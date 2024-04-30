كان يمكن تصديق اتهامات مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة لدولة الإمارات العربيّة المتحدة لو كان هناك ما يقدمه فعلاً من إثباتات لدعم هذه الاتهامات التي تعبّر عن مأزق يعانيه قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان. اتهم سفير السودان لدى الأمم المتحدة، وهو ليس سوى ناطق باسم البرهان، الإمارات بدعم قوات التدخل السريع التي على رأسها جنرال آخر هو محمّد حمدان دقلو (حميدتي). كلّ ما في الأمر أن البرهان يتابع هروبه إلى الأمام في ضوء فشل مشروعه السياسي المتمثّل بقيام نظام جديد برئاسته يكون نسخة طبق الأصل عن نظام عمر حسن البشير الذي سقط في نيسان (أبريل) من عام 2019. وقف "حميدتي" الذي يمتلك بدوره طموحات سياسيّة عقبة في وجهه، فقرّر إزالته من الوجود غير مدرك لعواقب ردّ الفعل هذا وانعكاساته المأسويّة على السودان كلّه.

منذ سقوط البشير، سعت الإمارات إلى تسوية سياسية في السودان تسمح بإعادة بناء البلد وجعل الشعب السوداني يستعيد حيويته وجعل بلده يحتل مكانة مرموقة تليق به في ظلّ نظام ديموقراطي بعيداً عن هيمنة العسكر. دعمت الإمارات البلد ككلّ والمجتمع المدني فيه بكلّ ما لديها من إمكانات من أجل تفادي الكارثة التي سعى إليها قائد الجيش السوداني سعياً حثيثاً وصولاً إلى الحرب الدائرة الآن. إنّها حرب مستمرة منذ ما يزيد على سنة وليس ما يشير إلى أن أياً من الطرفين فيها قادر على الحسم. ليس في استطاعة البرهان الانتهاء من "حميدتي" وليس في استطاعة "حميدتي" الانتهاء من البرهان. لكنّ السؤال الأساسي: ما الذي دفع قائد الجيش الذي يشغل أيضاً موقع رئيس مجلس السيادة الانتقالي ينتقل إلى مهاجمة الإمارات؟

اللافت أن هذا الهجوم الذي لا مبرر له الذي يشنّه البرهان على بلد مسالم يتفادى أي نوع من المشكلات، جاء في وقت يعاني فيه قائد الجيش السوداني انتكاسات عسكريّة كشفت ضعفه كقائد عسكري من جهة، وغياب الثقافة السياسيّة لديه من جهة أخرى.

ليست معروفة طبيعة الرسائل التي يريد البرهان توجيهها. هل يريد تقديم أوراق اعتماد إلى إيران التي يريد التقرب منها... أم أنّه يبحث عن سبب يفسّر عبره، لنفسه أوّلاً، أسباب فشله في الحرب التي يشنّها على نائبه في رئاسة مجلس السيادة الانتقالي؟

لعلّ أبرز ما أزعج البرهان حديثاً الضربات التي تلقتها قواته في غير منطقة، بعدما بدأت قوات التدخل السريع تستخدم الطائرات المسيّرة في استهداف ناجح لمواقع معيّنة. ما ذنب الإمارات في ذلك، علماً أنّها نفت المرّة تلو الأخرى أن لا دخل لها في الحرب السودانيّة. على العكس من ذلك، إنّ للإمارات دخلاً في السعي إلى إنهاء هذه الحرب من جهة، وتأمين انتقال السلطة إلى حكم مدني وفق مبدأ التداول السلمي للسلطة من جهة أخرى. هذا ما يفسّر كلّ هذا التضايق الذي يظهره البرهان من رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك الذي حاول بين عامي 2019 و2022 تأمين الوصول إلى مرحلة انتقاليّة تنتقل بعدها السلطة من العسكر إلى المدنيين طبيعياً. بالنسبة إلى البرهان، لا مكان في السودان لأشخاص مثل حمدوك يدركون كيف تكون الدول الحديثة ومعنى الانتخابات الحرّة فيها ويعرفون شيئاً عمّا يدور في هذا العالم وكيف تسير الأمور فيه.

هناك عقدة يعانيها عبد الفتّاح البرهان وهي عقدة عمر حسن البشير الذي بقي في السلطة ثلاثين عاماً بعدما انقلب في حزيران (يونيو ) 1989 على حكومة مدنيّة كانت برئاسة الراحل صادق المهدي. استعان البشير دائماً بالإخوان المسلمين الذين ما زالت بقاياهم تدعم البرهان. في النهاية، يبدو قائد الجيش السوداني، وهو جيش ما زالت تتحكّم به فلول البشير ونظامه، أسير تلك العقدة التي يعانيها الإخوان المسلمون حيثما حلّوا. تتحكّم بالبرهان عقدة الإخوان، أي عقدة السلطة. تتحكّم به أيضاً عقدة عمر حسن البشير. عرف البشير كيف يحتفظ بالسلطة طوال ثلاثة عقود متنقلاً بين إرضاء الغرب وإرضاء إيران، مروراً بقبول الاستفتاء الذي توّج بتقسيم السودان بين شمال وجنوب حيث قامت دولة مستقلّة. فعل ذلك كلّه من أجل البقاء في السلطة بأي ثمن كان حتّى لو كان الثمن وحدة السودان.

مشكلة البرهان ليست مع دولة الإمارات. مشكلته مع نفسه أوّلاً ومع فشله في أن يكون عمر حسن البشير الآخر. فشل الرجل في مشروعه السياسي وفشل عسكرياً. كلّ ما يفعله الآن يصبّ في تبرير فشله الذي أدى إلى إحدى أكبر الكوارث العالميّة التي يشهدها العالم في أيّامنا هذه. تبدو كارثة السودان من الناحية الإنسانيّة أكبر بكثير من كارثة غزّة. كان عبد الفتاح البرهان أحد المتسببين بها بسبب جهله في السياسة وفي القضايا العسكرية في الوقت ذاته. بدل أن يلوم نفسه نراه يهرب إلى مكان آخر، غير مدرك أنّ هذا المكان هو المكان الخطأ في ضوء ما تكنّه الإمارات من تعاطف مع السودان والسودانيين.

ربما ينسحب جهل البرهان بالسياسة وبكل ما له علاقة بالقضايا العسكرية على جهل بالإمارات أيضاً... أو ربّما تنطبق عليه مقولة الكاتب الفرنسي ألكسندر دوما (1802- 1870) الذي قال: "هناك خدمات كبيرة إلى درجة لا يمكن ردّها إلّا بنكران الجميل"!