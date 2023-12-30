عرفت أن شرطة الشارقة قررت منع جميع احتفالات وعروض الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024، وذلك تضامناً مع الأشقاء في قطاع غزة، وتناشد الجميع من مؤسسات وأفراد التعاون معها والالتزام، لافتة إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية حيال من يخالف التعليمات، وتؤكد أن التضامن الإنساني ثقافة وفكر مترسخ تنتهجه إمارة الشارقة –وأنا بدوري قررت أن أتبع التعليمات، وأضرب الاحتفالات برأس عرض الحائط لأول مرّة منذ سنوات، وتعاطفاً مني مع ذلك: أورد لكم عدة أبيات قالها بهذه المناسبة التعيسة الشاعر زيد الطهراوي:

كل الطواغيت استعادوا مجدهم/ فتسلقت فوق الجموع دماء، كل الطواغيت استردوا بأسهم/ والطفل للبأس القبيح فداء، أشلاء أطفال تودع عالماً/ مستقذراً عاثت به البغضاء، يخشون طفلاً للبراءة ينتمي/ فتضج من إجرامهم أصداء، حصد جماعي لغزة جهره/ وإبادة قسرية وشقاء، شلال أموات وضربة فاجر/ قد عاونته معاول سوداء، والجرح أصبح كالبسيطة والنهى/ موثوقة والأكثرون غثاء.

**يطلق بيل غيتس أحدث برامجه لمساعدة مواطني دول أفريقيا جنوب الصحراء الذين يعيشون في فقر مدقع، وذلك عن طريق التبرع لهم بالدجاج – ولأول مرّة أسمع عن هذا التبرع المضحك - وسوف يتبرع بمائة ألف دجاجة، وقال: هل تعلمون أن من يربي (عشر دجاجات)، من الممكن أن يربح ألف دولار سنوياً –لا فُض فوك يا غيتس- ولا أدري هل سبق له أن تاجر بالدجاج في بداية حياته، وهي التي أوصلته إلى المليارات؟!

**أقدم شاب من منطقة عناية الواقعة شرق عاصمة الجزائر على إطعام كبش عائلته حبوباً مهلوسة لإثارة هيجانه، تحسباً لموعد دخول معركة المناطحة، ضمن جدول منافسة بين الأحياء قبل موعد النحر بيومين، والكبش الفائز يأخذ صاحبه مكافأة مالية.

ونقلت صحيفة الخبر الجزائرية أنه وسط حلقة غفيرة ومزدحمة بالمتفرجين بدأت فصول معركة حامية بطلها الكبش المخدر الذي كان في حالة قصوى من الهيجان، فقضى على منافسه الأول في النطحة الثالثة ودون أخذ قسط من الراحة، دخل الكبش في المعركة الثانية، وكان مصير منافسه كمصير سابقه، حيث لقي حتفه في النطحة الرابعة، وأمام هذه المجزرة انسحب بقية المتنافسين من جدول المنافسة، رافعين الراية البيضاء، وأخذ صاحبه الجائزة وهو يقفز من شدة الفرحة، وما إن وصل إلى كبشه ليأخذه، حتى عاجله الكبش بنطحة جابت خبره ولم يعد في عينه قطرة –يعني مات- ويا فرحة ما تمت.