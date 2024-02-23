الفارق بين الرسام والمصور أن الثاني مظلوم. الأول «فنان»، الثاني «مصوّر». الأول ريشة، الثاني آلة لا جهد فيها ولا ألوان. لكن منذ اختراع الكاميرا، جعل كثيرون منها فناً يوازي الرسم. أو يفوقه أحياناً. وبدت بعض «اللقطات» لوحات تعبيرية، ودخلت تاريخ الفنون. وحتى في رسم الوجوه أو «البورتريه»، تقدم المصور على الرسام، مثل الأرمني - الكندي يوسف قارش، الذي اشتهر بأهم صورة التُقطت لونستون تشرشل.

عندما أرى صور غزة كل يوم (وليس الفيديوهات)، أرى عالماً من التحف الفنية الأكثر درامية من الرسم. الوجوه التي التُقطت في لحظة، أكثر تعبيراً من التي جلست أمام الكاميرا طوال أيام. اللحظة مليئة بمعالم المأساة، أكثر من فيلم سينمائي استغرق إعداده عدّة أشهر، وعمل عليه العشرات من المختصين.

«أفجع» تلك اللوحات هي صور الأطفال: جثثاً صغيرة في أكفان، أو راكبين عربة يجرها حمار، ذاهبين إلى حيث لا يعلمون، فوقهم وتحتهم ما استطاعوا حمله مما يملكون من علامات البؤس: شراشف، وفرشات عتيقة، ولا حاجة إلى وسائد أو مساند. مَن يستطيع النوم في جحيم نتنياهو؟

وبعد صور الأطفال تأتي صور الأمهات. وما هذه البطولة يا أمهات غزة. هذه الصلابة التي لا تصدَّق. نحن تنكسر ظهورنا، وتنهار نفوسنا من كلمة قاسية. من مشهد كئيب. تمر الآن 50 عاماً على أشهر صورة في حرب فيتنام. صورة الطفلة كيم فوك (9 سنوات) تهرب عاريةً من قنابل النابالم الحارقة. هزم ذلك المشهد القصف الأميركي أكثر من مقاتلي الفيتكونغ. أيُّ كلام، أو شهادة، أو وثيقة، يمكن أن تحرك العالم مثل تلك اللوحة الفوتوغرافية، خصوصاً الرأي العام الأميركي؟!

حرَّكت صور غزة الرأي العام العالمي، وحَمَلته على النزول إلى الشوارع. منذ 1948 لم يكن ذلك الرأي العام إلى جانب الفلسطينيين مثلما هو اليوم. دائماً كانت الأرجحية، وأحياناً الغلبة، للآلة الدعائية الإسرائيلية. وضع نتنياهو حداً لأسطورة الضحية المحاصَرة بأعداء متوحشين.

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تَعرض الجمعيات اليهودية على العالم ما توافر لها من أفلام «الهولوكوست». ولا تزال تعمم في العالم أجمع، صورة الطفلة الهولندية آن فرنك التي كتبت مفكرتها عن الحياة تحت الحكم النازي في أمستردام، هل يمكن مقارنة قصة آن فرنك بما جرى للطفلة الغزيّة هند رجب، التي أمضت 12 يوماً بين الجثث قبل وفاتها؟

تخسر إسرائيل دائماً حرب أطفال. يهزم رصاصها وغاراتها محمد الدرّة، وهند رجب، وآلاف الأكفان التي ذهبت بلا أسماء.