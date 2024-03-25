قبل الهجمات «الداعشية» على الصالة الموسيقية في التجمع التجاري «كوركوس» بضواحي موسكو، كانت «داعش خراسان» قد هاجمت تجمّعاً لقيادات من «طالبان» في معقلها بقندهار.

بعد هجمات الصالة الموسيقية بموسكو، التي راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 150 شخصاً، وعشرات غيرهم في حالة حرجة، أعلنت «داعش خراسان» فخرها بتنفيذ العملية، مرفقة مع ذلك مقطع فيديو يثبت تنفيذ عناصرها للعملية، وذلك عبر موقعها «الرسمي» المعروف، وهو وكالة «أعماق». «داعش» بكل فروعها ما زالت نشطة، ولدينا عملية قامت بها «داعش الصحراء الأفريقية» ضد الجيش في النيجر، الأربعاء الماضي، راح ضحيتها 30 جندياً. في يناير (كانون الثاني) الماضي، هجوم من «داعش خراسان» على كنيسة بإسطنبول.

هذه الحصيلة القريبة فقط لعمليات «داعش»، لكن من يريد أن يتوهّم نهاية هذه الجماعات، مثل «داعش» و«القاعدة»، فتلك أمنيات فقط، وتفكير رغبوي كسول.

الخبراء الذين يتابعون عمليات وبيانات ونشاطات وجدالات هذه الجماعات في منابرهم الخاصة، الموجودة على منصات مثل «تيليغرام»، وللمفارقة هو تطبيق روسي! يخبروننا بيقين أن «داعش» ليس لم تمت فقط، بل تشهد حالة ازدهار، خاصة أقوى فروعها، وهو «داعش خراسان».

أما بخصوص روسيا، فلدى «داعش خراسان» أسبابه الخاصة في استهداف روسيا، فعناصر هذا التنظيم تتكون من جماعات من أفغانستان وطاجيكستان وتركمانستان وغيرهم من مسلمي وسط آسيا، وهؤلاء لديهم عداء تاريخي مع روسيا، منذ أيام الاتحاد السوفياتي إلى أيام بوتين، ناهيك عن العداء الجديد بسبب انخراط روسيا في دعم النظام السوري واستهداف «داعش» و«القاعدة» وغيرهما على الأرض السورية، وما زالت هذه الحرب قائمة، بصور أخرى.

في خطبة سابقة لزعيم «داعش»، وخليفته المقتول، أبي بكر البغدادي، عام 2014، نصّ على أن روسيا، مع أميركا طبعاً، هم أول الأعداء لـ«داعش»، وبخصوص أسباب «داعش» في استهداف روسيا (الآن) في خضمّ الحرب مع أوكرانيا والغرب، فقد قالوا إنهم يريدون إشعال التوتّر بين روسيا والغرب، كما في افتتاحية صحيفة «النبأ» التابعة لهم في 8 فبراير (شباط) الماضي.

إذن عملية صالة موسكو الأخيرة ليست شذوذاً عن سياق متصل، نتذكر تفجير طائرة روسية مدنية متجهة من شرم الشيخ إلى موسكو عام 2015، ونُسبت العملية لـ«داعش خراسان».

«داعش» بكل فروعها لديها رؤية انقلابية استئصالية، ولديها جدول أعمال مزدحم، تأتي روسيا البوتينية على مقدّمته، لكنها ليست وحدها.

لماذا؟ لأنه تنظيم عقائدي مغلق، يشبه انغلاق وفدائية تنظيم الحشّاشين سابقاً (بالمناسبة كان اسم عناصر الحشاشين القتلة قديماً: الفداوية). هل يعني ذلك أنه لا توجد «توظيفات» استخباراتية عالمية لـ«الدواعش» ضدّ روسيا، من الغرب؟

الجواب يعتمد على المراد بهذه التوظيفات وشكلها؟ ربما يحصل تقاطع مصالح، و«غضّ طرف» أحياناً بغرض إيذاء روسيا أو غيرها، من خصوم الغرب، مع أن الأمن الأميركي يقول إنه حذّر روسيا من خطر عمليات «داعشية» قبل فترة... لكن عوالم التوحش الاستخباري مذهلة. حتى من طرف بوتين، ونخبته، لا يريد أن يصدّق أن المسؤول «داعش»، أو «داعش» فقط، يتلمّظ حماسة لتحميل أوكرانيا المسؤولية «كاملة»، ربما!

بكل حال، ما علينا منهم، هذه جدالات عالم غير عالمنا، لكن يجب ألا نغرق كليّة في نظريات المؤامرة، ونتطرّف في ذلك، فماذا عن نصيبنا ونصيب الاعتلالات الثقافية وعطب بعض المفاهيم الحاكمة التي تنتج لنا عقليات مستعدة، لقبول أفكار الخلافة والجهاد الأبدي ودار الكفر ودار الإيمان... إلخ.

من هنا نبدأ.