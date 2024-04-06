المقتطفات اليوم ستكون عن غرائب حقيقية، سوف أطرحها أرضاً وأعلّق عليها - بمعنى (امردّغ) أبو جدّها بالتراب - وهي كالتالي:

هل تعلمون أنه إذا قُسمت دودة الأرض لقسمين أو أكثر، يستطيع كل جزء أن يعيش لوحده وينمو مع الأيام ليعوض الجزء الضائع؟! لهذا عكف حضرات العلماء على دراسة هذه الحقيقة الغريبة، على أمل أن يكون الإنسان كالدودة، وجهه مثل قفاه!!

**

يطالب مسيحيو جنوب لبنان بعدم دخولهم في الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل، التي سوف تجرّهم إلى صراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل.

**

قلت لرجل مدخن: إن التنفس في مدينة مومباي الهندية يعادل تدخين علبتين ونصف علبة من السجائر، وذلك لشدة تلوثها، فرد عليّ سريعاً: هذا عز الطلب، سوف أذهب إلى هناك وأدخّن (بلوشّي)، وأوفر ثمن السجائر التي أصبحت غالية هذه الأيام - وعرفت أن ذلك الرجل كان يدخن 5 بكتات في اليوم.

**

أقصر حرب في العالم استمرت 38 دقيقة فقط وهي حرب بين المملكة المتحدة وزنجبار، واندلعت في 27 أغسطس (آب) عام 1896، يا ليت كل الحروب تكون على هذه الشاكلة.

**

هل تصدقون أن خط الأطباء المشربّك عند كتابتهم وصفة طبية يتسبب في مقتل 7000 شخص سنوياً، وسؤالي غير البريء هو: كيف نجح هؤلاء الأطباء عندما كانوا تلاميذ بمادة الكتابة وتحسين الخط، ومن يدفع أثمان أرواح الضحايا الأبرياء؟!

وهل تصدقون أن قلب الحوت الأزرق كبير لدرجة أن بإمكان طفل صغير أن يسبح بداخل الأوردة الموجودة في قلبه، ولسانه له ثقل فيل بالغ، وحجمه أكبر من حجم السيارة، وهو أكبر المخلوقات داخل البحر وفوق الأرض.

**

في سويسرا يمنع القانون الأشخاص من فتح المياه في الحمام بعد الساعة العاشرة مساءً باعتباره نوعاً من الإزعاج، وكذلك الرجل أيضاً من قضاء الحاجة واقفاً، ويا ليت هذه التعليمات مطبقة أيضاً عندنا – وقد عانيت منها عندما كنت ساكناً في شقة بعمارة، وكنت أشنف أذنيّ كل ليلة بعد العاشرة، بعزف جيراني في الحمامات.

**

من أغرب عادات الزواج عند الصينيين أنه يتم عقد الخطبة من دون أن يرى العروسان بعضهما، وإن تم الاتفاق يأتي العريس فيفتح الباب ويراها، فإن أعجبته قبلها وأخذها إلى سكنه معزّزة مكرّمة، أما الآخر الذي يفتح الباب فينفجع بمشاهدة شيفة عنيفة، فإنه بلا شك سوف يطلق ساقيه للريح نافداً بجلده.

وفي الختام أعذروني إذا كنت قد أثقلت عليكم بهذه المعلومات – خصوصاً لمن هم على وشك الخطوبة.