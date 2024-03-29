على هذا النحو، عمل هوغارت تحت قيادة جيلبرت كلايتون، الذي أصبح في خريف عام 1914 رئيساً لجميع المخابرات المدنية والعسكرية البريطانية في مصر، وجنباً إلى جنب مع رونالد ستورز، مسؤول وزارة الخارجية الذي كان يحظى بثقة خاصة من اللورد كتشنر، نائب القنصل الإنجليز في مصر «موقتاً» في لندن كوزير الحرب. على الرغم من أن مصر كانت متجهة إلى الاستقلال في نهاية المطاف، فإنها كانت محمية بريطانية. في الخط الأمامي في الحرب التي اندلعت ضد الإمبراطورية العثمانية، والسلطة التركية، التي حكمت الشرق الأوسط العربي آنذاك، وكذلك الأراضي التي تسمى الآن تركيا وإسرائيل.

القاهرة تعج بالمؤامرات. كان المنفيون العرب من سوريا وأماكن أخرى، يتداولون بإمكانيات مغرية للعمل خلف خطوط العدو أمام مسؤولي المخابرات البريطانية، الذين كانوا ساذجين وغير مطلعين. كان لدى الأتراك شبكات تجسس واسعة النطاق خلف الخطوط البريطانية، لكن الإنجليز لم يكن لديهم أي شبكات تجسس وراءهم: اعترف القائد العام البريطاني في مصر بأنه «لا يمكنني الحصول على أي معلومات... لا يمكن لعملائنا الوصول إلى أولئك الذين كانوا لدينا على الجانب الآخر، قد تمت تعبئتهم».

قللت بريطانيا من شأن الإمبراطورية العثمانية، واعتبرت حرب السلطان ضد إنجلترا مصدر إزعاج، وليس خطراً. كان وزير الحرب البريطاني اللورد كتشنر مصمماً على عدم السماح للشرق الأوسط بصرف الانتباه عن الحرب الحقيقية، الحرب التي اندلعت في أوروبا. ستتذكر جميع القوات على الجبهة الغربية. فقط عندما استسلمت ألمانيا والنمسا، أرسل الحلفاء قوات إلى الشرق الأوسط.

نشأ كتشنر ومساعده في مصر، اللذان كانا مرشدَين للورانس، في خدمة اللعبة الكبرى، الصراع الذي دام قرناً من الزمان، والذي وضع بريطانيا ضد منافسيها فرنسا وروسيا في الشرق الأوسط في حرب. كانت فرنسا وروسيا حليفتين لإنجلترا. لكن كتشنر وأتباعه تطلعوا إلى عالم ما بعد الغرب، سيستأنف التنافس الشرق أوسطي مع روسيا وفرنسا.

كان من المفترض أن تنفذ الثورة العربية بريطانيا، ولكن بدلاً من ذلك، كان على بريطانيا أن تنقذها. توفي كتشنر قبل أن يلام. لكن سمعة كلايتون وستورز ورعاتها البريطانيين الآخرين في القاهرة انهارت، في خريف عام 1916، سافر ستورز إلى الحجاز لمعرفة ما يمكن إنقاذه منه. يبدو أن كلايتون أراد أن يذهب لورانس، الذي كان أكثر مغامرة من ستورز، لكنه لم يستطع الحصول على إذن رسمي. لذلك؛ أخذ لورانس وقت إجازته المتراكمة، وسافر مع ستورز كمصطاف. لم يسبق له أن زار الجزيرة العربية من قبل.

في العامين التاليين، كان لورانس مثالاً في الحفاظ على «الحركة»، الشريف حسين على قيد الحياة، وفي توجيهها على طول الخطوط، أثبتت أنها مفيدة وإن لم تكن ذات أهمية حيوية للمجهود الحربي للحلفاء.

إلى اللقاء...