مع كُل حدث عالمي؛ تكون لنا مُشاركة فاعلة، ويوم التطوّع العالمي أحدها، وبلا شك لنا أثرنا ومُشاركتنا كسعوديين..

"واصل أثرك" مُبادرة جديدة تُطلقها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دعماً وتعزيزاً للأعمال التطوعية وزيادة الحراك المُجتمعي والاستفادة من أثره وانعكاساته على جودة الحياة في السعودية..

تستهدف رؤية السعودية 2030 تحقيق مُجتمع حيوي واقتصاد مُزدهر ووطن طموح، وهذه المُستهدفات أساسها الإنسان وتفاعله مع ما يُحيط به وصناعة أثر مُستدام لهذا التفاعل..

خلال فترة قصيرة جداً، غيّرت الوزارة مفهوم الأعمال التطوعية في المُدن السعودية؛ بحكم أنها مُقدّم لأغلب خدماتها، لقد قدّمت نماذج استثنائية في المسؤولية المُجتمعية والعمل التطوعي، واصل أثرك ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، والنماذج الناجحة لجود الإسكان، جود إكرام الموتى، الشراكات مع الجمعيات التخصصية في عدّة مجالات والتي تُحقق مُستهدف مُجتمع مُشارك، جميعها نتاج خطط استراتيجية تبنتّها الوزارة لصناعة جودة حياة تُلبي طموحات المواطن والمُقيم والزائر.