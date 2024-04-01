حدود لبنان الجنوبية هي جبهة الإسناد الثابتة في دعم حركة "حماس" في حربها الغزاوية ضد إسرائيل. ربط "حزب الله" منذ اليوم التالي لانطلاق هذه الحرب استقرار الحدود الجنوبية بمنع القضاء الاسرائيلي على حركة "حماس"، أي أن وقف إطلاق النار في غزة يؤدي تلقائياً إلى هدوء الحدود الجنوبية. الحكومة الإسرائيلية من جهتها كانت استراتيجيتها في البداية تجاهل الجبهة اللبنانية حتى شهر كانون الأول (ديسبمر) الماضي، حين تحولت الأنظار الإسرائيلية إلى الحدود اللبنانية بعد ارتفاع عدد قتلى الجنود الإسرائيليين في غزة وتزايد الضغوط الأميركية. رفعت الحكومة الإسرائيلية سقف خطابها وعملياتها ضد "حزب الله" لفرض شروط جديدة دبلوماسياً على قواعد الاشتباك الحدودية، فيما الموقف الأميركي استمر في الضغط على الطرفين للتهدئة مع المحاججة بأنه ليس هناك ضرورة لربط الحدود اللبنانية بسيناريوهات حرب غزة.

"حزب الله" يخوض مناوشات حدودية لم يكن يريدها، هو يختار وتيرة هذه المناوشات وخططها اللوجستية، لكن القرار الاستراتيجي بربط الجبهات يعود إلى طهران التي أمسكت بمفاصل هذا القرار أواسط شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بعد دخول الأميركيين المباشر على خط حرب غزة. بعد تعثر المبادرة الفرنسية بتفويض إسرائيلي لتعويم قرار مجلس الأمن الدولي 1701، تقدمت مبادرة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين التي تدعو إلى ضبط الحدود مع تعهدات بإطلاق مسار ترسيم الحدود البرية بعد إعلان الهدنة في غزة. "حزب الله" لم يتجاوز الحدود مع الأميركيين مثل الحوثيين، ولا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رفعت الخطاب تجاه "حزب الله"، بل كالعادة كان الحوار غير مباشر عبر الحكومة اللبنانية.

هناك حديث متزايد عن صفقة رئاسية مقابل ضبط "حزب الله" وتيرة عملياته وقبول مسار ترسيم الحدود البرية وما يترتب عليه من ضمانات وتنازلات متبادلة. تم تعميم أجواء مشابهة خلال ترسيم الحدود البحرية، ولم تتبلور أي من هذه الوعود المفترضة مثل مشاريع البنك الدولي لنقل الغاز المصري إلى لبنان. لن تقر إدارة بايدن ولا "حزب الله" بأي صفقة ضمنية إذا وجدت، وكلاهما أظهر حداً أدنى من البراغماتية في التعامل عند الضرورة. أميركا تتواصل تواصلاً غير مباشر مع إيران لتفادي انفلات التصعيد الإقليمي، ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا زار الإمارات 19 آذار (مارس) الماضي لمتابعة ملف عدد من المعتقلين اللبنانيين في زيارة تأتي ضمن غطاء إقليمي من حلفاء "حزب الله".

إعلان وقف إطلاق النار في غزة قد يكون على الأرجح في غضون شهرين حداً أقصى، وبالتالي هناك نافذة بين الصيف والخريف لبلورة مسار ترسيم الحدود البرية والانتخابات الرئاسية اللبنانية. ترسيم الحدود البرية من دون رئيس في قصر بعبدا قد يكون معقداً ومثيراً للجدل في الداخل اللبناني. "حزب الله" يسعى لانتخاب سليمان فرنجية مع التمسك بسلاحه، وأميركا تريد ترسيم الحدود البرية مع إسرائيل كتمهيد لنزع الشرعية عن سلاح "حزب الله". أميركا لا يهمها اسم الرئيس لأن أي رئيس لا يمكنه أن يحكم من دون تجاوب حد أدنى مع الأميركيين، و"حزب الله" لا يرى أن ترسيم الحدود البرية يمهد لنزع سلاحه. الربط المباشر بين الأمرين ليس واضحاً، لكن هناك مرونة إقليمية ترخي ظلالها على لبنان وتمدد لقيادات الأمر الواقع وما تنتجه من أزمات وشلل وفساد.