عبارات جميلة من أعماق البيئة والتاريخ، (أنا ولد أبوي) (أنا بنت أبوي، بنته)، (يا لبيه)، و(جاك العلم) والعبارة الأخيرة هي عنوان مسلسل سعودي خفيف الظل يعرض على قناة ام بي سي ويطرح من خلال مواقف كوميدية اجتماعية وعائلية نقدا غير مباشر لبعض السلوكيات والعادات مثل الإسراف في الكرم بكميات من الطعام زائدة عن الحاجة، ومثل اللقافة، وكذلك عدم تقبل مشاركة الزوج في أعمال المطبخ، كما يبرز القيم الجميلة في المجتمع مثل العلاقة مع الجيران والتعاون بينهم والتكافل.

عبارة (جاك العلم) تستخدم لتأكيد خبر، أو تأكيد أمر أو طلب. عندما تقول لصديقك سوف نسافر في الصباح الباكر غدا لأمر مهم، ويرد عليك مستغربا ومترددا ويقول أكيد تمزح، ستقول له: (جاك العلم) يعني خبر أكيد. وللعبارة معنى آخر يستخدمه الكبار مع الشباب يشبه عبارة (أنا أبخص) وهذا يعني أن الوالد مثلا إذا نصح ابنه بنصيحة ولم يصدقه الابن، سيسمع من والده عبارة (أنا أبخص وأنا أبوك).

في حلقة سفر العائلة إلى لندن تذكرت تمثيلية (بدوي في طيارة) للفنان الاستثنائي المبدع عبدالعزيز الهزاع يرحمه الله، مع اختلاف في المواقف والمتغيرات حسب ظروف كل مرحلة. ندرك في هذه الحلقة قدرات الفنان الراحل الهزاع ومهاراته فقد كان لوحدة عائلة متكاملة.

جاك العلم: الكرم صفة جميلة، والإسراف عكس ذلك.

جاك العلم: لا تستخدم الهاتف الجوال وأنت تقود السيارة.

جاك العلم: احترام المواعيد سلوك جميل يعبر عن الانضباط والاحترام.

جاك العلم: تداول الإشاعات سلوك مسبب للمشكلات.

جاك العلم: التطبيقات الإلكترونية، إيجابيات وسلبيات، العبرة بالاستخدام.

جاك العلم: اليوجا، تطوير الذات يحتاج إلى تطوير!!

جاك العلم: البخل عادة سيئة.

جاك العلم: المشاركة الزوجية في مسؤوليات الأسرة عامل مهم ومؤثر في تحقيق الاستقرار الأسري والحياة الزوجية السعيدة.

جاك العلم: التربية ليست تأمين احتياجات الأسرة المادية فقط.

جاك العلم: مسلسل جاك العلم جذبني وربما جذب غيري لأنه يشعر المشاهد كأنه في بيته مع عائلته، قصص مختصرة تطرح بلغة بسيطة دون تكلف وتتضمن دروسا اجتماعية وعائلية بعيدا عن العنف والصراخ والمبالغة. أرى أن هذا المسلسل حقق النجاح كونه بيت من بيوتنا ولغتنا ولهجتنا وحكاياتنا وعاداتنا، الكلمة الوحيدة التي أرى أنها لامكان لها من الإعراب هي كلمة (أرسل) عندما يرد نجر على أبي صايل.

جاك العلم: شاهد مسلسل جاك العلم.

تحية لكامل فريق العمل، ولعل هذا المسلسل يستمر لأكثر من موسم مع أهمية المراجعة والاستفادة من تقييم المشاهدين والملاحظات والمقترحات بهدف التطوير.. فالكمال لله.