عامان مرّا على الحرب الروسية الأوكرانية، لم تنته روسيا وتدمرت أوكرانيا، والحملة الدولية التي شنها الغرب وعلى رأسه أميركا بشكل غير مسبوقٍ ضد روسيا بدأت تضمحل وتضعف، وبدأت أزمات أخرى تأخذ مكانها في الأهمية حول العالم، وهذه طبيعة السياسة وصراعاتها وأولوياتها.

ليس سراً أن أميركا ترى في الصين عدواً أخطر من روسيا، وموقفها تجاه الحرب في غزة قويٌّ ومعلنٌ في تأييد إسرائيل وهي قامت بتحركات عسكرية كبرى في المنطقة، وهي مع بريطانيا مستمرة في ضرب «ميليشيا الحوثي» عسكرياً في اليمن، ودعمها اللامحدود لأوكرانيا سابقاً آثار معارضة الحزب «الجمهوري» ومعارضة بعض «الديموقراطيين» غير المقتنعين بإدارة رئاسة بايدن للقضية، وسيثير معارضة أكبر في هذه السنة وهي سنة انتخابات أميركية جديدة بمنافسةٍ شرسة.

في ديسمبر 2022 كتب كاتب هذه السطور في هذه المساحة مقالة بعنوان: «حرب الفساد والفساد في الحروب» وأن «الحرب الروسية الأوكرانية ضخمة بكل المقاييس، وبالتالي فالفساد فيها ضخمٌ وكبيرٌ، وهو وإن لم يظهر للسطح في الوقت الحالي بسبب احتدام الحرب وشدتها، إلا أنه سيظهر يوماً ما وستظهر الأرقام والأسماء المشاركة فيه والمنتفعة منه» وبعدها بشهرٍ يناير 2023 كتب مقالة بعنوان: «بيل غيتس والفساد في أوكرانيا» وفيها أن «الحكومات الغربية تصمت صمتاً مطبقاً عن هذا الفساد لأنها تدير معركة كسر عظمٍ مع روسيا وحرباً دولية ضدها... ولكنها ستفيق يوماً وستتحرك مؤسساتها وستتبعه وسائل إعلامها، وسينكشف المستور ويصبح المسكوت عنه اليوم حديث العالم غداً، وإن غداً لناظره قريب». هذا الغد المنتظر قد وصل، فبعد عامٍ من تلك المقالة تداولت وسائل الإعلام قبل يومين يناير 2024 إعلان وزارة الدفاع الأميركية «أن أكثر من مليار دولار من إجمالي 1.69 مليار دولار من المساعدات التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا باتت مختفية، موضحاً أن 39139 سلاحاً عالي الخطورة، بما في ذلك صواريخ ستينغر وأجهزة الرؤية الليلية، من بين تلك المفقودات».

أما الفساد في الأموال الذي كان تنبؤاً، فهذا إعلان «البنتاجون» صريحٌ في إثباته ويبدو أنه رأس جبل الجليد فحسب، وسيعلن في المستقبل أرقامٌ أكبر بكثير، والأخطر منه في هذا الإعلان هو تسرب أو تسريب السلاح الأميركي النوعي ذي الجودة العالية واختفاؤه، فأين ذهب هذا السلاح؟ وكيف يمكن تصديره لمناطق مضطربة حول العالم؟ ومن هي الجهات التي ستستفيد منه؟ هذه أسئلة مثيرةٌ للجدل. سابقتان خطيرتان توضحان ما يمكن للسلاح الأميركي المتقدم والنوعي أن يخلق من مشكلاتٍ كبرى في حال فقدانه أو تركه أو خسارته، الأولى، استيلاء تنظيم «داعش» الإرهابي على أسلحة أميركية نوعيةٍ بعد دخوله المريب لمدينة الموصل العراقية 2014 وعاث بعدها فساداً ودماراً في العراق وسوريا وغزت خلاياه العالم، والثانية، الانسحاب الأميركي الذي يشبه الهروب من أفغانستان وتركه خلفه أسلحة متقدمةً وآلياتٍ حديثةٍ، مكّنت الجهة التي استولت عليها من السيطرة على البلاد.

هذا السلاح الأميركي المتقدم والنوعي الذي أعلنت وزارة الدفاع الأميركية فقدانه في أوكرانيا لن يختفي ويتلاشى، بل سيظهر في أزماتٍ وصراعاتٍ في مناطق مختلفةٍ حول العالم، وسواء كان فقدانه مقصوداً أم غير مقصودٍ، فهو يجب أن يثير الكثير من الشكوك والمخاوف لدى الكثير من دول العالم، ووقوعه في الأيدي الخطأ سيكلف الكثير ويخلق اضطرابات وفوضى عارمة، ومثل هذا السلاح حين يظهر سيصبح حديث الإعلام والعالم. أخيراً، فأحداث التاريخ ليست عبثاً وتفاعلاته ليست صدفاً، وهو وإن لم يكن مؤامرةً فهو مليء بالمؤامرات، وتحليل الأحداث وتمحيصها يمكّن من رؤية أفضل للمستقبل.

*كاتب سعودي