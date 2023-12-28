أيام قليلة وتطوى صفحة عام آخر حمل معه الكثير من الأحداث حول العالم، خصوصا على روسيا والتي استمرت كمركز لاهتمام العالم حتى بعد 3 شهور مضت على الحرب في غزة.

وعلى الرغم من أن هذا العام يعد أفضل بعض الشيء مقارنة بالعام الماضي (2022) بسبب على ما يبدو أن موسكو استطاعت فيه كسر عزلتها من خلال تقوية علاقاتها مع كل من الصين، والهند، وبعض دول الخليج، ومصر.

وتكيفت إلى حد ما مع العقوبات، وكذلك تحول جنودها في العملية العسكرية الخاصة من الدفاع إلى الهجوم مسيطرة على مناطق حيوية لم تكن متوافرة العام الماضي، الذي شهد انسحابات من بعض المناطق، "خاركوف" على سبيل المثال. كما شهد هذا العام فشلا كاملا للعملية العسكرية الأوكرانية المضادة.

فبعد الانعطافات الكبيرة ما بعد 22 فبراير 2022، أعادت روسيا بناء تحالفات جديدة، وجعلت من الشرق مقصدا لها، إن كان سياسيا أو اقتصاديا، وشكلت مع الصين قوة مقاومة لكل التأثيرات الجانبية التي لحقت بها، فقد كان مخطط الغرب يرمي إلى عزلها وإبعادها عن مركز القرار العالمي وقوتها المعهودة، لكن لم ينجح الغرب كما هو ظاهر لنا في الحصول على النتائج كاملة.

في حين استطاع الغرب التأثير بشكل جزئي على علاقات روسيا بكل من أرمينيا التي بدأت تأخذ خطوات أبعد من روسيا في اتجاه الغرب، وأيضا صربيا التي تعيش حاليا حالة شغب بعد الانتخابات والتي إن نجحت عمليات الشغب هذه سيكون على روسيا انتظار جورجيا أخرى في البلقان.

ومن أحداث العام أيضا تمرد فاغنر وموت يفغيني بريغوجين الأمر الذي تناوله الغرب بسيناريوهات انقلابية، حولته روسيا إلى فرصة وفتحت باب التطوع إلى هياكل الحرس الوطني الروسي وبعض الفيالق الأخرى، ولعل النقطة المهمة هي وبكلمات اخرى تخلص القيادة الروسية من صداع قائد فاغنر، وتحويل كل مراكز القوة في يد القيادة العسكرية الروسية والتي بدورها أخذت أدوار فاغنر في كل من سوريا، وليبيا، وإفريقيا الوسطى، وبوركينا فاسو ومالي من خلال نائب وزير الدفاع يونس بك إيفيكوروف.

خلال هذا العام أيضا استمرت روسيا في بيع المواد الخام المختلفة إلى الخارج من دون مشاكل.

بالتالي، هذا العام، هو عام الإنجازات وإن لم تكن كبيرة بالنظر إلى حجم روسيا كقوة عظمى، لكن الحفاظ على وحدة الداخل، صدت الكثير من المشاريع الغربية تجاه روسيا، وبالوقت نفسه لا يمكن القول إن هذا العام كان ورديا، فقد حدثت نكبات أخرى كانت عاملا مزعزعا للاستقرار الروسي، على سبيل المثال، استهداف الكرملين، والعاصمة موسكو والأراضي الحدودية الروسية إلى جانب ضرب المنشآت الحيوية الروسية كمطارات عسكرية وموانئ وغير ذلك من قبل الجانب الأوكراني، وهذا الأمر تحديدا كان من أكثر العوامل خطورة خلال العام، وأمر يجب التعايش معه طالما أن ما من مبادرة سلام حقيقية تم تقديمها حتى الآن.

بالنسبة للانتخابات أو التحضير لها هذا العام خصوصا في المناطق الجديدة من روسيا، هو أمر غاية في الأهمية، فلا تزال روسيا قوية لجهة إدارة أمورها واتباع برامجها المعتادة، وتقيم المؤتمرات والندوات ولا يزال الكرملين يستقبل الرؤساء والضيوف من الدول الحليفة والصديقة، فكانت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى موسكو دلالة واضحة على هذا الأمر، وكذلك زيارة رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وفي كلا الزيارتين، هناك معالم تحالفات تشكلت.

أما بالنسبة لمستقبل الحرب في أوكرانيا، من المستبعد أن يرسم العام الجديد ملامح وضع نهاية لها، لأن القرار النهائي سيخرج من الولايات المتحدة، وهذا مرتبط بطبيعة الحال بالانتخابات الرئاسية الأميركية، ومرتبط بشخص الرئيس الجديد بصرف النظر إن كان جمهوريا أو ديمقراطيا، فاستمرار الحرب من عدمها مرهون بقرار أميركي، لذا سيستمر الوضع على حاله إلى أن يقّرر اللاعبون الكبار وضع نهاية لها، بالتالي، أي مقاومة أو دعم عسكري لأوكرانيا في ظل الأوضاع الأخيرة لن يغير من خريطة الميدان وستبقى روسيا متحكمة في منطقة العملية الخاصة، مع التأكيد أن أي أحلام باستعادة الأراضي المفقودة من أوكرانيا تلاشت بشكل كبير، وأهم سبب لهذا الطرح أن الغرب وشعوبه بدأوا بالفعل في التعبير عن الضجر من المطالبات المالية والعسكرية الأوكرانية.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الدعم الغربي سيتوجه إلى جبهة أخرى والتي يمكن أن تنفجر في أي لحظة، وهي جبهة الشمال مع فنلندا والسويد والدنمارك، فهذه الدول مؤخرا وقعت اتفاقيات مع كل من بريطانيا والولايات المتحدة على المستوى العسكري، وينتظر أن تبدأ الدول الأنغلوساكسونية في نقل أسلحة ومعدات بكميات كبيرة في هذا الاتجاه، الأمر الذي سترّد عليه روسيا بأي حال.

بشكل عام، 2023 لم يكن سوى عام بدأت فيه روسيا رسم ملامح مستقبلها في الداخل من خلال الانتخابات البرلمانية السابقة والتحضير لانتخابات الرئاسة الروسية في مارس القادم، وتثبيت موقفها العسكري على الجبهة الأوكرانية، في حين أن عام 2024 سيكون بلا شك عام النتائج لعملية سياسية وعسكرية وأيدولوجية بدأتها روسيا في عام 2022.