أحداث مدينة مدني، حاضرة ولاية الجزيرة و«صُرة» السودان، والظروف التي أحاطت باجتياح قوات الدعم السريع لها هذا الأسبوع، أحدثت صدمة واسعة وذهولاً بين السودانيين، والأمر ستكون له تداعياته المهمة في مقبل الأيام.

البيان المقتضب الذي أصدرته قيادة القوات المسلحة لمس التساؤلات الكثيرة التي دارت في أذهان الناس وعجت بها وسائل التواصل الاجتماعي السودانية حول أسباب الانسحاب المفاجئ والمثير للريبة الذي قامت به قوات رئاسة الفرقة العسكرية الأولى من مدينة مدني. فالانسحاب جاء بعد وقت قصير من الاحتفالات التي شهدتها المدينة وسط السكان مع الجيش، بعد صد الموجة الأولى من هجوم قوات الدعم السريع ودفعها إلى مناطق خارجها. وقد أكَّد بيان الجيش، الصادر أول من أمس، أنه «يجري التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدَّت لانسحاب القوات من مواقعها شأن بقية المناطق العسكرية».

الناس يحتاجون بالتأكيد إلى معرفة الحقائق في هذه الانتكاسة الخطيرة، لكنَّهم لا يريدون تحقيقاً لا يُفصح عن نتائجه، أو لا يكون مجيباً عن التساؤلات التي تدور في الأذهان، لا سيما وقد أثارت عبارة «شأن بقية المناطق العسكرية»، حيرتهم لأنه إذا كان المقصود بذلك تحقيقات جرت بخصوص انسحابات قوات الجيش التي حدثت في حاميات أخرى في غرب البلاد، فإن نتائجها لم تعلن لهم، ولا يعرفون عنها شيئاً، ومثل هذا الغموض يزيد الأمور سوءاً.

حجم الصدمة الأخيرة كبير لأن الهجوم على مدني كان متوقعاً منذ فترة، وأصبح مؤكداً بعد دخول قوات الدعم السريع إلى قرى في الجزيرة وفعلها ما فعلت، وبالتالي فإن الجيش كان مستعداً ويفترض أنه رتب تجهيزاته، ونجح بالفعل في صد الموجات الأولى. كما أن حكومة ولاية الجزيرة كانت قد فرضت قبل الاجتياح بأيام أمر طوارئ شمل حظر التجول من المساء حتى الفجر، ومنع التجمعات، ومنح الأجهزة النظامية سلطات حظر أو تنظيم حركة الأشخاص ووسائل النقل في الولاية وفقاً لما تقتضيه الأوضاع. لذلك كانت المفاجأة والصدمة الكبيرة عندما انقلب الموقف تماماً في سويعات قليلة، ودخلت قوات الدعم السريع المدينة وعبرت كوبري حنتوب، الذي يمثل خط الدفاع الأول والأساسي من دون إطلاق رصاصة واحدة.

ما زاد في الحيرة والارتباك والغضب حتى وسط قيادات وضباط الجيش، أن مدني كانت مكتظة بما يكفي من القوات، من جيش إلى هيئة العمليات إلى المستنفرين، بما يمكنها من مواجهة أي هجوم وصده، أو في أسوأ الأحوال الصمود لفترة طويلة إلى حين وصول الدعم من ألوية الجيش الأخرى في المناطق القريبة. فالمسألة إذاً لم تكن نقصاً في القوات، وإنما في تقصير ما وخلل فاضح، إن لم يكن تواطؤاً من بعض الجهات، أدى إلى انسحاب قوات رئاسة الفرقة العسكرية الأولى من المدينة، وما تلاه من فوضى وانهيار الدفاعات، علماً بأن عدد قوات الدعم السريع التي دخلت المدينة لم يكن كبيراً على الإطلاق لا في الأفراد ولا في العتاد العسكري.

صحيح أن معركة مدني لم تنتهِ فصولها بعد، وأن الجيش أعلن عزمه على استعادتها، لكن الأثر النفسي كان كبيراً، وكذلك البلبلة التي امتدت إلى الولايات الأخرى في ظل الشائعات التي اختلطت مع الحقائق في وسائل التواصل الاجتماعي.

تفاعلات اجتياح مدني سلّطت الضوء على مشكلة أخرى شكا منها الناس كثيراً منذ بداية هذه الحرب وهي غياب الإعلام الرسمي وضعف إعلام الجيش، في مقابل تفوق واضح لإعلام «الدعم السريع» الذي يبدو واضحاً أنه يدار باحترافية عالية، ورصدت له ميزانية كبيرة وكوادر متفرغة وتديرها شبكات متخصصة. وكانت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، النائبة أليشيا كيرنز، قد أثارت منذ مايو (أيار) الماضي موضوع النشاط الإعلامي الواسع الذي تديره شركات لصالح قوات الدعم السريع، وجزء منه موجه للتأثير على نواب البرلمان وجهات صنع القرار، الذين قالت إنه تصل إليهم منشورات صادرة من المكتب الإعلامي لقوات الدعم السريع. وطلبت كيرنز من الحكومة إطلاع النواب على الجهة التي يعتقد أنها تموّل هذا المكتب، كما طالبت بمناقشة الأمر للتأكد من عدم ارتباط أي شركة بريطانية بهذا المكتب، ودعت إلى ضرورة إحجام «كل حلفاء بريطانيا عن تمويل أي أنشطة إعلامية لقوات الدعم السريع».

الحرب الإعلامية والنفسية جزء أساسي من أي حرب، وغياب أو تخلف الإعلام الرسمي وإعلام الجيش، غير مفهوم وغير مبرر، والأمر يحتاج إلى معالجة سريعة. فغزة التي تتعرض إلى محنة قاسية وتعيش ظروفاً أسوأ بكثير من ظروف السودان الراهنة على سوئها، يقوم فيها إعلام حركة «حماس» بدور كبير لا ينقطع لنقل تفاصيل معركتهم، ورفع الروح المعنوية للناس. والجيش السوداني يحتاج إلى جهد مماثل، لكي يوضح الحقائق للناس، ويشركهم في تفاصيل ما يدور، بدلاً من تركهم نهباً للشائعات. ولن ينفع أن تشكو قيادات الجيش من أنها تواجه حملة خطيرة للتشكيك في القوات المسلحة، وخلق فجوة بينه وبين الشعب، من دون أن تقوم بعمل سريع وواضح وكبير لسد الفجوة الحاصلة إعلامياً، وهي فجوة خطيرة في ظل الحرب النفسية والإعلامية الدائرة بموازاة الحرب العسكرية.

السودانيون يواجهون امتحاناً كبيراً، ووضعاً خطيراً، ومؤامرة متشابكة الخيوط والأطراف تهدد بلدهم، ويحتاجون أكثر من أي وقت مضى إلى الثبات والتكاتف والتلاحم. وفي تقديري، أن الأمور تستدعي أيضاً عودة القيادات من بورتسودان إلى الخرطوم لقيادة المعركة من قلب الميدان، وتوجيه رسالة طمأنة قوية يحتاج إليها الناس في هذه الظروف الحرجة.