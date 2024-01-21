يُعد‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ (‬AI‭) ‬اتجاهًا‭ ‬رائجًا‭ ‬للجميع،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬لمطوري‭ ‬البرمجيات‭ ‬لابتكار‭ ‬نماذج‭ ‬ذكية‭. ‬إلا‭ ‬أنني‭ ‬لاحظتُ‭ ‬مؤخرًا‭ ‬وجود‭ ‬أفراد‭ ‬يدعون‭ ‬أنهم‭ ‬رواد‭ ‬أعمال‭ ‬أو‭ ‬شركات‭ ‬ناشئة‭ ‬صغيرة‭ ‬قد‭ ‬طوروا‭ ‬برامج‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعي‭ ‬للأعمال‭ ‬التجارية،‭ ‬بينما‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬مجرد‭ ‬برامج‭ ‬عادية‭ ‬مأخوذة‭ ‬من‭ ‬شبكة‭ ‬الإنترنت‭.‬

يدعي‭ ‬تقريباً‭ ‬كل‭ ‬برنامج‭ ‬تجاري‭ ‬بأنه‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعي‭. ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬صحيحًا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬البعض،‭ ‬لكن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬هو‭ ‬فئة‭ ‬برمجية‭ ‬قديمة‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬خمسينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬وتشمل‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬لدرجة‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يتساءل‭ ‬المرء،‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يعد‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعيا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭.‬

إذا‭ ‬كانت‭ ‬إمكانيات‭ ‬برنامج‭ ‬ما‭ ‬موجودة‭ ‬منذ‭ ‬عقود،‭ ‬فهل‭ ‬من‭ ‬الإنصاف‭ ‬تسميته‭ ‬ذكاءً‭ ‬اصطناعيًا‭ ‬والإدلاء‭ ‬بادعاءات‭ ‬عامة‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬للبرنامج‭ ‬القيام‭ ‬به؟

هذه‭ ‬المسألة‭ ‬ليست‭ ‬تافهة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العقارات‭ ‬التجارية،‭ ‬حيث‭ ‬يدعي‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البائعين‭ ‬الذين‭ ‬يسعون‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬المبيعات‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬غالبًا‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬حجب‭ ‬التفاصيل‭. ‬

‮«‬تعلم‭ ‬الآلة‮»‬‭ (‬machine‭ ‬learning‭) ‬هو‭ ‬ادعاء‭ ‬شائع‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فهي‭ ‬أيضًا‭ ‬تقنية‭ ‬ظهرت‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬الخمسينيات‭. ‬صحيح‭ ‬أن‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬مميزة،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬أيضًا‭ ‬حجة‭ ‬مفادها‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البائعين‭ ‬يمكنهم‭ ‬بسهولة‭ ‬ادعاء‭ ‬دمجهم‭ ‬لأي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬أكواد‭ ‬الكمبيوتر‭.‬

فإذا‭ ‬كانت‭ ‬إمكانيات‭ ‬برنامج‭ ‬ما‭ ‬موجودة‭ ‬منذ‭ ‬عقود،‭ ‬فهل‭ ‬من‭ ‬الإنصاف‭ ‬تسميته‭ ‬ذكاءً‭ ‬اصطناعيًا‭ ‬والإدلاء‭ ‬بادعاءات‭ ‬عامة‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬للبرنامج‭ ‬القيام‭ ‬به؟

ينبغي‭ ‬للشركات‭ ‬العقارات‭ ‬التجارية‭ ‬ممارسة‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬البائعين‭ ‬وطرح‭ ‬بعض‭ ‬الأسئلة،‭ ‬مثل‭: ‬ماذا‭ ‬يقصد‭ ‬البائع‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي؟‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬يضيفه‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬منتج‭ ‬البرنامج؟‭ ‬منذ‭ ‬متى‭ ‬تم‭ ‬دمج‭ ‬هذه‭ ‬التقنية؟‭ ‬ما‭ ‬الفوائد‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬على‭ ‬المستخدم‭ ‬وكيف‭ ‬يمكن‭ ‬إثباتها‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر؟

من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬‮«‬ترويج‮»‬‭ ‬منتجاتها‭ ‬بمصطلح‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬لذلك‭ ‬اسع‭ ‬دائما‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬تبيعه‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬حقًا‭ ‬وكيف‭ ‬يمكنه‭ ‬المساعدة‭ ‬بطرق‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬المنتجات‭ ‬الأخرى‭ ‬تقديمها‭.‬

وفي‭ ‬المقابل‭ ‬هناك‭ ‬تجارب‭ ‬ناجحة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬كإنشاء‭ ‬مركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬للبحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬اكبر‭ ‬المراكز‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬نماذج‭ ‬ذاتية‭ ‬وبناء‭ ‬انظمتها‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬البداية‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ .‬

في‭ ‬الختام،‭ ‬تحتاج‭ ‬الشركات‭ ‬إلى‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تحصل‭ ‬عليه‭ ‬هو‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعي‭ ‬حقيقي‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬أعمالها‭. ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬سمعة‭ ‬قوية‭ ‬وتقديم‭ ‬أدلة‭ ‬قوية‭ ‬لضمان‭ ‬ثقة‭ ‬العملاء‭ ‬والشركاء‭ ‬المحتملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬