منذ تعيين الأمير محمد بن سلمان في 10 نيسان/‏أبريل 2007 مستشارًا متفرغًا بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي، وقبل أن يصبح وليًا للعهد في 29 نيسان/‏أبريل 2015، بدأ يخطط ويرسم طريقًا جديدًا للمملكة العربية السعودية التي ولد منها مشروع «رؤية المملكة 2030»، التي تم الإعلان عنها في 25 نيسان/‏أبريل 2016، وتتزامن مع التاريخ المحدد لإعلان الانتهاء من تسليم 80 مشروعًا حكوميًا عملاقًا، تبلغ تكلفة الواحد منها ما لا يقل عن 3.7 مليار ريال وتصل إلى 20 مليار ريال.

تهدف هذه الرؤية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية لتنويع الاقتصاد وتطوير المملكة. من بين أهم أهدافها تحويل الاقتصاد من الاعتماد على النفط إلى مصادر أخرى من الدخل وتطوير الاستثمارات.

قام بتنفيذ إصلاحات هيكلية في الحكومة والاقتصاد، مما أدى إلى تحسين الكفاءة وتنويع مصادر الدخل.

يُعتبر محمد بن سلمان شخصية طموحة ومميزة بشكل لافت، كيف لا وهو من يقود مشروع هذه الرؤية المباركة.

يتخذ قرارات جريئة ومستنيرة ويواجه التحديات بثقة، مما يجعله شخصية استثنائية. أظهر قدرة قيادية ملهمة وتفانيًا في خدمة وطنه.

يمثل رمزًا للتطور والتحول في المملكة، ويعكس الطموح والإصرار على تحقيق التقدم والازدهار.

يتميز بصفات عديدة تجعله شخصية مميزة: يظهر بتواضع واحترام للجميع، يشجع على العمل الخيري والتطوع.

يعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المملكة، ويسعى للتواصل مع دول أخرى من أجل تحقيق السلام والتعاون.

يمثل رمزًا للتطور والتحول في المملكة، ويعكس الطموح والإصرار على تحقيق التقدم والاستقرار في المملكة وخارجها.

يدعم ويعزز التعليم والبحث في المجالات الثقافية والفنية في المملكة، بتشجيع المواهب الشابة وتطوير البنية التحتية في مجال التعليم والثقافة والفنون.

قدم دعمًا كبيرًا للرياضة في المملكة العربية السعودية، حيث كان حاضرًا في تحفيز الرياضيين والأندية والمنتخبات. شارك في العديد من الأحداث الرياضية الهامة.

يحظى بمحبة وتقدير كبير من الناس، يتميّز بكاريزما ساحرة تفتح له قلوب الناس قبل عقولهم. يتعامل مع الشعب بأسلوب عصري ومباشر، مما يجعله قريبًا منهم ويحظى بثقتهم.

يعكس رؤية عصرية ومستقبلية، ويسعى لتمكين الشباب واستثمار قدراتهم وطاقاتهم. يعتبر قدوة للشباب ويحظى بتأييدهم.

صوره وكلماته تصبح سريعًا موضوعًا للحديث على مواقع التواصل الاجتماعي. يتابعه الكثيرون ويعبرون عن تأييدهم ومحبتهم له لدرجة أن سائقًا في بريطانيا وضع صورته في سيارته.