منها «القاعدة» من أجل محاربة الاتحاد السوفيتى في أفغانستان بداية من عام 1979، وهذا ما يشرحه الباحث أندرو جافن مارشال، في دراسة له بعنوان «البنية الإرهابية للقاعدة»، حيث يقول إن تحالف من وكالات استخبارات عالمية نسقت العمل مع الـ«CIA»، لإنشاء ما سُمى «نادى السفارى»، في النصف الثانى من سبعينيات القرن الماضى، وكان في القلب منه جماعة الإخوان!.

وفضلًا عن ذلك نستطيع أن نستذكر ما حدث فيما سُمى «الربيع العربى»، فمن يحلّل كثرة الحديث والتنظير عن نهاية الدولة الوطنية العربية أو فشلها، أو دولة ما بعد الاستقلال العربية، خصوصًا في الأدبيات الإسلاموية والأدبيات الغربية المتعاطفة معها، يستطيع أن يفهم كيف تربى «الإخوان» على أن الدولة الوطنية عدو لها. كما أنها سعت بشكل دائم إلى إجهاض الحداثة وتعطيل المواطنة المدنية، وتعويضها بنزعات دينية، وكأنهم يمنون على الناس بإسلامهم، أو كأنهم اخترعوه من عند أنفسهم، وذلك بواسطة انتخابات على الهوية تضع مستقبل الدولة المدنية في خطر محدق.

ولهذا تركزت الصراعات في ذلك الوقت على صراع هوية تعطل فيه الحديث عن الدولة والمواطنة، وكثر الحديث فيه حول النزعات الطائفية والعرقية، التي ما كان لها إلا أن تؤدى إلى طريق الدم.

غدًا سأستكمل ما طرحته الدراسة من إجابات على السؤال المهم، بناءً على الظرف التاريخى الذي نعيشه الآن.