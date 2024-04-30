يساهم الذكاء الاصطناعي في تحول كبير في بيئات الأعمال، ما يخلق مشهدًا جديدًا للأعمال مليء بالفرص والابتكار، حيث من المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي إلى 15 ترليون دولار بحلول العام 2030 من خلال دمج الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في عمليات الشركات لتعزيز الكفاءة وصنع القرار. بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة أجرتها شركة ماكينزي أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي أن قد تساهم في مقدار 63 % من نمو الإيرادات، تشير هذه النتائج إلى قدرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي على تحويل الشركات الناشئة والشركات القائمة إلى مزيد من الأرباح، مما يمهد الطريق لمزيد من الأتمتة وتحليل البيانات وتجارب العملاء الشخصية.

يستفيد رواد الأعمال من الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والتمويل والتصنيع، تسمح أدوات الذكاء الاصطناعي للشركات بأتمتة المهام المتكررة، وتحليل كميات هائلة من البيانات، وتطوير حلول تتمحور حول العملاء. على سبيل المثال، يمكن لروبوتات الدردشة والمساعدات الافتراضية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التعامل مع استفسارات العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ما يقلل الحاجة إلى موظفي الدعم البشري ويوفر استجابات فورية للعملاء.

الذكاء الاصطناعي له أيضًا دور فعال في تطوير المنتجات وتسويقها، يمكن لرواد الأعمال استخدام التحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتحديد اتجاهات السوق، والتنبؤ بسلوك العملاء، وتحسين استراتيجيات التسويق الخاصة بهم، حيث يؤدي دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات التجارية إلى تحسينات كبيرة في الكفاءة والإنتاجية. يمكن للأنظمة الآلية أداء المهام الروتينية، مما يسمح لرواد الأعمال بالتركيز على الابتكار والتخطيط الاستراتيجي. يمكن للتحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي أيضًا الكشف عن الرؤى التي توجه القرارات المستندة إلى البيانات، مما يؤدي إلى تحسين أداء الأعمال.

في العام 2018، ذكرت شركة زالاندو أن جهود التخصيص التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أدت إلى زيادة بنسبة 6 % في المبيعات وانخفاض بنسبة 30 % في مصروفات العملاء، ويؤكد هذا النجاح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون أداة قوية لرفع الإيرادات وتحسين رضا العملاء في قطاع التجارة الإلكترونية.

ختاما يعمل الذكاء الاصطناعي على تحويل ريادة الأعمال من خلال تمكين الشركات من الابتكار وتحسين الكفاءة وتعزيز مشاركة العملاء، فمن خلال فهم إمكانات الذكاء الاصطناعي، يمكن لرواد الأعمال والقطاع الخاص تسخير نجاح الأعمال لدفع نجاح الأعمال في العصر الحديث.