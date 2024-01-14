انطلقت فعاليات ومباريات بطولة كأس آسيا 2023 في نسختها الثامنة عشرة والتي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كل أربع سنوات بحفل مُبهر كعادة قطر في حفلات افتتاحها للمناسبات العالمية خاصة الرياضية، وشمل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله برعايته حفل الافتتاح وحضور المباراة الافتتاحية، وتَضمن الحفل الذي احتضنه استاد لوسيل أيقونة ملاعب كأس العالم 2022 والذي يتسع لـ 88 ألف متفرج وقد سجل حضور ما يقارب 82,490 ألف متفرج، ولَخّصت قصة الافتتاح فصلا جديدا من القصص العالمية كليلة ودمنة، وتم تسليط الضوء على القيمة التراثية والهوية العربية بتجسيد الصحراء التي تعلم منها العرب، ناهيك عن تجسيد بتلات الورود التي مثلت دول القارة الآسيوية، وركزت القصة على نُبل الأهداف العربية، وبيّن العرض موقف قطر الثابت تجاه القضية الفلسطينية فدوت الترويدة الفلسطينية وهي من الفلكلور الفلسطيني، كما أن الثوب الفلسطيني كان مميزاً في العرض الذي قدمته المميزة دانه المير، أما اللفتة الرائعة والتي تبين الدعم القطري الكامل لفلسطين كان واضحاً عندما منح الكابتن حسن الهيدوس شرف إلقاء قسم البطولة لنظيره الفلسطيني ولأول مرة في تاريخ كأس آسيا، عرضاً فنياً وتقنياً كان مبهراً وألعابا نارية أضاءت سماء لوسيل، وإخراجا فنيا للعمل مُتقنا ومحترفا، فشكراً لكل من عمل واجتهد في الافتتاح.

كما استمتعنا بالمباراة الافتتاحية والتي لعب فيها العنابي حامل لقب كأس آسيا مع المنتخب اللبناني والذي أسفر عن فوز العنابي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء للمنتخب اللبناني وهي بشارة خير لكل جماهير العنابي.

وتعتبر هذه الاستضافة الثالثة لكأس آسيا في قطر، حيث استضافت قطر البطولة في عامي 1988 و2011 وتوجت باللقب في 2019 في البطولة الأخيرة التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتستمر فعاليات كأس آسيا في قطر 2023 إلى العاشر من فبراير ويشارك 24 منتخباً من بينها 10 منتخبات عربية، وتم تقسيمها لـ 6 مجموعات حيث يتنافس 4 منتخبات في كل مجموعة، وتقام البطولة على 9 ملاعب معظمها الملاعب المونديالية لكأس العالم 2022، أما الكرة الرسمية والتي كشف عنها الاتحاد الآسيوي لكأس آسيا 2023 أطلق عليها اسم (فورتيكس) وتتميز باللون العنابي وتعكس جوهر البطولة وكرة القدم في آسيا، وسيحكم على المباريات 35 حكم ساحة و39 حكماً مساعداً ومن بينهم 5 محكمات سيدات لأول مرة في تاريخ بطولة كأس آسيا، وقد كان من المقرر أن تقام هذه البطولة في الصين إلا إنها اعتذرت عن الاستضافة في مايو 2022 نظراً لتداعيات جائحة كورونا، وبعد اعتذار كل من استراليا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية حصلت قطر على حق الاستضافة في اكتوبر 2022، ولا يصعب على قطر هذه الاستضافة خاصة أنها كونت خبرة كبيرة في المجال الرياضي بعد النجاح الباهر الذي حققته في مونديال كأس العالم 2022 والذي أبهر العالم وما زال الكل يذكر تفاصيل المونديال وجاهزية قطر وتنظيمها الرائع واهتمامها بأدق التفاصيل الرياضية والدينية والثقافية والفنية والاجتماعية واستطاعت أن تُخلد اسم قطر في نسخة استثنائية لن تُنسى في الذاكرة الرياضية.

وتزامناً مع مباريات كأس آسيا تقام فعاليات متنوعة فنية، رياضية وثقافية في الدوحة تحت مظلة قطر للسياحة والتي تنظم فعاليات سياحية تلبي كل الاذواق وقد بدأت منذ بداية شهر يناير بمهرجان قطر للتسوق وتنتشر الفعاليات في كل الأماكن السياحية ومراكز التسوق في الدوحة.

وأبدع كعادته الفنان أحمد المعاضيد في تصميم تعويذات البطولة والتي تضم سبوق وعائلته والتي صممها في عام 2011، وتتكون العائلة من الأب زكريتي، والأم ترينة، والأخت فريحة، والأخ الأكبر سبوق، والأصغر تمبكي، وأسماء شخصيات التعويذة مستوحاة من أسماء المناطق في شمال وشرق وجنوب وغرب قطر.

قطر لا تقبل إلا بالتميز في كل المجالات، وتميزها في المجال الرياضي ليس بجديد بل أصبحت أكثر خبرة في هذا مجال تنظيم البطولات الرياضية وما يأتي بعد تنظيم مونديال كأس العالم يكون سهلا عليها وتنجح فيه بكل تأكيد، ولا شك من نجاح هذه البطولة والتي سيتكلم عنها العالم وكل ما نتمناه محافظة العنابي على اللقب وتحقيق الفوز بالبطولة للمرة الثانية على التوالي ليكون النجاح كاملاً من كل النواحي، خاصة أنه يلعب على أرضه وبين جمهوره وكل الظروف مهيأة له وليس صعبا عليه تحقيق اللقب فقد حصل عليه سابقاً، فكل التوفيق للعنابي وباقي الفرق، وكل النجاح للبطولة الآسيوية في قطر وأهلاً بكل الجماهير والسياح وندعوكم للاستمتاع في قطر وفعالياتها.