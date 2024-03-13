• لماذا الهلال ثابت وغيره متحركون؟ سؤال يجب أن ندرس إجابته دراسة مستفيضة ومن ثم تقديمها كورقة عمل من أجل أن يكون عندنا أكثر من هلال.

• علينا أن نأخذ من تجربة الهلال مدخلاً لكي نساهم في إخراج أنديتنا المفضلة من حالة الفوضى التي تعيشها.

• الهلال لا يوجد فيه حرب مراحل ولا يوجد فيه حالات تخريب داخلية ولا شماتة إدارة بأخرى ولا إعلام ينتمي للأشخاص.

• فهل استوعبتم ماذا أعني؟ لا يمكن لأي نادٍ أن يخطو خطوة للأمام وهو يعيش حالة صراع بين المراحل.

• الهلال الذي أكتب عنه هذا الصباح وأكتب لكم من خلاله وحدة متكاملة الكل فيه صغار تحت مظلة نادي الهلال.

• النصر، الأهلي، والاتحاد لا يمكن أن يكون لهم بصمة وثبات إلا بعد أن يسيروا على منهج النادي فيه أولاً وإقصاء كل من يذكي نار الخلافات في النادي.

• اعملوا مثل الهلال لأنديتكم، اعشقوها كعشق الهلاليين لناديهم، اربطوا الشخص بالنادي ولا تربطوا النادي بالشخص.

• الهلال مشغول بالبطولات، وغيره بهذا معنا وهذا ضدنا واحذر من فلان وقرب فلان.

• أولاد الهلال يخدمونه دون منة أو أذى ودون سمسرة ودون إرضاء لفلان أو فلان.

• من الذي يجرؤ أن يسمسر على لاعب هلالي؟ قطعاً لا أحد وإن فكر أحدهم مجرد تفكير سيدفع الثمن غالياً، أما في غير الهلال (فخذ وهات).

• ما فعله الهلال هي رسالة لكل الأندية، ومنها العين الإماراتي الذي فرد عضلاته على النصر، لكن أمام الهلال ستنتهي الحسابات قبل الإياب.

• أخيراً: قد لا نصل إلى السحب، لكننا نستطيع الاستمتاع بالنظر إليها.. كذلك الأشياء الجميلة، وهل يوجد أجمل من الهلال؟

قطعاً لا.