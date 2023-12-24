كلما‭ ‬زادت‭ ‬المؤسسات‭ ‬استخدامها‭ ‬لتقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬عملياتها،‭ ‬استفادت‭ ‬من‭ ‬فوائد‭ ‬ملموسة‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬قيمة‭ ‬مالية‭ ‬كبيرة‭.‬

تعتقد‭ ‬ثمانية‭ ‬وثمانون‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتعلم‭ ‬الآلة‭ ‬سيساعدانها‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الإيرادات،‭ ‬وتعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬العمليات،‭ ‬وتحسين‭ ‬تجارب‭ ‬العملاء‭.‬

تستخدم‭ ‬المؤسسات‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬رؤى‭ ‬حول‭ ‬بياناتها،‭ ‬أو،‭ ‬بلغة‭ ‬الأعمال‭ ‬الحديثة،‭ ‬لاتخاذ‭ ‬‮«‬قرارات‭ ‬مستندة‭ ‬إلى‭ ‬البيانات‮»‬‭. ‬وبينما‭ ‬تفعل‭ ‬ذلك،‭ ‬يكتشفون‭ ‬أنهم‭ ‬يتخذون‭ ‬قرارات‭ ‬أفضل‭ ‬وأكثر‭ ‬دقة‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬المستندة‭ ‬إلى‭ ‬الغرائز‭ ‬الفردية‭ ‬أو‭ ‬التكوين‭ ‬الحسي‭ ‬الملوث‭ ‬بالتحيزات‭ ‬الشخصية‭ ‬والتفضيلات‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكفاءة‭ ‬والربحية‭ ‬هما‭ ‬فائدتان‭ ‬كبيرتان‭ ‬تحصل‭ ‬عليهما‭ ‬المؤسسات‭ ‬باستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

يتيح‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للمؤسسات‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المهام‭ ‬بحجم‭ ‬وسرعة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬للبشر‭ ‬مجاراتها،‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬يستخدمون‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للبحث‭ ‬أو‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬رؤى‭ ‬مستقبلية،‭ ‬أو‭ ‬إنشاء‭ ‬رموز‭ ‬برمجية‭ ‬أو‭ ‬تنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬تجارية‭ ‬محددة‭.‬

بقدر‭ ‬ما‭ ‬تتسارع‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العصر‭ ‬الرقمي،‭ ‬يساعد‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬التحرك‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭. ‬يمكن‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يمكن‭ ‬أساسًا‭ ‬من‭ ‬تقليل‭ ‬فترات‭ ‬الدورة‭ ‬الزمنية‭ ‬ويقلل‭ ‬الوقت‭ ‬اللازم‭ ‬للانتقال‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى،‭ ‬مثل‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬التصميم‭ ‬إلى‭ ‬التسويق،‭ ‬وهذا‭ ‬التوقيت‭ ‬المختصر،‭ ‬بدوره،‭ ‬يوفرِ‭ ‬عوائد‭ ‬استثمار‭ ‬أفضل‭ ‬وأكثر‭.‬

يحلل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ويتعلم‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬لإنشاء‭ ‬تجارب‭ ‬وخدمات‭ ‬شخصية‭ ‬ومخصصة‭ ‬للغاية‭. ‬وتأتي‭ ‬أمثلة‭ ‬واضحة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬عالم‭ ‬المستهلك،‭ ‬حيث‭ ‬تستخدم‭ ‬خدمات‭ ‬البث‭ ‬مثل‭ ‬نيت‭ ‬فليكس‭ ‬وتجار‭ ‬التجزئة‭ ‬أنظمة‭ ‬ذكية‭ ‬لدراسة‭ ‬أنماط‭ ‬الشراء‭ ‬وبيانات‭ ‬العملاء‭ ‬الفردية‭ ‬ومجموعات‭ ‬بيانات‭ ‬أكبر‭ ‬لتحديد‭ ‬ما‭ ‬يفضله‭ ‬كل‭ ‬عميل‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬لتناسب‭ ‬أسلوبهم‭ ‬الشخصي‭ ‬واهتماماتهم‭ ‬واحتياجاتهم‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يقدم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬هذا‭ ‬التخصيص‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬الأخرى،‭ ‬مثل‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬حيث‭ ‬يُخصص‭ ‬العلاج،‭ ‬وفي‭ ‬بيئات‭ ‬العمل‭ ‬لدعم‭ ‬احتياجات‭ ‬كل‭ ‬موظف‭ ‬على‭ ‬حدة

يخلق‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬تفاعلات‭ ‬مع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬تكون‭ ‬أسهل‭ ‬وأكثر‭ ‬بديهية‭ ‬وأكثر‭ ‬دقة،‭ ‬وبالتالي،‭ ‬تكون‭ ‬أفضل‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬موقع‭ ‬عقارات‭ ‬يستخدم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليفي‭ ‬حتى‭ ‬يتمكن‭ ‬المستخدمون‭ ‬من‭ ‬تحسين‭ ‬بحثهم‭ ‬عن‭ ‬قوائم‭ ‬العقارات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استفسارات‭ ‬وأسئلة‭ ‬في‭ ‬روبوت‭ ‬محادثة‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬البحث‭ ‬والتنقل‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭.‬

ومثلما‭ ‬تقوم‭ ‬الشركات‭ ‬بتخصيص‭ ‬نفقات‭ ‬مالية‭ ‬لتطوير‭ ‬مجالات‭ ‬أعمالها‭ ‬وتنمية‭ ‬عوائدها‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬فهي‭ ‬بدأت‭ ‬أيضاً‭ ‬بتخصيص‭ ‬نفقات،‭ ‬تتيح‭ ‬لها‭ ‬تبني‭ ‬حلول‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬أعمالها،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬العوائد‭ ‬الاستثمارية‭ ‬لهذه‭ ‬التقنية،‭ ‬حيث‭ ‬أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬أجرتها‭ ‬مايكروسوفت،‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬دولار‭ ‬تستثمره‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬حلول‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬يحقق‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬3‭.‬5‭ ‬دولارات‭ ‬في‭ ‬المتوسط،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬جدوى‭ ‬الاستثمار‭ ‬بهذه‭ ‬التكنولوجيا‭.‬

إن‭ ‬قياس‭ ‬عائد‭ ‬الاستثمار‭ (‬ROI‭) ‬لتقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬يعد‭ ‬أمراً‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الشركات،‭ ‬فهذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تسمح‭ ‬للمؤسسات‭ ‬بتقييم‭ ‬فعالية‭ ‬حلول‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬التي‭ ‬اعتمدتها‭ ‬وتحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬تحقق‭ ‬النتائج‭ ‬المرجوة‭ ‬أو‭ ‬أنها‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التحسينات،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قياس‭ ‬عائد‭ ‬الاستثمار،‭ ‬يمكن‭ ‬للشركات‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬بشأن‭ ‬استثماراتها‭ ‬المستقبلية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬