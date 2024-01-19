- عرفت الساحة الفنية في المملكة عددا من الأسماء النسائية التي اشتغلت في الإدارة الفنية من حيث التنظيم والإعداد الفني،في كتابة سابقة قدمت بعض الأسماء التي شكلت حضورا لافتاً، وأضيف هنا السيدة رنيم زكي فارسي، وهي قيمة ومستشارة فنية ومؤسسة منصة استشارية متعددة التخصصات الفنية. حصلت على درجة البكالوريوس في الفنون وتاريخ الفن من جامعة تافتس وكلية متحف الفنون الجميلة في بوسطن، ثم الماجستير «مع مرتبة الشرف» في إدارة الأعمال الفنية من معهد سوثبي للفنون في لندن عام 2010.

- تعمل فارسي كمستشارة لعدد من المشاريع الخاصة والشركات والمؤسسات وفي السنوات الأخيرة قامت بالمشاركة في إعداد وتنظيم معارض داخلية وخارجية كقيّم مشارك لمعرض Desert X العلا 2020، والمدير الفني المشارك لـ Desert X. العلا 2022 والمعرض الأول لنور الرياض بمسمى «نور على نور» فن الضوء منذ الستينيات والذي أقيم في الرياض 2021، وكذلك قيّم البرنامج الثقافي للنسخة الافتتاحية من بينالي الدرعية للفن المعاصر 2021-2022.

- في جانب آخر أسهمت شخصيات سعودية بإنشاء مؤسسات وقاعات للعروض الفنية، ففي العام 1979 افتتحت الفنانة نبيلة البسام قاعة التراث العربي في الخبر وهي من أولى القاعات الفنية في المنطقة الشرقية.

- أنشأت سمو الأميرة جواهر بنت ماجد مؤسسة المنصورية للثقافة والإبداع فأقامت العديد من المعارض وطبعت الألبومات الفنية المصورة والأدلة، ودعمت عددا من الفنانين والفنانات ورعت إنتاجهم الفني في الداخل والخارج..



وأنشأت السيدة عهود الجريد قاعة عرض في الرياض، والأميرة نوف بنت بندر قاعة لحظ في الرياض، وأنشأت الفنانة منى القصبي مع الأميرة نورة بنت بدر المركز السعودي للفنون الجميلة في مدينة جدة وأنشأت الأميرة أضواء بنت يزيد قاعة الفن النقي ثم معهد المهارات والفنون بالرياض ويعني بالتدريب والتعليم في مجالات الفنون، كما أنشأت السيدة نايفة الفايز جاليري نايلا في الرياض والدكتورة أحلام الشدوخي قاعة أحلام والفنانة مهدية آل طالب قاعة مهد الفنون، والفنانة مضاوي الباز قاعة ضاوي في الخبر، والسيدة رضى غزاوي قاعة رضى في جدة، كما أسست الفنانة صفية بن زقر دارة في جدة تضم أعمالها وتحمل اسمها.