كانت هذه الهيئة تسمى «الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض» وكان الملك سلمان حفظه الله حين كان أميراً للرياض هو الذي يرأسها وقد أسهمت بإنجاز عشرات المشروعات التطويرية للعاصمة سواء ما يتعلق بالطرق أو المباني أو المشاريع التنموية.

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الآن بعد أن تحول اسمها إلى «الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض» وتشكَّل لها مجلس إدارة يرأسه سمو ولي العهد، انطلقت إلى آفاق جديدة وأضحت المسؤولة عن المشروعات الكبرى التي ستغير من وجه العاصمة وتهيئ لسكانها وزوارها مزيدا من الخدمات الراقية وجودة الحياة.

فهي الآن مسؤولة عنها وتشرف عليها ومنها أربعة مشروعات نوعية كبرى أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وهي:

* مشروع الرياض الخضراء.

* مشروع حديقة الملك سلمان التي ستكون أكبر حدائق المدن بالعالم

* مشروع المسار الرياضي بطول 135 كيلو مترا.

* مشروع الرياض آرت.

فضلاً عن إشرافها على مترو الرياض.

وتخطيط وتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع.

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وتحظى هذه المشروعات والبرامج التي تنهض بها الهيئة بمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد حرصا منه على تنفيذها على أعلى المستويات وتحقيق أهدافها التي رُسمت لها.

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ولعل المبهج أن من يقوم بالإشراف والتخطيط ومتابعة الإنجاز بالهيئة هم كفاءات وطنية تدير وتنفذ وتشرف يقودها رئيس تنفيذي اختاره سمو ولي العهد لما رأى فيه من كفاءة واقتدار وخبرة معالي المهندس إبراهيم السلطان الذي يعمل بكل إخلاص في أداء مسؤوليات الهيئة ومهامها وتحقيق أهدافها بعيدا عن الأضواء وفقه الله وزملائه بهيئة رياضنا الملكية.

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* ما تملكه اليد تزهد فيه العين.

* أشياء كثيرة نسعى لها ونحلم بها.

لكن عندما نمتلكها تنطفئ جذوة لهفتنا لها.

فتجد شخصا حلم بسيارة فخمة وحين امتلكها صارت شيئا عاديا

وآخر تزوج امرأة جميلة كان قد شُغف بها حبّا.

وحين حظي بها تقلص ذلك الشغف عنده نحوها...

إنه الاعتياد..

يقضي على كثير من البهجة والشغف واللهفة.

وصدق المثل الشعبي..

«ما تملكه اليد تزهد فيه العين»

وقبل المثل قال الشاعر العربي الحكيم:

وقيمة الشيء مقدار الهيام به

فإن زهدتَ فما للماس مقدار