انطلقت منذ ليلة رمضان المبارك حملة جود المناطق؛ وهي الحملة التابعة لـ"منصة جود الإسكان" المنصة الوطنية التي تخدم الأسر الأشد حاجة للمسكن من خلال إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع للمساهمة في سد احتياجها، وتعمل المنصة بالشراكة مع عدد من جهات حكومية وأهلية، وتتبع المنصة "مؤسسة سكن" وهي مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية لريادة وتمكين القطاع غير الربحي الإسكاني لتوفير حلول مستدامة.

هبت المناطق الثلاثة عشر بحملة كبيرة وقوية منذ بداية هذا الشهر الفضيل وتستمر حتى نهاية الشهر، وبدعم قوي ومساندة من إمارات المناطق وأماناتها من أجل المساهمة في توفير حلول سكنية للأسر الأشد حاجة وانطلاقها يعتمد على عدد من المستهدفات لكل أمانة من أمانات المملكة السبعة عشر، فكانت لغة الأرقام تتكلم وهي اللغة التي تعبر بشكل حقيقي وواقعي عن نجاح أي حملة تقدم منتجا فكيف بحملة تخدم الأسر الأكثر حاجة للمسكن، وفي استعراض الأرقام فالمستهدف في هذا الشهر الفضيل هو 10735 وحدة سكنية تستهدف كل مناطق المملكة وتتوزع على التالي: 1109 وحدات سكنية "جود الرياض"، 1299 وحدة سكنية "جود مكة المكرمة"، 447 وحدة سكنية "جود المدينة المنورة"، 1142 وحدة سكنية، "جود الشرقية" 196 وحدة سكنية، "جود الجوف" 190 وحدة سكنية، "جود الباحة" 993 وحدة سكنية "جود عسير" 1171 وحدة سكنية، "جود القصيم" 420 وحدة سكنية، "جود حائل" 526 وحدة سكنية، "جود تبوك" 198 وحدة سكنية، "جود الحدود الشمالية" 1214 وحدة سكنية، "جود جازان" 230 وحدة سكنية، "جود نجران" 500 وحدة سكنية، "جود جدة" 500 وحدة سكنية، "جود الطائف" 500 وحدة سكنية، "جود الأحساء"، وبالفعل بدأت الأرقام تتحدث في توفير المساكن للمستفيدين من فئات الحملة من الأسر الأكثر احتياجاً.

إن حملة جود المناطق ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في تاريخ الحملات الوطنية والتي تعمل على إيجاد حلول مستدامة من أجل أبناء الوطن العظيم في شراكة مجتمعية بين القطاعات المختلفة الحكومية والخاصة وبمساهمة أبناء الوطن من رجال الأعمال وفاعلي الخير، وعليه فنحن على ثقة من نجاح هذه الحملة الوطنية التي تركز على المسكن في حل مستدام للأسر، وهو نهج هذا المجتمع الكبير الذي يقوم على مبادئ التكافل والتكاتف والتراحم ومبدأ مساعدة الغني للفقير في تنظيم كبير يوجد الحلول في وقت قياسي من قبل جهات الاختصاص.

يبقى على كل من يسمع أو يقرأ عن هذه الحملة الوطنية أن يبحث عن طريقة المساهمة بها من أجل أسر حولنا هم أشد حاجة، فلا تتردد ولا تتأخر في تقديم العون لهم في هذا الشهر الكريم، شهر الخير والعمل والعبادة.