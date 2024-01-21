يُعد الذكاء الاصطناعي (AI) اتجاهًا رائجًا للجميع، كما أنه يمثل فرصة لمطوري البرمجيات لابتكار نماذج ذكية. إلا أنني لاحظتُ مؤخرًا وجود أفراد يدعون أنهم رواد أعمال أو شركات ناشئة صغيرة قد طوروا برامج ذكاء اصطناعي للأعمال التجارية، بينما هي في الحقيقة مجرد برامج عادية مأخوذة من شبكة الإنترنت.
يدعي تقريباً كل برنامج تجاري بأنه يحتوي على ذكاء اصطناعي. وقد يكون هذا صحيحًا بالنسبة إلى البعض، لكن الذكاء الاصطناعي هو فئة برمجية قديمة تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، وتشمل مجموعة واسعة من التقنيات لدرجة أنه قد يتساءل المرء، ما الذي لا يعد ذكاء اصطناعيا في هذه الأيام.
إذا كانت إمكانيات برنامج ما موجودة منذ عقود، فهل من الإنصاف تسميته ذكاءً اصطناعيًا والإدلاء بادعاءات عامة حول ما يمكن للبرنامج القيام به؟
هذه المسألة ليست تافهة في مجال العقارات التجارية، حيث يدعي العديد من البائعين الذين يسعون إلى زيادة المبيعات استخدام الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، غالبًا ما يتم حجب التفاصيل.
«تعلم الآلة» (machine learning) هو ادعاء شائع. ومع ذلك، فهي أيضًا تقنية ظهرت لأول مرة في الخمسينيات. صحيح أن التطورات التي حدثت منذ ذلك الحين مميزة، ولكن هناك أيضًا حجة مفادها أن العديد من البائعين يمكنهم بسهولة ادعاء دمجهم لأي نوع من أكواد الكمبيوتر.
فإذا كانت إمكانيات برنامج ما موجودة منذ عقود، فهل من الإنصاف تسميته ذكاءً اصطناعيًا والإدلاء بادعاءات عامة حول ما يمكن للبرنامج القيام به؟
ينبغي للشركات العقارات التجارية ممارسة الضغط على البائعين وطرح بعض الأسئلة، مثل: ماذا يقصد البائع بالذكاء الاصطناعي؟ ما الذي يفترض أن يضيفه هذا إلى منتج البرنامج؟ منذ متى تم دمج هذه التقنية؟ ما الفوائد التي تعود على المستخدم وكيف يمكن إثباتها بشكل مباشر؟
من المحتمل أن هناك العديد من الشركات التي ترغب في «ترويج» منتجاتها بمصطلح الذكاء الاصطناعي. لذلك اسع دائما للتأكد من معرفة ما تبيعه هذه الشركات حقًا وكيف يمكنه المساعدة بطرق لا تستطيع المنتجات الأخرى تقديمها.
وفي المقابل هناك تجارب ناجحة في المنطقة كإنشاء مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي الذي يعد من اكبر المراكز في بناء نماذج ذاتية وبناء انظمتها الخاصة من البداية في الذكاء الاصطناعي .
في الختام، تحتاج الشركات إلى التأكد من أن ما تحصل عليه هو ذكاء اصطناعي حقيقي يعود بالنفع على أعمالها. كما يجب على الشركات الصغيرة العمل على بناء سمعة قوية وتقديم أدلة قوية لضمان ثقة العملاء والشركاء المحتملين في مجال الذكاء الاصطناعي.
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